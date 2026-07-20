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சினிமாவுக்கு முழுக்கு!.. ரசிகர்களுக்கு ஷாக் கொடுத்த கிறிஸ்டோபர் நோலன்!..
ஹாலிவுட்டின் முக்கியமான இயக்குனராக பார்க்கப்படுபவர் கிறிஸ்டோபர் நோலன். அசாத்தியமான கதைகளை பரிசோதனை முயற்சி செய்து ரசிகர்களிடம் கொண்டு போய் சேர்ப்பவர் இவர். இவரின் திரைப்படங்களுக்கும் கதை சொல்லும் பாணிக்கும், உலகமெங்கும் ரசிகர்கள் இருக்கிறார்கள்.
இவர் எப்போதோ எடுத்த Momento திரைப்படத்தின் கதையை அடிப்படையாக வைத்துதான் ஏ.ஆர் முருகதாஸ் கஜினி படத்தை இயக்கினார். Batman Begins, Tenet, Inception, Interseller, The Dark Knight போன்ற திரைப்படங்களை இயக்கியிருக்கிறார். இவரின் இயக்கத்தில் உருவான The Odyssey திரைப்படம் கடந்த வெள்ளிக்கிழமை உலகமெங்கும் வெளியாகி ரசிகர்களிடம் வரவேற்பை பெற்று வசூலை அள்ளி வருகிறது.
3 ஆயிரம் வருடங்களுக்கு முந்தைய கிரேக்க காப்பியமான Odyssey என்கிற நாவலை அடிப்படையாக வைத்து இந்த திரைப்படத்தை நோலன் உருவாக்கியிருக்கிறார்.
இந்நிலையில்தான் ‘அடுத்த மூன்று வருடம் நான் எந்த படத்தையும் இயக்கப்போவதில்லை.. முழுமையாக ஓய்வெடுக்க போகிறேன்’ என கிறிஸ்டோபர் நோலன் அறிவித்து ரசிகர்களுக்கு அதிர்ச்சி கொடுத்திருக்கிறார்.
இவர் எப்போதோ எடுத்த Momento திரைப்படத்தின் கதையை அடிப்படையாக வைத்துதான் ஏ.ஆர் முருகதாஸ் கஜினி படத்தை இயக்கினார். Batman Begins, Tenet, Inception, Interseller, The Dark Knight போன்ற திரைப்படங்களை இயக்கியிருக்கிறார். இவரின் இயக்கத்தில் உருவான The Odyssey திரைப்படம் கடந்த வெள்ளிக்கிழமை உலகமெங்கும் வெளியாகி ரசிகர்களிடம் வரவேற்பை பெற்று வசூலை அள்ளி வருகிறது.
3 ஆயிரம் வருடங்களுக்கு முந்தைய கிரேக்க காப்பியமான Odyssey என்கிற நாவலை அடிப்படையாக வைத்து இந்த திரைப்படத்தை நோலன் உருவாக்கியிருக்கிறார்.
இந்நிலையில்தான் ‘அடுத்த மூன்று வருடம் நான் எந்த படத்தையும் இயக்கப்போவதில்லை.. முழுமையாக ஓய்வெடுக்க போகிறேன்’ என கிறிஸ்டோபர் நோலன் அறிவித்து ரசிகர்களுக்கு அதிர்ச்சி கொடுத்திருக்கிறார்.
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சமீபத்தில் அறிவிக்கப்பட்ட 72-வது தேசிய திரைப்பட விருதுகளில், ‘அமரன்’ படத்திற்காக இசையமைப்பாளர் ஜி.வி. பிரகாஷ் குமார் சிறந்த பின்னணி இசைக்கான விருதினை வென்றுள்ளார். ஏற்கனவே இரண்டு தேசிய விருதுகளை தன்வசப்படுத்தியிருந்த அவர், இதன் மூலம் தனது மூன்றாவது தேசிய விருதினை பெற்றுள்ளார். இந்த சாதனை தமிழ் திரையுலகில் பெரும் பாராட்டை பெற்று வருகிறது.