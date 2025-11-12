புதன், 12 நவம்பர் 2025
முருங்கை கீரையின் மகத்துவமான பலன்கள்

முருங்கைக்கீரை, 'இயற்கையின் மல்டிவைட்டமின்' என்று அழைக்கப்படுகிறது. இது உலகின் மிகவும் சத்துள்ள உணவு வகைகளில் ஒன்றாகும். முருங்கைக்கீரையை உணவில் சேர்ப்பதால் கிடைக்கும் முக்கிய பலன்கள் இங்கே:
 
அதிக ஊட்டச்சத்துக்கள்: முருங்கையில் வைட்டமின் A, வைட்டமின் C, இரும்புச்சத்து, கால்சியம், பொட்டாசியம் மற்றும் புரதச்சத்து ஆகியவை நிறைந்துள்ளன. ஆரஞ்சு பழத்தை விட 7 மடங்கு வைட்டமின் C-யும், பாலை விட 4 மடங்கு கால்சியமும் இதில் உள்ளது.
 
இரத்த சோகைக்குத் தீர்வு: இதில் உள்ள அதிக இரும்புச்சத்து, உடலில் இரத்த சிவப்பணுக்கள் உற்பத்தியைத் தூண்டி, இரத்த சோகையைத் (Anemia) தடுக்க உதவுகிறது.
 
எலும்புகள் வலுப்பெற: அதிகப்படியான கால்சியம் சத்து எலும்புகளையும் பற்களையும் வலுப்படுத்துகிறது. வளரும் குழந்தைகளுக்கும், வயதானவர்களுக்கும் இது மிகவும் நல்லது.
 
நோயெதிர்ப்பு சக்தி: வைட்டமின் C, பீட்டா கரோட்டின் மற்றும் ஆன்டிஆக்ஸிடன்ட்கள் நிறைந்துள்ளதால், இது உடலின் நோயெதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரித்து, சளி மற்றும் காய்ச்சல் போன்ற நோய்களை எதிர்த்துப் போராட உதவுகிறது.
 
சர்க்கரை நோய்க்கு உகந்தது: முருங்கைக்கீரை இரத்தத்தில் உள்ள சர்க்கரையின் அளவை கட்டுப்படுத்த உதவுவதாக ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன.
 
சரும ஆரோக்கியம்: இதில் உள்ள ஆன்டிஆக்ஸிடன்ட்கள் மற்றும் வைட்டமின்கள் சருமத்தை பளபளப்பாக்கி, முதுமையை தாமதப்படுத்துகின்றன.
 
தினசரி உணவில் முருங்கைக்கீரையை சேர்ப்பது ஒட்டுமொத்த உடல் ஆரோக்கியத்தையும் மேம்படுத்தும்.
 
