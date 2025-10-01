புதன், 1 அக்டோபர் 2025
Written By Prasanth K
Last Modified: புதன், 1 அக்டோபர் 2025 (11:22 IST)

ட்ரம்ப் விதித்த வரியால் இந்தியாவின் வளர்ச்சியில் சிறு சரிவு! - ஆசிய வளர்ச்சி வங்கி!

இந்தியா மீது அமெரிக்கா விதித்துள்ள வரிகளால் இந்தியாவின் வளர்ச்சில் சற்று சரிவு ஏற்பட்டுள்ளதாக ஆசிய வளர்ச்சி வங்கி தெரிவித்துள்ளது.

 

ஆசிய வளர்ச்சி வங்கியின் தகவல்களின்படி, இந்தியாவின் 2025-26 முதல் காலாண்டு மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி வளர்ச்சி 7.8 சதவீதமாக பதிவாகியுள்ளது. ஆனால் அமெரிக்க அதிபர் ட்ரம்ப் இந்தியா மீது விதித்துள்ள 50 சதவீத வரி காரணமாக ஆண்டின் இரண்டாம் பாதியில் வளர்ச்சி குறையும் என கணிக்கப்படுகிறது.

 

மேலும் அடுத்த 2026-27 நிதியாண்டின் இந்தியாவின் வளர்ச்சியானது கணிக்கப்பட்ட 6.8 சதவீதத்திலிருந்து 6.5 சதவீதமாக குறைய வாய்ப்புள்ளதாகவும் கூறப்பட்டுள்ளது. அமெரிக்க வரியால் இந்தியாவிலிருந்து ஏற்றுமதி செய்யப்படும் பொருட்கள் குறைந்தாலும், சேவை ஏற்றுமதி வலுவான நிலையில் தொடரும் என ஆசிய வளர்ச்சி வங்கி தெரிவித்துள்ளது.

 

வணிக சிலிண்டர் விலை உயர்வு! மாத முதல் நாளே அதிர்ச்சி!

வணிக சிலிண்டர் விலை உயர்வு! மாத முதல் நாளே அதிர்ச்சி!மாதத்தின் முதல் நாளான இன்று சிலிண்டர்கள் விலை மாற்றம் செய்யப்படும் நிலையில் விலை உயர்ந்துள்ளது.

பிண அரசியல் செய்யும் விஜய்! பாஜகவின் கருவியாகிவிட்டார்! - திருமாவளவன்!

பிண அரசியல் செய்யும் விஜய்! பாஜகவின் கருவியாகிவிட்டார்! - திருமாவளவன்!கரூர் கூட்டநெரிசல் பலி குறித்து நேற்று விஜய் வெளியிட்ட வீடியோ மூலம் அவர் பாஜக கருவியாக செயல்படுவது உறுதியாகிவிட்டதாக திருமாவளவன் கூறியுள்ளார்.

மாதத்தின் முதல் நாளே புதிய உச்சம் தொட்ட தங்கம் விலை! - அதிர்ச்சியில் மக்கள்!

மாதத்தின் முதல் நாளே புதிய உச்சம் தொட்ட தங்கம் விலை! - அதிர்ச்சியில் மக்கள்!மாதத்தின் தொடக்க நாளான இன்று தங்கம் விலை புதிய உச்சத்தைத் தொட்டுள்ளது.

பீகார் வாக்காளர் திருத்தம் நிறைவு! 65 லட்சம் வாக்காளர்கள் நீக்கம்!

பீகார் வாக்காளர் திருத்தம் நிறைவு! 65 லட்சம் வாக்காளர்கள் நீக்கம்!பீகாரில் நடந்து வந்த சிறப்பு வாக்காளர் பட்டியல் திருத்தம் நிறைவடைந்த நிலையில் 65 லட்சம் பேர் நீக்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது.

பிலிப்பைன்ஸ் நாட்டில் சக்திவாய்ந்த நிலநடுக்கம்: 31 பேர் பலி, 147 பேர் படுகாயம்.. சேத விவரங்கள்!

பிலிப்பைன்ஸ் நாட்டில் சக்திவாய்ந்த நிலநடுக்கம்: 31 பேர் பலி, 147 பேர் படுகாயம்.. சேத விவரங்கள்!மத்திய பிலிப்பைன்ஸில் நேற்று இரவு ரிக்டர் அளவில் 6.9 பதிவான சக்திவாய்ந்த நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது. செபு தீவுக்கு வடக்கே, 90,000 மக்கள் வசிக்கும் போகோ நகருக்கு அருகே நிலநடுக்கம் தாக்கியது. இந்த நிலநடுக்கத்தில் குறைந்தபட்சம் 31 பேர் உயிரிழந்தனர் மற்றும் 147 பேர் காயமடைந்தனர். பலி எண்ணிக்கை உயரக்கூடும் என அஞ்சப்படுகிறது.

