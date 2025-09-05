வெள்ளி, 5 செப்டம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Prasanth K
Last Modified: வெள்ளி, 5 செப்டம்பர் 2025 (13:01 IST)

திடீர் மாரடைப்பு சம்பவங்களுக்கு DJ நிகழ்ச்சிதான் காரணமா? - ஆய்வில் அதிர்ச்சி தகவல்!

DJ Music

நாட்டின் பல பகுதிகளில் திருவிழா, வீட்டு விசேஷங்களில் நடனமாடும் பலர் திடீரென மாரடைப்பு ஏற்பட்டு இறந்து போகும் நிலையில் அதற்கு காரணம் டிஜே இசைதான் என ஆய்வில் கண்டறியப்பட்டுள்ளது.

 

இந்தியா முழுவதும் கடந்த சில காலங்களில் திருவிழா நிகழ்ச்சிகள், இசை நிகழ்ச்சிகள், வீட்டு விசேஷங்களில் நடனமாடும் இளைஞர்கள் முதல் முதியவர்கள் வரை பலர் திடீரென மாரடைப்பு ஏற்பட்டு இறக்கும் சம்பவங்கள் தொடர்கதையாக இருந்து வருகிறது. இந்நிலையில் ஜெர்மன் பல்கலைக்கழகம் நடத்திய ஆய்வில் இவ்வாறான மரணங்களுக்கு காரணம் டிஜே இசைதான் என கண்டறியப்பட்டுள்ளது.

 

தற்போது பல விசேஷங்களில் அதிக ஒலியுடன் பாடல்களை ஒலிக்கவிடக்கூடிய டிஜே இசை என்னும் கலாச்சாரம் அதிகரித்து வருகிறது. அவ்வாறாக ஒலிக்கப்படும் அதிக சத்தமுடைய இசை வரம்பு மீறும்போது இதயத்துடிப்பு மாறுவது கண்டறியப்பட்டுள்ளது. மேலும் இதனால் மக்கள் மன அழுத்தத்திற்கு ஆளாவதுடன், ரத்த அழுத்தம் அதிகரிக்கிறது.

 

டிஜே சத்தத்தை 100 டெசிபலுக்கு மேல் கேட்கும் குழந்தைகளுக்கு காது கேளாமை பிரச்சினை ஏற்படுவதுடன், கர்ப்பிணி பெண்களையும் இந்த அதிக சட்டம் பாதிப்பதாக அந்த ஆய்வில் கண்டறியப்பட்டுள்ளது.

 

Edit by Prasanth.K

செங்கோட்டையன் 10 நாள் கெடு எதிரொலி: ஈபிஎஸ் நடத்தயிருந்த ஆலோசனை கூட்டம் ரத்து!

செங்கோட்டையன் 10 நாள் கெடு எதிரொலி: ஈபிஎஸ் நடத்தயிருந்த ஆலோசனை கூட்டம் ரத்து!அ.தி.மு.க.வின் மூத்த தலைவர் செங்கோட்டையன் விடுத்த 10 நாள் கெடுவின் எதிரொலியாக, எடப்பாடி பழனிசாமி நடத்தவிருந்த ஆலோசனை கூட்டம் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது.

தொடர்ந்து 2வது நாளாக சரியும் பங்குச்சந்தை.. முதலீட்டாளர்கள் அதிருப்தி..!

தொடர்ந்து 2வது நாளாக சரியும் பங்குச்சந்தை.. முதலீட்டாளர்கள் அதிருப்தி..!இந்திய பங்குச்சந்தை கடந்த சில நாட்களாக ஏற்ற, இறக்கத்துடன் வர்த்தகமாகி வரும் நிலையில், இன்று இரண்டாவது நாளாகவும் சரிவை சந்தித்துள்ளது.

இறங்கிய வேகத்தில் மீண்டும் ஏறிய தங்கம் விலை.. இன்னும் சில நாட்களில் ஒரு கிராம் ரூ.10000..!

இறங்கிய வேகத்தில் மீண்டும் ஏறிய தங்கம் விலை.. இன்னும் சில நாட்களில் ஒரு கிராம் ரூ.10000..!தங்கம் விலை கடந்த சில நாட்களாக தொடர்ந்து ஏற்றத்தில் இருந்து வந்தது. இந்த நிலையில், நேற்று மட்டும் சற்று குறைந்திருந்த தங்கம் விலை, இன்று மீண்டும் உயர்ந்துள்ளது. இது பொதுமக்கள் மத்தியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

2026 தேர்தலில் விஜய்யால் நிச்சயம் தாக்கம் இருக்கும்: அண்ணாமலை கருத்தால் பரபரப்பு..!

2026 தேர்தலில் விஜய்யால் நிச்சயம் தாக்கம் இருக்கும்: அண்ணாமலை கருத்தால் பரபரப்பு..!தமிழக பாஜகவின் முன்னாள் தலைவர் அண்ணாமலை, நடிகர் விஜய்யின் அரசியல் பிரவேசம் குறித்து தனது கருத்தை தெரிவித்துள்ளார். 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் விஜய்யின் 'தமிழக வெற்றி கழகம்' ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்று அவர் உறுதியாக தெரிவித்துள்ளார். இதுகுறித்து செய்தியாளர்களிடம் அண்ணாமலை மேலும் கூறியதாவது:

நயினார் நாகேந்திரன் மகனுக்கு பாஜகவில் மாநில அளவில் பதவி.. பாஜகவிலும் வாரிசு அரசியலா?

நயினார் நாகேந்திரன் மகனுக்கு பாஜகவில் மாநில அளவில் பதவி.. பாஜகவிலும் வாரிசு அரசியலா?தமிழக பாஜகவில், மூத்த தலைவரும் சட்டமன்ற உறுப்பினருமான நயினார் நாகேந்திரனின் மகன் நயினார் பாலாஜி மாநில அளவில் புதிய பதவியில் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். அவர் பாஜகவின் மாநில விளையாட்டு மற்றும் திறன் மேம்பாட்டுப் பிரிவு அமைப்பாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com