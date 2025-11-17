திங்கள், 17 நவம்பர் 2025
திங்கள், 17 நவம்பர் 2025 (18:38 IST)

முட்டையின் வெள்ளைக்கருவில் இருக்கும் வைட்டமின்கள் என்னென்ன?

முட்டையின் வெள்ளைக் கரு , அதன் மஞ்சள் கருவை விட குறைவான கலோரிகளையும் கொழுப்பையும் கொண்டிருந்தாலும், உயர்தரமான புரதச்சத்துக்காகவும் வைட்டமின்களுக்காகவும் பெரிதும் மதிக்கப்படுகிறது.
 
முக்கியமாக, வெள்ளை கருவில் ஆரோக்கியத்துக்கு தேவையான அத்தியாவசிய வைட்டமின்கள் நிறைந்துள்ளன:
 
ரைபோஃப்ளேவின் (வைட்டமின் B2): இது உணவு ஆற்றலாக மாற்றப்படுவதில் முக்கியப் பங்காற்றுகிறது. மேலும், செல் செயல்பாடுகள் மற்றும் வளர்ச்சிக்கு உதவுகிறது.
 
நியாசின் (வைட்டமின் B3): இந்த வைட்டமின் நரம்பு மண்டலத்தின் ஆரோக்கியம் மற்றும் செரிமான மண்டலச் செயல்பாடுகளுக்கு உதவுகிறது.
 
பான்டோதெனிக் அமிலம் (வைட்டமின் B5): இது ஹார்மோன் உற்பத்தியிலும் வளர்சிதை மாற்றத்திலும் (Metabolism) முக்கியப் பங்கு வகிக்கிறது.
 
பிரிடாக்சின் (வைட்டமின் B6): மூளையின் ஆரோக்கியம் மற்றும் இரத்த சிவப்பணுக்கள் உருவாக்கத்துக்கு உதவுகிறது.
 
ஃபோலேட் (வைட்டமின் B9): செல் பிரிவு மற்றும் புதிய செல்கள் உருவாக்கத்துக்கு இது அவசியம்.
 
கோலின் (Choline): இது ஒரு பி-வைட்டமின் போன்ற சத்து ஆகும். மூளையின் வளர்ச்சி, நினைவாற்றல் மற்றும் கல்லீரல் செயல்பாடுகளுக்கு இது மிகவும் முக்கியமானது.
 
வெள்ளைக்கருவில் கொழுப்பு மற்றும் கொலஸ்ட்ரால் இல்லாததால், இது எடை மேலாண்மை மற்றும் தசை உருவாக்கத்தை விரும்புவோருக்கு ஓர் ஆரோக்கியமான உணவாகப் பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.
 
வாரம் ஒருமுறை கோவைக்காய் சாப்பிடுங்கள்.. ஏராளமான நன்மைகள்..!

வாரம் ஒருமுறை கோவைக்காய் சாப்பிடுங்கள்.. ஏராளமான நன்மைகள்..!கோவைக்காய் மிக குறைந்த விலையில் கிடைக்கும் ஒரு சிறந்த காய் மட்டுமல்ல, ஏராளமான ஆரோக்கிய நன்மைகளை உள்ளடக்கிய ஒரு மருத்துவ குணமிக்க உணவும் ஆகும். வாரம் ஒருமுறை கோவைக்காயை உணவில் சேர்த்துக்கொள்வது உடலுக்கு பல நன்மைகளைத் தரும்.

முட்டைகோஸ் சாப்பிடுவதால் உடலுக்கு கிடைக்கும் ஆரோக்கிய நன்மைகள்

முட்டைகோஸ் சாப்பிடுவதால் உடலுக்கு கிடைக்கும் ஆரோக்கிய நன்மைகள்முட்டைகோஸ் பல்வேறு அத்தியாவசிய ஊட்டச்சத்துக்களை உள்ளடக்கிய ஒரு அற்புதமான காய்கறி ஆகும். இதனை உணவில் சேர்த்து கொள்வதால் பல ஆரோக்கிய நன்மைகள் கிடைக்கின்றன.

கறிவேப்பிலை உணவில் சேர்ப்பதால் கிடைக்கும் அற்புத பலன்கள்..!

கறிவேப்பிலை உணவில் சேர்ப்பதால் கிடைக்கும் அற்புத பலன்கள்..!கறிவேப்பிலை சமையலில் வாசனைக்காக பயன்படுத்தப்பட்டாலும், அது தரும் ஆரோக்கிய பலன்கள் ஏராளம். கறிவேப்பிலையை உணவில் சேர்ப்பது என்பது சுவைக்காக மட்டுமல்ல, ஆரோக்கியத்திற்காகவும் மிக அவசியம்.

முருங்கை கீரையின் மகத்துவமான பலன்கள்

முருங்கை கீரையின் மகத்துவமான பலன்கள்முருங்கைக்கீரை, 'இயற்கையின் மல்டிவைட்டமின்' என்று அழைக்கப்படுகிறது. இது உலகின் மிகவும் சத்துள்ள உணவு வகைகளில் ஒன்றாகும். முருங்கைக்கீரையை உணவில் சேர்ப்பதால் கிடைக்கும் முக்கிய பலன்கள் இங்கே:

ஆரோக்கிய அதிசயமான பாதாம் பருப்பின் முக்கிய நன்மைகள்!

ஆரோக்கிய அதிசயமான பாதாம் பருப்பின் முக்கிய நன்மைகள்!பாதாம் பருப்பு, ஆரோக்கியமான கொட்டைகளில் முதன்மையானது. இதில் நிறைந்திருக்கும் ஊட்டச்சத்துக்கள் மற்றும் மருத்துவ குணங்கள் உடலுக்கு பல அரிய நன்மைகளை வழங்குகின்றன.

