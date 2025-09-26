வெள்ளி, 26 செப்டம்பர் 2025
Written By Mahendran
Last Modified: வெள்ளி, 26 செப்டம்பர் 2025 (18:58 IST)

உடற்பயிற்சியும் இதய ஆரோக்கியமும்: இதய நோய்களைத் தடுப்பதற்கான வழிகள்!

உடல்தகுதியுடன் இருப்பது கரோனரி இதய நோய், பக்கவாதம், மாரடைப்பு போன்ற பலவிதமான இதய நோய்களை தடுக்கவும், கட்டுப்படுத்தவும் உதவும். வழக்கமான உடற்பயிற்சி, இதய தசைகளை வலுப்படுத்துவதோடு, உடல் நலனுக்குப் பல நன்மைகளை தருகிறது.
 
 உடற்பயிற்சி இதய தசைகளை வலுப்படுத்துகிறது, ரத்த ஓட்டத்தை சீராக்குகிறது, இதனால் மாரடைப்பு, பக்கவாதம் போன்ற அபாயங்கள் குறைகின்றன.
 
உடற்பயிற்சி உடல் பருமனை கட்டுக்குள் வைக்க உதவுகிறது.
 
உடற்பயிற்சி அதிக கொழுப்பு, உயர் ரத்த அழுத்தம் மற்றும் உயர் ரத்த சர்க்கரை போன்றவற்றின் காரணமாக ஏற்படும் தமனிகளின் சேதத்தை தடுக்கிறது.
 
வழக்கமான உடற்பயிற்சி செய்வது, ஆரோக்கியமான வாழ்வுக்கு மிக அவசியம். இது இதயத்தைப் பாதுகாத்து, ஒட்டுமொத்த உடல் ஆரோக்கியத்தையும் மேம்படுத்துகிறது.
 
Edited by Mahendran

உணவகங்களில் சாப்பிட்ட பின் பெருஞ்சீரகம் கொடுப்பது ஏன்?

உணவகங்களில் சாப்பிட்ட பின் பெருஞ்சீரகம் கொடுப்பது ஏன்?உணவகங்களில் உணவை முடித்தவுடன், பில் கவுண்டரில் வைக்கப்பட்டிருக்கும் ஒரு கிண்ணத்தில், பச்சை அல்லது வெள்ளை நிறப் பெருஞ்சீரகம் இருப்பதை பார்த்திருப்போம். பலரும் அதை வாயில் போட்டு மெல்லும் வழக்கத்தை கொண்டுள்ளனர். இது வெறும் வாய் புத்துணர்ச்சிக்கு மட்டுமல்ல, பல்வேறு ஆரோக்கிய நன்மைகளையும் வழங்குகிறது.

மெட்டி அணிவது அறிவியல் ரீதியில் ஆரோக்கியமானதா? ஆச்சரிய தகவல்..!

மெட்டி அணிவது அறிவியல் ரீதியில் ஆரோக்கியமானதா? ஆச்சரிய தகவல்..!நமது திருமணச் சடங்குகளில் மெட்டி அணிவித்தல் என்பது ஒரு முக்கியமான பாரம்பரியமாகும். முன்பு ஆண்கள் மத்தியிலும் இந்த வழக்கம் இருந்தபோதிலும், காலப்போக்கில் பெண்களுக்கான சடங்காகவே இது நிலைபெற்றுவிட்டது.

மூளை வளர்ச்சிக்கு உதவும் உணவுகள்: நினைவாற்றல் மற்றும் கவனம் அதிகரிக்க வழிகள்

மூளை வளர்ச்சிக்கு உதவும் உணவுகள்: நினைவாற்றல் மற்றும் கவனம் அதிகரிக்க வழிகள்பள்ளிக்குச் செல்லும் குழந்தைகள் தேர்வுகளில் சிறந்த மதிப்பெண்கள் பெற, வெறும் படிப்பு மட்டும் போதாது. அவர்களின் மூளை வளர்ச்சிக்கு உதவும் ஊட்டச்சத்து நிறைந்த உணவுகளும் அவசியம். உணவு உடலுக்கு மட்டுமல்ல, மூளைக்கும் ஊட்டமளித்து அதன் செயல்பாடுகளை மேம்படுத்துகிறது.

அதிக சத்துக்கள் எதில் உள்ளது ? வெள்ளை கொய்யாவா அல்லது சிவப்பு கொய்யாவா?

அதிக சத்துக்கள் எதில் உள்ளது ? வெள்ளை கொய்யாவா அல்லது சிவப்பு கொய்யாவா?கொய்யாப்பழம் அனைத்து பருவங்களிலும் கிடைக்கும் ஒரு பிரபலமான பழம். இதில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட வகைகள் இருந்தாலும், வெள்ளை மற்றும் சிவப்பு கொய்யா வகைகளே பெரும்பாலானோருக்கு தெரிந்தவை. இவை இரண்டும் ஆரோக்கியமானவை என்றாலும், சுவை, ஊட்டச்சத்து மற்றும் ஆரோக்கிய பயன்களில் சில வேறுபாடுகள் உள்ளன.

நவராத்திரி முதல் நாள் பிரசாதம்: கொண்டைக்கடலை சுண்டல் செய்வது எப்படி?

நவராத்திரி முதல் நாள் பிரசாதம்: கொண்டைக்கடலை சுண்டல் செய்வது எப்படி?துர்கா தேவி மகிஷாசூரனை அழித்த நாள் நவராத்திரியாக இந்தியா முழுவதும் சிறப்பாக கொண்டாடப்படுகிறது. 9 நாட்களும் மாலையில் கொழு வைத்து, அக்கம் பக்கத்தினரை அழைத்து பஜனைகள் செய்து, துர்கா தேவியை வணங்குவது தேவியின் பரிபூரண அருளாசியை வழங்கும்.

