வியாழன், 2 அக்டோபர் 2025
  • Follow us
  1. விளையாட்டு
  2. கிரிக்கெட்
  3. செய்திகள்
Written By
Last Modified: வியாழன், 2 அக்டோபர் 2025 (09:13 IST)

அகமதாத் டெஸ்ட்… டாஸ் வென்ற வெஸ்ட் இண்டீஸ் பேட் செய்ய முடிவு..!

அகமதாத் டெஸ்ட்… டாஸ் வென்ற வெஸ்ட் இண்டீஸ் பேட் செய்ய முடிவு..!
இந்திய அணி கடந்த ஞாயிற்றுக் கிழமை ஆசியக் கோப்பையை வென்றதையடுத்து மூன்றே நாட்கள் இடைவெளியில் இன்று வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணியுடனான டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடவுள்ளது. ஆனால் ஆசியக் கோப்பைத் தொடரில் இடம்பெற்ற ஒரு சில வீரர்களே இந்த டெஸ்ட் தொடரில் இடம்பெற்றுள்ளனர்.

அகமதாபாத்தில் நடக்கவுள்ள போட்டிக்கான டாஸ் சற்று முன்னர் வீசப்பட்டது. டாஸ் வென்ற வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிக் கேப்டன் ரோஸ்டன் சேஸ் முதலில் பேட் செய்ய முடிவு செய்துள்ளார்.

வெஸ்ட் இண்டீஸ்: டாக்நரேன் சந்தர்பால், ஜான் கேம்ப்பல், அலிக் அத்னான்ஸே, பிராண்டன் கிங். ஷாய் ஹோப், ரோஸ்டன் சேஸ், ஜஸ்டீன் க்ரீவ்ஸ், ஜோமல் வேரிக்கன், கேரி பியர்ஸ், ஜோனஹன் லாய்னே, ஜேய்டன் சீல்ஸ்

இந்திய அணி : யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால், கே எல் ராகுல், சாய் சுதர்சன், ஷுப்மன் கில், துருவ் ஜுரெல், ரவீந்தர ஜடேஜா, வாஷிங்டன் சுந்தர், நிதீஷ்குமார் ரெட்டி, குல்தீப் யாதவ், ஜஸ்ப்ரீத் பும்ரா, முகமது சிராஜ். 

அகமதாத் டெஸ்ட்… டாஸ் வென்ற வெஸ்ட் இண்டீஸ் பேட் செய்ய முடிவு..!

அகமதாத் டெஸ்ட்… டாஸ் வென்ற வெஸ்ட் இண்டீஸ் பேட் செய்ய முடிவு..!இந்திய அணி கடந்த ஞாயிற்றுக் கிழமை ஆசியக் கோப்பையை வென்றதையடுத்து மூன்றே நாட்கள் இடைவெளியில் இன்று வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணியுடனான டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடவுள்ளது. ஆனால் ஆசியக் கோப்பைத் தொடரில் இடம்பெற்ற ஒரு சில வீரர்களே இந்த டெஸ்ட் தொடரில் இடம்பெற்றுள்ளனர்.

இன்று தொடங்குகிறது இந்தியா- வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிகள் மோதும் முதல் டெஸ்ட்!

இன்று தொடங்குகிறது இந்தியா- வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிகள் மோதும் முதல் டெஸ்ட்!இந்திய அணி கடந்த ஞாயிற்றுக் கிழமை ஆசியக் கோப்பையை வென்றதையடுத்து மூன்றே நாட்கள் இடைவெளியில் இன்று வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணியுடனான டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடவுள்ளது. ஆனால் ஆசியக் கோப்பைத் தொடரில் இடம்பெற்ற ஒரு சில வீரர்களே இந்த டெஸ்ட் தொடரில் இடம்பெற்றுள்ளனர்.

சர்வதேச டி 20 லீக் தொடர்… ஏலத்தில் கண்டுகொள்ளப் படாத அஸ்வின்!

சர்வதேச டி 20 லீக் தொடர்… ஏலத்தில் கண்டுகொள்ளப் படாத அஸ்வின்!இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் முன்னணி சுழற்பந்து வீச்சாளரான ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின், இந்த ஆண்டு தொடக்கத்தில் ஆஸ்திரேலியாவில் நடந்த பார்டர்- கவாஸ்கர் தொடரோடு சர்வதேசக் கிரிக்கெட்டில் இருந்து ஓய்வு பெற்றார். அதற்கு முன்பு சில ஆண்டுகளாகவே அவர் லிமிடெட் ஓவர் கிரிக்கெட் தொடரில் தேர்வு செய்யப்படவில்லை.

ஐசிசி தரவரிசையில் யாரும் தொடாத உச்சம்… அபிஷேக் ஷர்மா படைத்த சாதனை!

ஐசிசி தரவரிசையில் யாரும் தொடாத உச்சம்… அபிஷேக் ஷர்மா படைத்த சாதனை!இந்திய அணியின் இளம் அதிரடி தொடக்க ஆட்டக்காரராக கடந்த சில மாதங்களாக உருவாகி வருகிறார் அபிஷேக் ஷர்மா. முதல் பந்தில் இருந்தே முதலே பவுண்டரிகளை அடிக்கும் ஒரு அதிரடி பேட்ஸ்மேனாக உருவாகி வருகிறார் இளம் வீரரான அபிஷேக் ஷர்மா. ஐபில் மூலம் கவனம் ஈர்த்த அபிஷேக் இந்திய அணியில் இடம்பிடித்து தனது முத்திரையைப் பதித்துள்ளார்.

மன்னிப்பு கோரினார் பிசிபி தலைவர் மொஹ்சின் நக்வி, ஆனால் கோப்பையை தர மறுப்பு!

மன்னிப்பு கோரினார் பிசிபி தலைவர் மொஹ்சின் நக்வி, ஆனால் கோப்பையை தர மறுப்பு!கடந்த செப்டம்பர் 28 ஆம் தேதி நடைபெற்ற ஆசிய கோப்பை இறுதிபோட்டிக்கு பிறகு ஏற்பட்ட குழப்பமான சூழ்நிலைக்காக, பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் வாரியத்தின் தலைவர் மொஹ்சின் நக்வி, இந்திய கிரிக்கெட் கட்டுப்பாட்டு வாரியத்திடம் மன்னிப்பு கோரியுள்ளார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com