செவ்வாய், 10 பிப்ரவரி 2026
  • Follow us
  1. ப‌ல்சுவை
  2. மரு‌த்துவ‌ம்
  3. மருத்துவ செய்திகள்
Written By Mahendran
Last Modified: செவ்வாய், 10 பிப்ரவரி 2026 (13:17 IST)

இத செய்யலனா கேன்சர் வரும்!.. எச்சரிக்கும் உலக சுகாதார நிறுவனம்!...

cancer
மருத்துவத்துறை எவ்வளவு முன்னேற்றம் அடைந்து இருந்தாலும் இன்னும் குணப்படுத்த முடியாத பல நோய்களும் உலகத்தில் இருந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது. அதுபற்றி தொடர்ந்து மருத்துவர்களும், மருத்துவ நிபுணர்களும் தொடர்ந்து ஆராய்ச்சி செய்து வருகிறார்கள்.
அந்த வகையில் தீர்க்க முடியாத நோயாக புற்றுநோய் இருக்கிறது. கேன்சரில் பல வகைகள் இருக்கிறது. அதில் பெரும்பாலான கேன்சர்கள் குணப்படுத்த முடியாததாக இருக்கிறது..

இப்போதெல்லாம் பல காரணங்களால் மக்களுக்கு கேன்சர் நோய் வருகிறது.. இந்நிலையில், உலக சுகாதார நிறுவனம் சில எச்சரிக்கைகளை விடுத்திருக்கிறது. உலகம் முழுக்க ஏற்பட்டுள்ள கேன்சர் பாதிப்புகளின் முதன்மை காரணங்களாக புகையிலை 15.2 சதவீதமும், மது 3 சதவீதமும் இருப்பதாக தெரிவித்திருக்கிறது.

மேலும் உடல் பருமன், எந்த வித உடல் இயக்க செயல்பாடுகளிலும் ஈடுபடாமல் இருப்பது போன்ற காரணங்கள் புற்றுநோய் பாதிப்பில் பெரும் பங்காற்றுவதாக எச்சரிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

உலகில் புற்றுநோய் பாதிப்பில் 32 சதவீதத்தை வாழ்க்கை முறை மாற்றங்கள், மருத்துவ முறைகள் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் மேம்பாடுகள் மூலம் தவிர்த்திட முடியும் என உலக சுகாதார நிறுவனம் அறிவுறுத்தியிருக்கிறது..

தொப்பையை சுலபமாக குறைக்க சில வழிகள்!.. முயற்சி பண்ணி பாருங்க!...

தொப்பையை சுலபமாக குறைக்க சில வழிகள்!.. முயற்சி பண்ணி பாருங்க!...ஆண்களுக்கு தொப்பை மற்றும் சொட்டை இரண்டுமே தோற்றத்தில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும்..

நீங்கள் நன்றாக தூங்க வேண்டுமா?!. இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்க!..

நீங்கள் நன்றாக தூங்க வேண்டுமா?!. இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்க!..உடலுக்கு தூக்கம் என்பது மிகவும் அவசியம். ஒரு மனிதர் குறைந்தது 7 முதல் 8 மணி நேரம் தூங்க வேண்டும் என மருத்துவர்கள் சொல்கிறார்கள்..

பூண்டு சாப்பிடுவதால் இவ்வளவு நன்மைகளா?!.. மிஸ் பண்ணாதீங்க..

பூண்டு சாப்பிடுவதால் இவ்வளவு நன்மைகளா?!.. மிஸ் பண்ணாதீங்க..இந்தியாவில் குறிப்பாக தமிழகத்தில் சமையல்களில் முக்கிய இடம் பெறுவது பூண்டு.

குளிர்காலத்தில் எந்த உணவுகளை சாப்பிடவேண்டும்? எதை தவிர்க்க வேண்டும்?!..

குளிர்காலத்தில் எந்த உணவுகளை சாப்பிடவேண்டும்? எதை தவிர்க்க வேண்டும்?!..குளிர்காலம் வந்துவிட்டாலே சூடாக பஜ்ஜி, போண்டா, டி, காரசாரமான உணவுகளை சாப்பிட, குறிப்பாக அசைவ உணவுகளை சாப்பிட பலரும் விரும்புவார்கள்..

குளிர்காலத்தில் தயிர் சாப்பிடலாமா?!.. வாங்க பார்ப்போம்!..

குளிர்காலத்தில் தயிர் சாப்பிடலாமா?!.. வாங்க பார்ப்போம்!..பாலில் இருந்து தயாரிக்கப்படும் உணவுகளில் தயிர் முக்கியமானது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com