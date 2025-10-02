வியாழன், 2 அக்டோபர் 2025
இரத்த நாள அடைப்புகளை நீக்கும் ஆஞ்சியோ சிகிச்சை: ஒரு தெளிவான விளக்கம்..!

ஆஞ்சியோபிளாஸ்டி  என்பது அறுவை சிகிச்சை இல்லாமல், குறுகிய இரத்த நாளங்களில் இரத்த ஓட்டத்தைச் சீராக்க பயன்படுத்தப்படும் ஒரு முக்கியமான மருத்துவ முறையாகும். இதய நோயாளிகளுக்கு ஏற்படும் மாரடைப்பு போன்ற அவசர சூழ்நிலைகளிலும், திட்டமிட்ட சிகிச்சையாகவும் இது மேற்கொள்ளப்படுகிறது.
 
இந்தச் சிகிச்சை இரண்டு முக்கியப் படிகளை கொண்டுள்ளது:
 
1. ஆஞ்சியோகிராம்: முதலில், உடலில் இரத்த நாளங்களில் அடைப்புகள் எங்கு உள்ளன என்பதை கண்டறிய, சிறப்பு நிறமி செலுத்தப்பட்டு எக்ஸ்ரே படங்கள் எடுக்கப்படுகின்றன.
 
2. ஆஞ்சியோபிளாஸ்டி: அடைப்பு கண்டறியப்பட்ட இடத்தில், ஒரு நுண்குழாய்  நுழைக்கப்படுகிறது. அதன் முனையில் உள்ள பலூன் அடைக்கப்பட்ட இடத்தில் விரிவடைய செய்யப்படுகிறது. இதனால், சுருங்கிய இரத்த நாளம் அகலமாக விரிந்து, இரத்த ஓட்டம் மீண்டும் சீராக பாய வழி கிடைக்கிறது.
 
ஸ்டென்ட் பொருத்துதல்: சிகிச்சை பெற்ற இரத்த நாளம் மீண்டும் சுருங்குவதை தவிர்க்க, சில சமயங்களில், ஒரு சிறிய வலை போன்ற ஸ்டென்ட் அந்த விரிவடைந்த இடத்தில் நிரந்தரமாக பொருத்தப்படுகிறது. இந்த ஆஞ்சியோபிளாஸ்டி முறை, இதயத்திற்கு இரத்தத்தை வழங்கும் தமனிகளில் உள்ள அடைப்புகளை நீக்குவதன் மூலம், மார்பு வலி மற்றும் மாரடைப்புக்கு திறம்பட சிகிச்சை அளிக்கிறது.
 
