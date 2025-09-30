செவ்வாய், 30 செப்டம்பர் 2025
Written By Mahendran
Last Modified: செவ்வாய், 30 செப்டம்பர் 2025 (10:11 IST)

கணவருடன் நவராத்திரி நடனமாடிய 19 வயது இளம்பெண் மாரடைப்பால் பலி.. 4 மாதங்களுக்கு முன் தான் திருமணம்..!

மத்திய பிரதேசத்தின் கார்கோன் நகரில் நடந்த ஒரு துயர சம்பவம், இளம் வயதினருக்கு ஏற்படும் மாரடைப்பு குறித்த அச்சத்தை மீண்டும் அதிகரித்துள்ளது. 
 
கார்கோன் நகரில் 19 வயது இளம் மணப்பெண், தனது கணவருடன் கர்லா நடனமாடிக்கொண்டிருந்தபோது திடீரென மாரடைப்பு ஏற்பட்டு உயிரிழந்தார். சோனம் என்ற அந்த இளம் பெண், நடனமாடி சில நிமிடங்களில் சரிந்து விழுந்த வீடியோ, இணையத்தில் வைரலாகி பலரையும் அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கியுள்ளது.
 
4 மாதங்களுக்கு முன்புதான் திருமணம் முடித்த சோனம், தனது கணவருடன் நவராத்திரி கொண்டாட்டத்தில் பங்கேற்றபோது இந்த சோக சம்பவம் நடந்துள்ளது. சோனம் திடீரென தரையில் விழுந்தவுடன், அது நடனத்தின் ஒரு பகுதி என்று அவரது கணவரும் உறவினர்களும் முதலில் நினைத்தனர். 
 
ஆனால், அவள் நீண்ட நேரம் அசைவின்றி இருந்ததால், பதற்றத்துடன் மருத்துவமனைக்கு அழைத்து செல்லப்பட்டார். அங்கே பரிசோதித்த மருத்துவர்கள், அவருக்கு மாரடைப்பு ஏற்பட்டதால் உயிரிழந்துவிட்டதாக தெரிவித்தனர். சோனமின் குடும்பத்தினர், அவர் மிகவும் ஆரோக்கியமாக இருந்தார் என்றும், அவருக்கு எந்தவிதமான உடல்நல குறைபாடும் இருந்ததில்லை என்றும் கூறியுள்ளனர்.
 
Edited by Mahendran

கேரளாவுக்கு மட்டும் ஏன் இந்த பாரபட்சம்? ஏர் இந்தியா மீது சசிதரூர் குற்றச்சாட்டு..!

கேரளாவுக்கு மட்டும் ஏன் இந்த பாரபட்சம்? ஏர் இந்தியா மீது சசிதரூர் குற்றச்சாட்டு..!கேரளாவின் நான்கு முக்கிய விமான நிலையங்களிலிருந்தும் ஏர் இந்தியா எக்ஸ்பிரஸ் விமான சேவைகள் பெரிய அளவில் ரத்து செய்யப்பட உள்ளதாக வெளியான தகவல்கள், காங்கிரஸ் எம்.பி. சசி தரூரை ஆழ்ந்த கவலைக்கு உள்ளாக்கியுள்ளன. இந்த விவகாரம் குறித்து ஏர் இந்தியா நிறுவனத்தின் நிர்வாக இயக்குநர் கேம்ப்பெல் வில்சனுக்கு கடிதம் எழுதியுள்ளதாக சசி தரூர் தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.

காதலியே பாலியல் புகார் அளித்துவிட்டாரே.. மன விரக்தியில் 29 வயது இளைஞர் தற்கொலை..!

காதலியே பாலியல் புகார் அளித்துவிட்டாரே.. மன விரக்தியில் 29 வயது இளைஞர் தற்கொலை..!சத்தீஸ்கர் மாநிலத்தில் 29 வயதான பொறியாளர் ஒருவர் ரயில் முன் பாய்ந்து தற்கொலை செய்து கொண்ட சம்பவம் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. தன்னை பலாத்காரம் செய்ததாக தான் காதலித்த காதலியே குற்றம் சாட்டியதையடுத்து, மன உளைச்சலில் அவர் இந்த முடிவை எடுத்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

முக்கியமானப் போட்டிகளின் போது ரோஹித்தின் ஸ்டைலைதான் பின்பற்றுகிறேன் –சூர்யகுமார் யாதவ் கருத்து!

முக்கியமானப் போட்டிகளின் போது ரோஹித்தின் ஸ்டைலைதான் பின்பற்றுகிறேன் –சூர்யகுமார் யாதவ் கருத்து!ஆசியக் கோப்பை தொடரில் தோல்வியேக் காணாமல் இந்திய அணி இம்முறை தொடரை வென்றுள்ளது. நேற்று முன்தினம் துபாயில் நடந்த ஆசிய கோப்பை இறுதிப்போட்டியில், பாகிஸ்தானை வீழ்த்தி இந்திய அணி சாம்பியன் பட்டம் வென்றது. இந்த போட்டியில் முதலில் ஆடிய பாகிஸ்தான் அணி நிர்ணயித்த 147 ரன்கள் இலக்கை, இந்தியா கடைசி ஓவரில் இலக்கை எட்டி ஒன்பதாவது முறையாக ஆசியக் கோப்பையை வென்றது.

லண்டனில் மகாத்மா காந்தி சிலை அவமதிப்பு: இந்தியத் தூதரகம் கண்டனம்

லண்டனில் மகாத்மா காந்தி சிலை அவமதிப்பு: இந்தியத் தூதரகம் கண்டனம்லண்டனின் டேவிஸ்டாக் சதுக்கத்தில் உள்ள மகாத்மா காந்தியின் சிலை அவமதிக்கப்பட்டதற்கு, இந்தியா கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது.

கரூர் துயர சம்பவம்.. தலைமறைவாக இருந்த தவெக மாவட்ட செயலாளர் கைது..

கரூர் துயர சம்பவம்.. தலைமறைவாக இருந்த தவெக மாவட்ட செயலாளர் கைது..கரூரில் நடந்த துயர சம்பவம் குறித்து வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டிருந்த நிலையில், கரூர் தமிழக வெற்றி கழகத்தின் மேற்கு மாவட்ட செயலாளர் கைது செய்யப்பட்டிருப்பதாக கூறப்படுவது பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

