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பஜ்ஜி, வடை, போண்டாவை பேப்பரில் வைத்து விற்பனை செய்யக்கூடாது!.. FSSAI உத்தரவு!..
மதிய மற்றும் மாலை நேரங்களில் தமிழர்கள் விரும்பி சாப்பிடும் உணவாக பஜ்ஜி. வடை, போண்டா போன்ற திண்பண்டங்கள் இருக்கிறது. டீ கடைக்கு செல்லும் பலரும் இது போன்ற திண்பண்டங்களை ருசித்து சாப்பிடுகிறார்கள். அப்போது செய்தித்தாள்களை கிழித்து அதில் வைத்துதான் இந்த பண்டங்களை விற்பனை செய்கிறார்கள். பார்சலும் செய்து கொடுக்கிறார்கள்.
ஆனால் செய்தித்தாள்களில் வைத்து கொடுக்கப்படும் தின்பண்டங்களால் உடலுக்கு தீங்கு விளைவிக்கும் என சுகாதாரத் துறை ஏற்கனவே எச்சரித்திருந்தது. மேலும் செய்தித்தாள்களில் வைத்து தின்பண்டங்களை வாடிக்கையாளர்களுக்கு கொடுக்கக் கூடாது என ஏற்கனவே உத்தரவிடப்பட்டிருந்தது. ஆனால் யாரும் அதை பின்பற்றுவது இல்லை..
இந்நிலையில்தான், இந்தியா முழுவதும் தின்பண்டங்களை பார்சல் செய்வதற்கு செய்திதாள்களை பயன்படுத்தக்கூடாது என உணவு பாதுகாப்பு மற்றும் தர நிர்ணய ஆணையம் உத்தரவிட்டிருக்கிறது. செய்தித்தாள்களில் பயன்படுத்தப்படும் அச்சி மையில் உடலுக்கு தீங்கு விளைக்கும் பல்வேறு நிறமிகள், ரசாயனங்கள் மற்றும் ஈயம் போன்ற உலோகங்கள் இருக்கின்றன. பொரித்த உணவுகளை பேப்பரில் வைத்து சாப்பிடும் போது உடலில் கடுமையான விளைவுகளை ஏற்படுத்தும் என தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. மேலும் டீக்கடையில் வைத்து கொடுக்கப்படும் செய்தித்தாள்களில் உள்ள தூசி, அழுக்கு உணவை அசுத்தப்படுத்தி உடலுக்கு தீங்கை விளைவிக்கும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது..
செய்தித்தாள்கள் உள்ள மையில் உள்ள வேதிப்பொருள்களால் செரிமான பாதிப்பு, சிறுநீரக பாதிப்பு மற்றும் புற்றுநோய் ஆகியவை ஏற்படும் அபாயம் இருப்பதாக மருத்துவர்கள் எச்சரிக்கிறார்கள். இதையடுத்து, பஜ்ஜி, வடை போன்ற திண்பண்டங்களை செய்தித்தாள்களில் வைத்து கொடுக்கக்கூடாது எனவும் பார்சலுக்கும் பயன்படுத்தக் கூடாது எனவும் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. பேப்பருக்கு பதிலாக வாழை இலை, பட்டர் பேப்பர், எவர்சில்வர் அல்லது கண்ணாடி பாத்திரங்களை பயன்படுத்தலாம் எனவும் அறிவுறுத்தப்பட்டிருக்கிறது.
பஜ்ஜி, வடை, போண்டாவை பேப்பரில் வைத்து விற்பனை செய்யக்கூடாது!.. FSSAI உத்தரவு!..
திருச்சி த.வெ.க-வில் வாரிசு போட்டி: கு.ப.கிருஷ்ணன் VS வெல்லமண்டி நடராஜன்! புஸ்ஸியின் ராஜதந்திரம்
தமிழக வெற்றி கழகத்தில் இணைந்து லால்குடி தொகுதியில் போட்டியிட்டு தோல்வியடைந்த முன்னாள் அமைச்சர் கு.ப.கிருஷ்ணனுக்கு தற்போது வாரிய தலைவர் பதவி வழங்கப்பட்டுள்ளது. இந்த சூழலில், வரவிருக்கும் திருச்சி கிழக்கு தொகுதி இடைத்தேர்தலில் தனது மகன் சிரஞ்சீவியை வேட்பாளராக்க அவர் திட்டமிட்டுள்ளார். இதற்காக, முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய்யிடம் நெருக்கம் காட்டி வரும் அவர், தொகுதி மக்களுக்கு நன்றி அறிவிக்கும் பிரம்மாண்ட கூட்டத்தைத் தனது சொந்த செலவிலேயே ஏற்பாடு செய்து அசத்தினார்.
எதிர்க்கட்சி கூட இல்லை.. இனிமேலும் அமைதியாக இருக்க கூடாது.. யூடியூப் சேனல் தொடங்குவோம்: எடப்பாடி பழனிசாமி
"எதிர்க்கட்சி அந்தஸ்த்தில்கூட இல்லாமல் போய்விட்டோம்; இனியும் அமைதியாக இருந்தால் காணாமல்போய்விடுவோம்" என்பதை உணர்ந்து அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி தற்பொழுது சுதாரித்துக்கொண்டுள்ளார். கட்சியின் எதிர்காலத்தை கருத்தில் கொண்டு, இளம்புள்ளிகளுடன் சென்னை எம்.ஜி.ஆர் மாளிகையில் அவர் ஒரு அவசர ஆலோசனை கூட்டத்தை நடத்தியுள்ளார்.