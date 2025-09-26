வெள்ளி, 26 செப்டம்பர் 2025
வெள்ளி, 26 செப்டம்பர் 2025 (19:39 IST)

தாய்லாந்தில் சிம்பு - லோகேஷ் எதிர்பாராத சந்திப்பு.. புதிய கூட்டணி உருவாகிறதா?

தமிழ் திரையுலகில் பரபரப்பான இயக்குநராக வலம் வரும் லோகேஷ் கனகராஜ் மற்றும் நடிகர் சிம்பு இருவரும் தாய்லாந்தில் உள்ள புகழ்பெற்ற ஃபுகெட் தீவில் ஒன்றாக காணப்பட்டனர். தனித்தனியாக பயணம் மேற்கொண்ட இருவரும், அங்கு எதிர்பாராத விதமாக சந்தித்து, தங்கள் ஓய்வு நேரத்தை ஒன்றாகக் கழித்து வருவதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இவர்களின் சந்திப்பு, எதிர்காலத்தில் ஒரு புதிய சினிமா கூட்டணி உருவாக வாய்ப்புள்ளதா என்ற கேள்வியை ரசிகர்கள் மத்தியில் எழுப்பியுள்ளது.
 
சமீபத்தில், 'கூலி' படத்தின் ரிலீசுக்கு பிறகு, லோகேஷ் கனகராஜ் தனது அடுத்த படத்திற்கான கதையை எழுதுவதற்காகவும் ஃபுகெட் சென்றதாக கூறப்படுகிறது. அதே நேரத்தில், நடிகர் சிம்புவும் தனது தனிப்பட்ட பயணமாக அங்கு சென்றுள்ளார். இந்த இருவருக்கும் இடையே ஒரு சுவாரசியமான நட்பு ஏற்பட்டதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
 
இருவரும் அங்கு சந்தித்த பிறகு, தினமும் ஒன்றாக ஜிம்மிற்கு சென்று பயிற்சி செய்து வருகின்றனர். லோகேஷ் விரைவில் ஒரு நடிகராக அறிமுகமாக உள்ளதால், தனது உடற்தகுதியிலும், தோற்றத்திலும் அதிக கவனம் செலுத்தி வருகிறார். சிம்புவுடன் இணைந்து அவர் உடற்பயிற்சி செய்வது, ரசிகர்களுக்கு ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
மேலும் இந்த சந்திப்பின் மூலம், லோகேஷ் கனகராஜ் - சிம்பு கூட்டணியில் ஒரு புதிய படம் உருவாக வாய்ப்புள்ளதாக ரசிகர்கள் நம்புகின்றனர். இந்த எதிர்பார்ப்பு நிறைவேறுமா என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.
 
ஊடகங்கள் மீது வழக்கு போடுவேன்: ரூ.15 கோடி விவகாரம் குறித்து ஷில்பா ஷெட்டி எச்சரிக்கை..!

ஊடகங்கள் மீது வழக்கு போடுவேன்: ரூ.15 கோடி விவகாரம் குறித்து ஷில்பா ஷெட்டி எச்சரிக்கை..!தனது கணவர் ராஜ் குந்த்ராவிடமிருந்து ரூ. 15 கோடி பெற்றதாக சில ஊடகங்கள் வெளியிட்ட செய்திகளுக்கு எதிராக, நடிகை ஷில்பா ஷெட்டி சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப் போவதாக எச்சரித்துள்ளார்.

தேசிய விருது வென்ற 'பார்க்கிங்' திரைப்படத்தின் இயக்குனர் ராம் குமார் பாலகிருஷ்ணனின் பிரத்யேக நேர்காணல்!

தேசிய விருது வென்ற 'பார்க்கிங்' திரைப்படத்தின் இயக்குனர் ராம் குமார் பாலகிருஷ்ணனின் பிரத்யேக நேர்காணல்!71வது தேசிய திரைப்பட விருதுகளில், சிறந்த தமிழ் திரைப்படத்துக்கான விருதை வென்று, அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளது 'பார்க்கிங்' திரைப்படம். சிறந்த திரைப்படம் மற்றும் சிறந்த ஒலிப்பதிவு என இரண்டு விருதுகளை வென்றது. இந்த திரைப்படத்தை இயக்கியவர் இயக்குனர் ராம் குமார் பாலகிருஷ்ணன். டெல்லியில் நடைபெற்ற விருது வழங்கும் விழாவில் குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு அவர்களிடமிருந்து விருதை பெற்றுக்கொண்ட பிறகு, அவர் Webdunia-க்கு அளித்த பிரத்யேக பேட்டியில் பல சுவாரஸ்யமான தகவல்களை பகிர்ந்து கொண்டார். அந்த தகவல் இதோ:

வித்தியாசமான உடை மற்றும் மேக்கப்பில் அசத்தும் யாஷிகா ஆனந்த்!

வித்தியாசமான உடை மற்றும் மேக்கப்பில் அசத்தும் யாஷிகா ஆனந்த்!இருட்டு அறையில் முரட்டு குத்து, ஸோம்பி, கவலை வேண்டாம் என தான் நடித்த பல படங்களில் கவர்ச்சி வேடங்களில் நடித்து ரசிகர்களைக் கவர்ந்தவர் யாஷிகா ஆனந்த். சமீபத்தில் ஒரு விபத்தில் சிக்கி, உயிருக்கு ஆபத்தான நிலையில் படுகாயமடைந்து ஆறு மாத சிகிச்சைக்குப் பின் குணமாகி மீண்டும் நடிக்க தொடங்கியுள்ளார்.

வித்தியாசமான உடையில் அசத்தல் ஃபோட்டோஷூட் நடத்திய ஸ்ரேயா!

வித்தியாசமான உடையில் அசத்தல் ஃபோட்டோஷூட் நடத்திய ஸ்ரேயா!தென்னிந்திய மொழி படங்களில் முன்னணி நடிகையாக விளங்கியவர் ஸ்ரேயா. ரஜினியோடு சிவாஜி படத்தில் நடித்ததை அடுத்து முன்னணி கதாநாயகர்களோடு ஜோடி சேர்ந்து நடித்து வந்தார். இடையில் பெரிய சம்பளத்துக்காக வடிவேலுவின் இந்திரலோகத்தில் நா அழகப்பன் படத்தில் ஒரு பாடலுக்கு கவர்ச்சி நடனம் ஆடினார். அதன் பிறகு அவருக்கான வாய்ப்புகள் குறைய ஆரம்பித்தன.

ஒரே ஆண்டில் 600 கோடி ரூபாய் வசூல்… மலையாள சினிமாவில் சாதனைப் படைத்த மோகன்லால்!

ஒரே ஆண்டில் 600 கோடி ரூபாய் வசூல்… மலையாள சினிமாவில் சாதனைப் படைத்த மோகன்லால்!இந்த ஆண்டு மோகன்லால் நடிப்பில் ‘எம்புரான்’, ‘துடரும்’, மற்றும் ‘ஹ்ருத்யபூர்வம்’ ஆகிய படங்கள் ரிலீஸாகியுள்ளன. இந்த படங்களின் மூலம் 600 கோடி ரூபாய் வசூல் திரையரங்குகள் மூலமாக மட்டுமேக் கிடைத்துள்ளது. இதுவரை மலையாள சினிமாவில் எந்த நடிகரும் படைக்காத சாதனை இது.

