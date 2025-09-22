திங்கள், 22 செப்டம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. நாடும் நடப்பும்
Written By Mahendran
Last Modified: திங்கள், 22 செப்டம்பர் 2025 (10:12 IST)

விஜய்க்கு கூடும் கூட்டம் ஓட்டுகளாக மாறாது: கமல்ஹாசன் எம்பி கருத்து..!

விஜய்க்கு கூடும் கூட்டம் ஓட்டுகளாக மாறாது: கமல்ஹாசன் எம்பி கருத்து..!
மக்கள் நீதி மய்யத்தின் தலைவரும், மாநிலங்களவை உறுப்பினருமான கமல்ஹாசன், இன்று பத்திரிகையாளர்களை சந்தித்துப் பேசினார். அப்போது, நடிகர் விஜய்யின் அரசியல் பயணம் குறித்து அவர் தனது கருத்துகளை பகிர்ந்து கொண்டார்.
 
கமல்ஹாசன் கூறுகையில், "விஜய்யின் பொதுக்கூட்டங்களில் கூடும் மக்கள் கூட்டம், நிச்சயமாக வாக்குகளாக மாறும் என்று கூற முடியாது. எனக்கு மட்டுமல்ல, இந்தியாவில் உள்ள எந்த தலைவருக்கும் கூடும் கூட்டம் வாக்குகளாக மாறாது. மக்கள் அரசியல் மாற்றத்திற்காக வெளியே வர வேண்டும். வாக்களிக்கும் நாளில் அதை ஒரு பண்டிகை போலக் கொண்டாடி, அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகளை நல்லாட்சிக்கு உறுதி செய்ய வேண்டும்" என்றார்.
 
தமிழக வெற்றிக் கழகத் தலைவர் விஜய்க்கு ஆலோசனை கூறிய கமல்ஹாசன், "நல்ல பாதையில் செல்லுங்கள், தைரியமாக முன்னேறுங்கள், மக்களுக்காக செய்யுங்கள்" என்று கூறினார். இந்த அறிவுரை விஜய்க்கு மட்டுமல்ல, அனைத்து அரசியல் தலைவர்களுக்கும் நான் விடுக்கும் வேண்டுகோள் என்று அவர் தெரிவித்தார்.
 
Edited by Mahendran

திருப்பதி கோவில் உண்டியல் பணம் ரூ.100 கோடி கொள்ளையா? அதிர்ச்சி குற்றச்சாட்டு..!

திருப்பதி கோவில் உண்டியல் பணம் ரூ.100 கோடி கொள்ளையா? அதிர்ச்சி குற்றச்சாட்டு..!ஆந்திராவின் முன்னாள் முதல்வர் ஜெகன் மோகன் ரெட்டி ஆட்சிக்காலத்தில், திருப்பதி கோயிலின் உண்டியல் பணம் ரூ.100 கோடிக்கும் அதிகமாக கொள்ளை அடிக்கப்பட்டுள்ளதாக, பா.ஜ.க. தலைவர் பானு பிரகாஷ் ரெட்டி குற்றம்சாட்டியுள்ளார். இது தொடர்பான சிசிடிவி காட்சிகள் தற்போது வெளியாகி, ஆந்திர அரசியலில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளன.

டிரம்ப் - எலான் மஸ்க் சந்திப்பு: மீண்டும் நண்பர்களா?

டிரம்ப் - எலான் மஸ்க் சந்திப்பு: மீண்டும் நண்பர்களா?அமெரிக்காவின் அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் மற்றும் உலக பெரும் தொழிலதிபர் எலான் மஸ்க் ஆகியோர் நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு சந்தித்துகொண்டது, அரசியல் மற்றும் வணிக வட்டாரங்களில் பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. கடந்த சில காலமாக இருவருக்கும் இடையே கருத்து வேறுபாடுகள் இருந்த நிலையில், இந்த சந்திப்பு, அவர்களின் உறவில் ஒரு புதிய அத்தியாயத்தை தொடங்கியுள்ளதாக கருதப்படுகிறது.

குழந்தை பெற்றுக் கொண்டால் 3 லட்சம் பரிசு! - சீனாவுக்கு போட்டியாக களமிறங்கிய தைவான்!

குழந்தை பெற்றுக் கொண்டால் 3 லட்சம் பரிசு! - சீனாவுக்கு போட்டியாக களமிறங்கிய தைவான்!குழந்தைகள் பிறப்பை அதிகரிக்க சீனா தொடர்ந்து பல சலுகைகளை வழங்கி வரும் நிலையில் அதேபோன்ற சலுகைகளை தைவானும் அறிவிக்கத் தொடங்கியுள்ளது.

தெருநாய் கடித்து உயிரிழந்த 3 வயது குழந்தை: ஒசூரில் சோகம்.. நாய் ஆர்வலர்களுக்கு மனசாட்சியே இல்லையா?

தெருநாய் கடித்து உயிரிழந்த 3 வயது குழந்தை: ஒசூரில் சோகம்.. நாய் ஆர்வலர்களுக்கு மனசாட்சியே இல்லையா?கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஓசூர் அருகே தெருநாய் கடித்ததில், மூன்று வயது குழந்தை ஒன்று உயிரிழந்த சம்பவம் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ஜி.எஸ்.டி. சீர்திருத்தம்: இன்று முதல் அமல்; காங்கிரஸ் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கடும் கண்டனம்..!

ஜி.எஸ்.டி. சீர்திருத்தம்: இன்று முதல் அமல்; காங்கிரஸ் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கடும் கண்டனம்..!மக்களுக்கு விலைவாசி குறைப்பை ஏற்படுத்தும் நோக்கில், மத்திய அரசி ஜி.எஸ்.டி. செய்யப்பட்ட சீர்திருத்தங்கள் இன்று முதல் அமலுக்கு வந்துள்ளன. இந்த சீர்திருத்தத்தின்படி, 375 பொருட்களின் விலை கணிசமாக குறையும்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com