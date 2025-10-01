புதன், 1 அக்டோபர் 2025
  • Follow us
  1. விளையாட்டு
  2. விளையாட்டு
  3. செய்திகள்
Written By Siva
Last Updated : புதன், 1 அக்டோபர் 2025 (08:18 IST)

மகளிர் உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட்: முதல் போட்டியிலேயே இந்தியா அசத்தல் வெற்றி..!

மகளிர் உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட்: முதல் போட்டியிலேயே இந்தியா அசத்தல் வெற்றி..!
ஒரு நாள் மகளிர் உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் தற்போது ஆரம்பித்து விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வரும் நிலையில், இந்தியா தனது முதல் போட்டியில் இலங்கை அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றி பெற்றுள்ளது.
 
நேற்று நடந்த இந்த போட்டியில், முதலில் பேட்டிங் செய்த இந்திய மகளிர் அணி 47 ஓவர்களில் எட்டு விக்கெட் இழப்பிற்கு 269 ரன்கள் எடுத்தது. இந்திய அணியின் நட்சத்திர வீராங்கனை தீப்தி சர்மா அபாரமாக விளையாடி 53 ரன்களும், கடைசி நேரத்தில் அமன்ஜோத் கவுர் 57 ரன்களும் எடுத்து இந்திய அணியின் ஸ்கோர் உயர்வுக்கு உதவினார்கள்.
 
இதனை அடுத்து, 270 ரன்கள் என்ற இலக்கை நோக்கி இலங்கை மகளிர் அணி பேட்டிங் செய்த நிலையில், 45.4 ஓவர்களிலேயே அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்து 211 ரன்கள் மட்டுமே எடுத்தது. இதன் காரணமாக, இலங்கை அணி 59 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் தோல்வியடைந்தது. 
இந்த வெற்றியின் மூலம், இந்தியா 2 புள்ளிகளுடன் புள்ளிப் பட்டியலில் முதல் இடத்தில் உள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
 
Edited by Siva

இரு அணி வீரர்களும் திமிராக நடந்துகொண்டனர்… சையத் கிர்மாணி ஆவேசம்!

இரு அணி வீரர்களும் திமிராக நடந்துகொண்டனர்… சையத் கிர்மாணி ஆவேசம்!ஆசியக் கோப்பைத் தொடர் தொடங்கியதில் இருந்தே இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் நாட்டு வீரர்கள் முறைத்துக் கொண்டபடி நடந்துகொண்டனர். போட்டி முடிந்ததும் பாகிஸ்தான் வீரர்களுடன் கைகுலுக்க மறுத்தனர் இந்திய வீரர்கள். பாகிஸ்தான் வீரர்கள் சிலரின் செயல்கள் அருவருக்கத்தக்கதாகவும், கோபமூட்டுவதாகவும் இருந்தன. இதற்காக அவர்களுக்கு அபராதமும் விதிக்கப்பட்டது.

நான்கு வார ஓய்வு… ஆஸ்திரேலியா ஒருநாள் தொடரை இழக்கும் ஹர்திக் பாண்ட்யா!

நான்கு வார ஓய்வு… ஆஸ்திரேலியா ஒருநாள் தொடரை இழக்கும் ஹர்திக் பாண்ட்யா!ஆசியக் கோப்பை தொடரில் தோல்வியேக் காணாமல் இந்திய அணி இம்முறை தொடரை வென்றுள்ளது. நேற்று முன்தினம் துபாயில் நடந்த ஆசிய கோப்பை இறுதிப்போட்டியில், பாகிஸ்தானை வீழ்த்தி இந்திய அணி சாம்பியன் பட்டம் வென்றது. இந்த தொடரில் விளையாடி வந்த ஹர்திக் பாண்ட்யா சூப்பர் நான்கு சுற்றில் இலங்கைக்கு எதிரானப் போட்டியில் காயமடைந்தார்.

ஹாரிஸ் ரவுஃபுக்கு நன்றி.. ரவிச்சந்திரன் அஸ்வினின் கிண்டல் பதிவு வைரல்..!

ஹாரிஸ் ரவுஃபுக்கு நன்றி.. ரவிச்சந்திரன் அஸ்வினின் கிண்டல் பதிவு வைரல்..!ஆசிய கோப்பை இறுதிப்போட்டியில் பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான இந்தியாவின் வெற்றியில், இளம் வீரர் திலக் வர்மாவின் சிறப்பான ஆட்டத்தை பாராட்டிய முன்னாள் சுழற்பந்து வீச்சாளர் ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின், இந்திய அணியின் வெற்றிக்கு பாகிஸ்தான் வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஹாரிஸ் ரவுஃபும் ஒரு காரணம் என்றும், அவருக்கு நன்றி என்றும் கிண்டலாக தெரிவித்தார்.

கரூர் துயர சம்பவம் தொடர்பாக அவதூறு கருத்து… ரெட்பிக்ஸ் ஃபெலிக்ஸ் ஜெரால்ட் கைது!

கரூர் துயர சம்பவம் தொடர்பாக அவதூறு கருத்து… ரெட்பிக்ஸ் ஃபெலிக்ஸ் ஜெரால்ட் கைது!கடந்த சனிக்கிழமை கரூரில் நடந்த தமிழ வெற்றிக் கழகம் கட்சியின் ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 41 பேர் பலியாகியது பெரும் துயரத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த பெரும்துயரம் குறித்து பல்வேறு வகையான குற்றச்சாட்டுகள், சதிக்கதைகள். யார் பொறுப்பு அரசா, தவெகவா? என பலவிதமாக சமூகவலைதளங்களில் விவாதிக்கப்பட்டு வருகின்றன.

இந்திய அணி வீரர்களின் கால் செருப்புக்கு கூட நாங்கள் சமம் இல்லை. கைகுலுக்காமல் சென்றது சரிதான்: பாகிஸ்தான் ரசிகர்கள் கோபம்,..

இந்திய அணி வீரர்களின் கால் செருப்புக்கு கூட நாங்கள் சமம் இல்லை. கைகுலுக்காமல் சென்றது சரிதான்: பாகிஸ்தான் ரசிகர்கள் கோபம்,..ஆசிய கோப்பை இறுதிப்போட்டியில் பாகிஸ்தானை வீழ்த்தி இந்திய அணி கோப்பையை கைப்பற்றி வரலாறு படைத்த அதேசமயம், பாகிஸ்தான் ரசிகர்கள் சமூக வலைத்தளங்களில் தங்களின் கடும் ஏமாற்றத்தையும் கோபத்தையும் வெளிப்படுத்தி வருகின்றனர்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com