  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
  4. christopher nolen taking res for next three years
Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Monday, 20 July 2026 (12:36 IST)

சினிமாவுக்கு முழுக்கு!.. ரசிகர்களுக்கு ஷாக் கொடுத்த கிறிஸ்டோபர் நோலன்!..

christopher
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Mon, 20 Jul 2026 (12:38 IST)
google-news
ஹாலிவுட்டின் முக்கியமான இயக்குனராக பார்க்கப்படுபவர் கிறிஸ்டோபர் நோலன். அசாத்தியமான கதைகளை பரிசோதனை முயற்சி செய்து ரசிகர்களிடம் கொண்டு போய் சேர்ப்பவர் இவர். இவரின் திரைப்படங்களுக்கும் கதை சொல்லும் பாணிக்கும், உலகமெங்கும் ரசிகர்கள் இருக்கிறார்கள்.

இவர் எப்போதோ எடுத்த Momento திரைப்படத்தின் கதையை அடிப்படையாக வைத்துதான் ஏ.ஆர் முருகதாஸ் கஜினி படத்தை இயக்கினார். Batman Begins, Tenet, Inception, Interseller, The Dark Knight  போன்ற திரைப்படங்களை இயக்கியிருக்கிறார்.  இவரின் இயக்கத்தில் உருவான The Odyssey திரைப்படம் கடந்த வெள்ளிக்கிழமை உலகமெங்கும் வெளியாகி ரசிகர்களிடம் வரவேற்பை பெற்று வசூலை அள்ளி வருகிறது.

3 ஆயிரம் வருடங்களுக்கு முந்தைய கிரேக்க காப்பியமான Odyssey  என்கிற நாவலை அடிப்படையாக வைத்து இந்த திரைப்படத்தை நோலன் உருவாக்கியிருக்கிறார்.
இந்நிலையில்தான் ‘அடுத்த மூன்று வருடம் நான் எந்த படத்தையும் இயக்கப்போவதில்லை.. முழுமையாக ஓய்வெடுக்க போகிறேன்’ என கிறிஸ்டோபர் நோலன் அறிவித்து ரசிகர்களுக்கு அதிர்ச்சி கொடுத்திருக்கிறார்.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More

பாக்ஸ் ஆபீஸில் கலக்கும் தி ஒடிசி ! இந்தியாவில் மட்டும் இத்தனை கோடியா?

பாக்ஸ் ஆபீஸில் கலக்கும் தி ஒடிசி ! இந்தியாவில் மட்டும் இத்தனை கோடியா?ஹாலிவுட் திரையுலகின் பிரம்மாண்ட மேதை கிறிஸ்டோபர் நோலன் இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள படம் என்பதால், உலகெங்கிலும் உள்ள சினிமா

சினிமாவுக்கு முழுக்கு!.. ரசிகர்களுக்கு ஷாக் கொடுத்த கிறிஸ்டோபர் நோலன்!..

சினிமாவுக்கு முழுக்கு!.. ரசிகர்களுக்கு ஷாக் கொடுத்த கிறிஸ்டோபர் நோலன்!..ஹாலிவுட்டின் முக்கியமான இயக்குனராக பார்க்கப்படுபவர் கிறிஸ்டோபர் நோலன்.

விஜய்யின் ஜனநாயகன்.. படம் வெளியாகும் முன்னரே 7.37 கோடி ரூபாய் வசூல்...

விஜய்யின் ஜனநாயகன்.. படம் வெளியாகும் முன்னரே 7.37 கோடி ரூபாய் வசூல்...தமிழக முதல்வர் விஜய் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள 'ஜனநாயகன்' திரைப்படம், வரும் ஜூலை 23-ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாக உள்ளது. இப்படம் அவர் அரசியலில் முழுமையாக ஈடுபடுவதற்கு முன்பு நடிக்கும் கடைசித் திரைப்படம் என்பதால், ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் எதிர்பார்ப்பு நிலவுகிறது.

அன்பே டயானா 3 நாள் வசூல் நிலவரம்

அன்பே டயானா 3 நாள் வசூல் நிலவரம்2026-ஆம் ஆண்டின் தொடக்கத்தில் இருந்தே தமிழ் சினிமாவில் யூத் , வித் லவ் , இதயம் முரளி , ஹாப்பி ராஜ் போன்ற காதல் கதையம்சம் கொண்ட

ஏஆர் ரஹ்மான் குடும்பத்திற்கு மட்டும் 10 தேசிய விருதுகள்.. ரசிகர்கள் வாழ்த்து...

ஏஆர் ரஹ்மான் குடும்பத்திற்கு மட்டும் 10 தேசிய விருதுகள்.. ரசிகர்கள் வாழ்த்து...சமீபத்தில் அறிவிக்கப்பட்ட 72-வது தேசிய திரைப்பட விருதுகளில், ‘அமரன்’ படத்திற்காக இசையமைப்பாளர் ஜி.வி. பிரகாஷ் குமார் சிறந்த பின்னணி இசைக்கான விருதினை வென்றுள்ளார். ஏற்கனவே இரண்டு தேசிய விருதுகளை தன்வசப்படுத்தியிருந்த அவர், இதன் மூலம் தனது மூன்றாவது தேசிய விருதினை பெற்றுள்ளார். இந்த சாதனை தமிழ் திரையுலகில் பெரும் பாராட்டை பெற்று வருகிறது.