தாய்லாந்தில் சிம்பு - லோகேஷ் எதிர்பாராத சந்திப்பு.. புதிய கூட்டணி உருவாகிறதா?
தமிழ் திரையுலகில் பரபரப்பான இயக்குநராக வலம் வரும் லோகேஷ் கனகராஜ் மற்றும் நடிகர் சிம்பு இருவரும் தாய்லாந்தில் உள்ள புகழ்பெற்ற ஃபுகெட் தீவில் ஒன்றாக காணப்பட்டனர். தனித்தனியாக பயணம் மேற்கொண்ட இருவரும், அங்கு எதிர்பாராத விதமாக சந்தித்து, தங்கள் ஓய்வு நேரத்தை ஒன்றாகக் கழித்து வருவதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இவர்களின் சந்திப்பு, எதிர்காலத்தில் ஒரு புதிய சினிமா கூட்டணி உருவாக வாய்ப்புள்ளதா என்ற கேள்வியை ரசிகர்கள் மத்தியில் எழுப்பியுள்ளது.
சமீபத்தில், 'கூலி' படத்தின் ரிலீசுக்கு பிறகு, லோகேஷ் கனகராஜ் தனது அடுத்த படத்திற்கான கதையை எழுதுவதற்காகவும் ஃபுகெட் சென்றதாக கூறப்படுகிறது. அதே நேரத்தில், நடிகர் சிம்புவும் தனது தனிப்பட்ட பயணமாக அங்கு சென்றுள்ளார். இந்த இருவருக்கும் இடையே ஒரு சுவாரசியமான நட்பு ஏற்பட்டதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
இருவரும் அங்கு சந்தித்த பிறகு, தினமும் ஒன்றாக ஜிம்மிற்கு சென்று பயிற்சி செய்து வருகின்றனர். லோகேஷ் விரைவில் ஒரு நடிகராக அறிமுகமாக உள்ளதால், தனது உடற்தகுதியிலும், தோற்றத்திலும் அதிக கவனம் செலுத்தி வருகிறார். சிம்புவுடன் இணைந்து அவர் உடற்பயிற்சி செய்வது, ரசிகர்களுக்கு ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
மேலும் இந்த சந்திப்பின் மூலம், லோகேஷ் கனகராஜ் - சிம்பு கூட்டணியில் ஒரு புதிய படம் உருவாக வாய்ப்புள்ளதாக ரசிகர்கள் நம்புகின்றனர். இந்த எதிர்பார்ப்பு நிறைவேறுமா என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.
Edited by Siva