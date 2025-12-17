புதன், 17 டிசம்பர் 2025
Written By Bala
Last Modified: புதன், 17 டிசம்பர் 2025 (14:47 IST)

குடிமைப்பணி தேர்வு: தேர்வர்களுக்கு 5 ஆயிரம் உதவித்தொகை!.. விண்ணப்பிப்பது எப்படி?...
குடிமைப் பணி தேர்வு பயிற்சி மையத்தில் கலந்து கொள்ளும் தேர்வுகளுக்கு 5 ஆயிரம் ரூபாய் உதவி தொகையாக வழங்கப்படும் என தமிழக அரசு அறிவித்திருக்கிறது. 
போட்டித் தேர்வுகளுக்கு தயாராகும் மாணவர்களுக்கு என தமிழக அரசு சார்பில் இலவச பயிற்சி வகுப்புகள் நடைபெற்று வருகிறது. அந்த வகையில் ஒரு முக்கிய அறிவிப்பை தமிழக அரசு வெளியிட்டிருக்கிறது. அகில இந்திய குடிமை தேர்வு பயிற்சி மையம் ஐஏஎஸ் மற்றும் ஐபிஎஸ் இலவச பயிற்சி தொடர்பான முக்கிய அறிவிப்பை இப்போது வெளியிட்டிருக்கிறது.
 
குடிமைப்பணி தேர்வு பயிற்சி மையத்தில் மத்திய அரசு பணியாளர் தேர்வாணையத்தால் நடத்தப்படும் அகில இந்திய குடிமை பணிகளுக்கான தேர்வுகளை எதிர்கொள்ளும் பலருக்கும், முதல் நிலை தேர்வு முதன்மை தேர்வு மற்றும் ஆளுமை தேர்வு போன்ற தேர்வுகளை எதிர்கொள்ளும் ஆர்வலர்களுக்கும் பயிற்சிகள் அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.
 
அதன் தொடர்ச்சியாக பயிற்சி மையத்தில் 2025 ஆம் ஆண்டில் முதன்மை தேர்வுக்கு 376 ஆர்வலர்களில் 34 பெண்கள் மற்றும் 6சமூக மாற்றுத்திறனாளிகள் உட்பட 87 பேர் தேர்ச்சி பெற்றிருக்கிறார்கள். அந்த மையத்தின் சார்பாக தகுதி பெற்றவர்களுக்கு வருகிற 19 .21.2025 மற்றும் 20.12.2025 ஆகிய இரண்டு நாட்களிலும் மாதிரி ஆளுமை தேர்வு நடத்தப்படவுள்ளது.  இந்த தேர்வை எழுத விரும்புபவர்கள் டிசம்பர் 17 மாலை 5 மணிக்குள் civilservicecoaching.com  என்கிற இணையதளத்தில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும். மேலும், DAF-I, DAF-II விபரங்களை பதிவு செய்து [email protected] என்கிற மின்னஞ்சலுக்கு அனுப்பி வைக்க வேண்டும்.  
 
இந்த பயிற்சி மையத்தில் தேர்ச்சி பெற்ற தேர்வர்கள் மட்டுமல்லாமல் முதன்மை தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்ற தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த மற்ற தேர்வர்களும்  ந்த ஆளுமை தேர்வில் பங்கு பெற அனுமதிக்கப்படுவார்கள். அப்படி ஆளுமைத் தேர்வில் பங்கேற்கும் ஆர்வலர்களுக்கு டெல்லி சென்று ஆளுமை தேர்வை எழுதி வர செலவுக்காக 5 ஆயிரம் ரூபாயை உதவித்தொகை வழங்கப்படும் என தமிழக அரசு அறிவித்திருக்கிறது.

தமிழக அரசு பேருந்து டயர் கழன்று ஓடியதால் பரபரப்பு.. அதிர்ஷ்டவசமாக உயிர் தப்பிய பயணிகள்..

தமிழக அரசு பேருந்து டயர் கழன்று ஓடியதால் பரபரப்பு.. அதிர்ஷ்டவசமாக உயிர் தப்பிய பயணிகள்..காரைக்குடியிலிருந்து கொடைக்கானல் நோக்கி 40-க்கும் மேற்பட்ட பயணிகளுடன் சென்ற அரசு பேருந்து, திண்டுக்கல் மாவட்டம் கோபால்பட்டி அருகே சென்றபோது பெரும் விபத்திலிருந்து தப்பியது. ஓட்டுநர் இருக்கைக்குக் கீழே இருந்த முன்பக்க டயர் திடீரென வெடித்து, தனியாக கழன்று ஓடியதால் பேருந்து கட்டுப்பாட்டை இழக்க தொடங்கியது.

பூந்தமல்லி - போரூர் மெட்ரோ ரயில் இயக்க ஒப்புதல்.. சேவை தொடங்குவது எப்போது?

பூந்தமல்லி - போரூர் மெட்ரோ ரயில் இயக்க ஒப்புதல்.. சேவை தொடங்குவது எப்போது?சென்னை மெட்ரோ ரயில் திட்டத்தின் இரண்டாம் கட்டப் பணிகளில் ஒரு முக்கிய மைல்கல்லாக, பூந்தமல்லி முதல் போரூர் வரையிலான 10 கி.மீ வழித்தடத்தில் ரயில்களை இயக்க மத்திய ரயில்வே வாரியம் அதிகாரப்பூர்வ ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. குறிப்பாக, இந்த வழித்தடத்தின் சிக்னல் மற்றும் பாதுகாப்பு கட்டமைப்புகளுக்கு மத்திய அரசு பச்சைக்கொடி காட்டியுள்ளது.

ஓபிஎஸ்க்கு ஒருபோதும் அதிமுகவில் இனி இடமில்லை.. பாஜகவுக்கு 30 தொகுதிகள்: சேலம் மணிகண்டன்

ஓபிஎஸ்க்கு ஒருபோதும் அதிமுகவில் இனி இடமில்லை.. பாஜகவுக்கு 30 தொகுதிகள்: சேலம் மணிகண்டன்அதிமுக ஆதரவாளர் சேலம் மணிகண்டன் சமீபத்தில் அளித்த பேட்டியில் எடப்பாடி பழனிசாமி தற்போது அதிமுகவின் அசைக்க முடியாத தலைவராக உருவெடுத்துள்ளதாகவும், 2026 தேர்தல் அவருக்கு ஒரு முக்கிய 'அக்னிப் பரீட்சை' என்றும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

ஆனந்த் அம்பானியின் வனவிலங்கு மையத்தில் மெஸ்ஸி.. யானையுடன் கால்பந்து விளையாடினார்..!

ஆனந்த் அம்பானியின் வனவிலங்கு மையத்தில் மெஸ்ஸி.. யானையுடன் கால்பந்து விளையாடினார்..!உலகப்புகழ் பெற்ற கால்பந்து நட்சத்திரம் லியோனல் மெஸ்ஸி, ஆனந்த் அம்பானி குஜராத்தின் ஜாம்நகரில் உருவாக்கியுள்ள 'வந்தாரா' வனவிலங்கு மறுவாழ்வு மையத்திற்கு சிறப்பு வருகை தந்தார். இந்திய பாரம்பரிய கலாச்சாரமும் நவீன அறிவியல் தொழில்நுட்பமும் இணைந்து விலங்குகளை பாதுகாக்கும் விதத்தை கண்டு அவர் வியப்படைந்தார்.

திமுக கூட்டணியில் இருந்து காங்கிரஸ் விலகாது.. ஒரே ஒரு காரணம் இதுதான்..!

திமுக கூட்டணியில் இருந்து காங்கிரஸ் விலகாது.. ஒரே ஒரு காரணம் இதுதான்..!தமிழக அரசியலில் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு காங்கிரஸ் கட்சியின் கூட்டணி நிலைப்பாடு பெரும் விவாத பொருளாகியுள்ளது. அக்கட்சியின் மாநில தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை, திமுகவுடனான கூட்டணியே தொடரும் என்பதை வெளிப்படையாக உறுதிப்படுத்தியுள்ளார். 1971-ல் தொடங்கிய திமுக-காங்கிரஸ் இடையிலான நீண்டகால அரசியல் உறவு, 2014 ஈழப் போர் விவகாரத்தை தவிர மற்ற அனைத்துத் தேர்தல்களிலும் வெற்றிகரமான கூட்டணியாகவே இருந்துள்ளது.

