செவ்வாய், 4 நவம்பர் 2025
  • Follow us
  1. ப‌ல்சுவை
  2. மரு‌த்துவ‌ம்
  3. மருத்துவ செய்திகள்
Written By Mahendran
Last Modified: செவ்வாய், 4 நவம்பர் 2025 (18:37 IST)

சரும அழகுக்காக பயன்படுத்தப்படும் பொருட்களால் ஆபத்து.. எச்சரிக்கை தேவை..!

சரும அழகுக்காக பயன்படுத்தப்படும் பொருட்களால் ஆபத்து.. எச்சரிக்கை தேவை..!
ஆரோக்கியம் மற்றும் அழகுக்காக பயன்படுத்தப்படும் கூடுதல் வைட்டமின், தாதுக்கள் நிறைந்த சப்ளிமெண்டுகள் சில சமயங்களில் பாதகமான விளைவுகளை ஏற்படுத்தலாம்.
 
செரிமானப் பிரச்னைகள்: வெறும் வயிற்றில் இரும்பு, துத்தநாகம், வைட்டமின் சி போன்றவற்றை எடுக்கும்போது குமட்டல், நெஞ்செரிச்சல், வயிற்று வலி ஏற்படலாம். இவற்றை உணவுடன் எடுத்துக்கொள்வது நல்லது.
 
நச்சுத்தன்மை: வைட்டமின் ஏ, டி, இ, கே போன்ற கொழுப்பில் கரையும் வைட்டமின்கள் உடலில் அதிகமாகச் சேர்வது தலைவலி, தலைச்சுற்றல் மற்றும் நச்சுத்தன்மையை உருவாக்கலாம்.
 
சரும பாதிப்பு: அதிக அளவு பயோட்டின் (B7) அல்லது B12 பயன்பாடு முகப்பருவைத் (Acne) தூண்டக்கூடும்.
 
சோர்வு/மனநிலை: B6, B3 அல்லது துத்தநாகம் அதிகமாகும்போது சோர்வு, எரிச்சல் மற்றும் நரம்பு சேதம் கூட ஏற்படலாம்.
 
முக்கியக் குறிப்பு: சருமம் மற்றும் கூந்தலின் உண்மையான ஆரோக்கியம் மாத்திரைகளில் அல்ல, மாறாக ஆரோக்கியமான உணவு பழக்கத்திலேயே உள்ளது என்பதை புரிந்துகொள்ள வேண்டும்.
 
Edited by Mahendran

பிறரின் அழுத்தத்திற்காக குழந்தை பெற வேண்டாம்: தம்பதிகளுக்கான முக்கிய ஆலோசனைகள்!

பிறரின் அழுத்தத்திற்காக குழந்தை பெற வேண்டாம்: தம்பதிகளுக்கான முக்கிய ஆலோசனைகள்!புதிதாக திருமணமான தம்பதிகள், பிறரின் அழுத்தத்திற்காகவோ அல்லது கடமைக்காகவோ குழந்தை பெறும் முடிவை தவிர்க்க வேண்டும். குழந்தை வளர்ப்புக்கு முழு மனத் தயாரிப்பு அவசியம். அன்பு கிடைக்காததால் குழந்தை பாதிக்கப்படலாம்.

உடல் எடைக்கும் கொலஸ்ட்ராலுக்கும் தொடர்பு உண்டா? மருத்துவர்கள் சொல்வது என்ன?

உடல் எடைக்கும் கொலஸ்ட்ராலுக்கும் தொடர்பு உண்டா? மருத்துவர்கள் சொல்வது என்ன?ஒல்லியானவர்களுக்கு கொலஸ்ட்ரால் இருக்காது என்ற பொதுவான கருத்து தவறானது என்கிறார் மருத்துவர்கள் கூறுகின்றனர். ஒருவரின் உடல் எடைக்கும், இரத்தத்தில் உள்ள கொலஸ்ட்ரால் அளவுக்கும் எந்தத்தொடர்பும் இல்லை என்பதே உண்மை.

பெண்களின் பிறப்புறுப்பு அரிப்புக்கான 6 முக்கிய காரணங்கள்!

பெண்களின் பிறப்புறுப்பு அரிப்புக்கான 6 முக்கிய காரணங்கள்!பிறப்புறுப்பு பகுதியில் ஏற்படும் அரிப்பு மற்றும் அசௌகரியம் குறித்து பெண்கள் கவனத்துடன் இருக்க வேண்டியது அவசியம். இந்த அரிப்பிற்கான முக்கிய காரணங்கள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன:

மூன்று வேளை உணவை விட இது ரொம்ப முக்கியம்.. ஆரோக்கியம் குறித்த டிப்ஸ்..!

மூன்று வேளை உணவை விட இது ரொம்ப முக்கியம்.. ஆரோக்கியம் குறித்த டிப்ஸ்..!உடல் ஆரோக்கியத்திற்கு மூன்று வேளை உணவை விட, அதில் உள்ள ஊட்டச்சத்துகளின் அளவு மிக முக்கியம். உணவில் மூன்றில் ஒரு பங்கு நார்ச்சத்து நிறைந்த மாவுச்சத்துகளாக இருக்க வேண்டும். இவை குறைந்த கலோரியைக் கொண்டவை.

சர்க்கரை நோய் பாதிப்புகளை முன்கூட்டியே கண்டறிய ஏ.ஐ. ஆய்வு!

சர்க்கரை நோய் பாதிப்புகளை முன்கூட்டியே கண்டறிய ஏ.ஐ. ஆய்வு!சர்க்கரை நோயால் ஏற்படும் தீவிர உறுப்பு பாதிப்புகளை முன்கூட்டியே கண்டறிந்து தடுக்க, செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தும் புதிய ஆராய்ச்சி தொடங்கியுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com