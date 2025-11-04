சரும அழகுக்காக பயன்படுத்தப்படும் பொருட்களால் ஆபத்து.. எச்சரிக்கை தேவை..!
ஆரோக்கியம் மற்றும் அழகுக்காக பயன்படுத்தப்படும் கூடுதல் வைட்டமின், தாதுக்கள் நிறைந்த சப்ளிமெண்டுகள் சில சமயங்களில் பாதகமான விளைவுகளை ஏற்படுத்தலாம்.
செரிமானப் பிரச்னைகள்: வெறும் வயிற்றில் இரும்பு, துத்தநாகம், வைட்டமின் சி போன்றவற்றை எடுக்கும்போது குமட்டல், நெஞ்செரிச்சல், வயிற்று வலி ஏற்படலாம். இவற்றை உணவுடன் எடுத்துக்கொள்வது நல்லது.
நச்சுத்தன்மை: வைட்டமின் ஏ, டி, இ, கே போன்ற கொழுப்பில் கரையும் வைட்டமின்கள் உடலில் அதிகமாகச் சேர்வது தலைவலி, தலைச்சுற்றல் மற்றும் நச்சுத்தன்மையை உருவாக்கலாம்.
சரும பாதிப்பு: அதிக அளவு பயோட்டின் (B7) அல்லது B12 பயன்பாடு முகப்பருவைத் (Acne) தூண்டக்கூடும்.
சோர்வு/மனநிலை: B6, B3 அல்லது துத்தநாகம் அதிகமாகும்போது சோர்வு, எரிச்சல் மற்றும் நரம்பு சேதம் கூட ஏற்படலாம்.
முக்கியக் குறிப்பு: சருமம் மற்றும் கூந்தலின் உண்மையான ஆரோக்கியம் மாத்திரைகளில் அல்ல, மாறாக ஆரோக்கியமான உணவு பழக்கத்திலேயே உள்ளது என்பதை புரிந்துகொள்ள வேண்டும்.
