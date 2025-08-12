செவ்வாய், 12 ஆகஸ்ட் 2025
  • Follow us
  1. ப‌ல்சுவை
  2. மரு‌த்துவ‌ம்
  3. மருத்துவ செய்திகள்
Written By Mahendran
Last Modified: செவ்வாய், 12 ஆகஸ்ட் 2025 (18:00 IST)

திங்கட்கிழமைகளில் மாரடைப்பு அபாயம் அதிகம்: மருத்துவர்கள் எச்சரிக்கை!

வாரத்தின் முதல் நாளான திங்கட்கிழமைகளில் மாரடைப்பு ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் இருப்பதாக மருத்துவர்கள் எச்சரிக்கின்றனர். இது குறித்த அறிவியல் பூர்வமான காரணம் இன்னும் கண்டறியப்படவில்லை என்றாலும், சில முக்கிய காரணங்களால் திங்கட்கிழமை மிகவும் ஆபத்தான நாளாக இருக்கலாம் என்று கூறப்படுகிறது.
 
விடுமுறைக்குப் பிறகு, திங்கட்கிழமை மீண்டும் வேலைக்கு செல்லும்போது மனித உடலில் உள்ள உயிரியல் கடிகாரம் அல்லது சுழற்சி மாறுபடும். இது ஹார்மோன்களை பாதித்து, மாரடைப்பு அல்லது பக்கவாதத்தை ஏற்படுத்தலாம்.
 
வார இறுதியில் ஓய்வெடுத்துவிட்டு, மீண்டும் திங்கட்கிழமை அதிக வேலைப்பளு உள்ள பணிச்சூழலுக்கு திரும்பும்போது ஏற்படும் மன அழுத்தம், மாரடைப்புக்கு வழிவகுக்கும்.
 
சிலர் வார இறுதி நாட்களில் மது அருந்துதல், விருந்துகளில் பங்கேற்று அதிகமான இறைச்சி, எண்ணெய் உணவுகள் சாப்பிடுவது போன்ற காரணங்களால், அடுத்த நாள் ரத்த அழுத்தம் மற்றும் சர்க்கரை அளவு அதிகரித்து மாரடைப்பு ஏற்படலாம்.
 
திடீர் நெஞ்சு வலி, நெஞ்சுப் பகுதியில் அழுத்தம், வாந்தி, மயக்கம், தோள்பட்டை மற்றும் கைகளில் வலி, மூச்சு விடுவதில் சிரமம் போன்றவை மாரடைப்பின் முக்கிய அறிகுறிகளாக இருக்கலாம். இவ்வாறு விஞ்ஞானிகளின் ஆய்வு தெரிவித்துள்ளது.
 
Edited by Mahendran
 

சத்துக்கள் நிறைந்த ஈசல்: ஓர் அரிய உணவும், மருத்துவ குணங்களும்

சத்துக்கள் நிறைந்த ஈசல்: ஓர் அரிய உணவும், மருத்துவ குணங்களும்ஈசல்கள், கரையான் புற்றுகளில் இருந்து உருவாகி, உலகின் சில பகுதிகளில் சத்தான உணவாக கருதப்படுகின்றன. குறிப்பாக ஆப்பிரிக்காவில், மழைக்காலம் தொடங்கும் நேரத்தில், மக்கள் விளக்குகளை பயன்படுத்தி, அதன் கீழே தண்ணீர் நிரப்பிய பாத்திரங்களை வைத்து ஈசல்களை பிடிக்கின்றனர். பின்னர், அவற்றின் இறக்கைகளை நீக்கி, வெயிலில் உலர்த்தி, வறுத்து பொடியாக்கி சேமித்து வைக்கின்றனர்.

இந்தியாவில் கூடும் எடை அதிகரிப்பு பிரச்சினை! 100 கோடிக்கு விற்பனையாகும் எடைக்குறைப்பு மருந்துகள்!

இந்தியாவில் கூடும் எடை அதிகரிப்பு பிரச்சினை! 100 கோடிக்கு விற்பனையாகும் எடைக்குறைப்பு மருந்துகள்!இந்தியாவில் கடந்த சில ஆண்டுகளில் உடல் பருமன் அதிகரிப்பது பெரும் பிரச்சினையாக மாறி வரும் நிலையில் அது தொடர்பான மருந்துகள் சில மாதங்களிலேயே 100 கோடி அளவில் விற்பனை செய்யப்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது.

டிஷ்வாஷர்: இந்திய சமையல் பாத்திரங்களுக்கு ஏற்ற நவீன தீர்வு!

டிஷ்வாஷர்: இந்திய சமையல் பாத்திரங்களுக்கு ஏற்ற நவீன தீர்வு!நமது வீடுகளில் குளிர்சாதனப் பெட்டி, சலவை இயந்திரம், ஏசி போன்ற மின்னணு சாதனங்கள் அத்தியாவசியமாகிவிட்டன. ஆனால், பாத்திரங்களை கழுவ பயன்படுத்தும் டிஷ்வாஷரை வாங்குவது குறித்து பலருக்கும் இன்னும் சந்தேகம் உள்ளது. "டிஷ்வாஷர் உண்மையிலேயே பாத்திரங்களை சுத்தமாக தேய்த்து தருமா?" என்ற கேள்வியே பலரது மனதில் எழுகிறது.

இந்தியாவில் ஐந்தில் ஒருவருக்கு நீரிழிவு நோய்: லான்செட் ஆய்வறிக்கை

இந்தியாவில் ஐந்தில் ஒருவருக்கு நீரிழிவு நோய்: லான்செட் ஆய்வறிக்கைலான்செட் ஆய்விதழ் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையின்படி, இந்தியாவில் 45 வயதுக்கு மேற்பட்ட ஐந்து பேரில் ஒருவருக்கு நீரிழிவு நோய் இருப்பது தெரியவந்துள்ளது.

டாய்லெட்டுக்குள் செல்போன் பயன்படுத்துபவரா நீங்கள்? மூலம் வரும் ஆபத்து! - மருத்துவர்கள் எச்சரிக்கை!

டாய்லெட்டுக்குள் செல்போன் பயன்படுத்துபவரா நீங்கள்? மூலம் வரும் ஆபத்து! - மருத்துவர்கள் எச்சரிக்கை!தற்போதைய நவீன காலக்கட்டத்தில் எல்லார் கையிலும் ஸ்மார்ட்போன்கள் வந்துவிட்டது. மற்றவர்களை தொடர்பு கொள்ள, செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள, கல்வி பயன்பாடு என்ற அத்தியாவசியங்களை தாண்டி மக்கள் பலரும் அனாவசியமாக எந்நேரமும் செல்போன் மூலம் ரீல்ஸ் வீடியோ பார்ப்பது உள்ளிட்ட பழக்கங்களுக்கு அடிமையாகி வருகிறார்கள்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com