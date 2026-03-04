புதன், 4 மார்ச் 2026
Last Updated : புதன், 4 மார்ச் 2026 (08:13 IST)

தேர்தல் நடைபெறும் தமிழ்நாடு, மேற்குவங்கம், அசாம் மாநிலங்களில் ஐபிஎல் போட்டி இல்லையா? பரபரப்பு தகவல்..!
2026 ஐபிஎல் கிரிக்கெட் தொடர் எப்போது தொடங்கும் என்ற ஆவலில் காத்திருக்கும் ரசிகர்களுக்கு ஒரு முக்கிய அப்டேட் வெளியாகியுள்ளது. 
 
இந்த ஆண்டு ஐபிஎல் தொடருக்கான அட்டவணையை இரண்டு கட்டங்களாக வெளியிட ஐபிஎல் நிர்வாகம் முடிவு செய்துள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இதன்படி, முதல் கட்ட அட்டவணை மார்ச் 6 அல்லது 7-ம் தேதிகளில் அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
தமிழகம், மேற்கு வங்கம்,  மற்றும் அசாம் உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் நடைபெறவுள்ள சட்டப்பேரவை தேர்தல் தேதிகளை கருத்தில் கொண்டு, இரண்டாவது கட்ட அட்டவணை பின்னர் அறிவிக்கப்படும். 
 
பாதுகாப்பு பணிகள் மற்றும் தேர்தல் நடைமுறைகளுக்கு பாதிப்பு ஏற்படாத வகையில் போட்டிகளை நடத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. தேர்தல் காரணமாக போட்டிகள் வெளிநாடுகளுக்கு மாற்றப்படுமா அல்லது இந்தியாவிலேயே தேர்தல் நடைபெறும் மாநிலங்களில் போட்டிகள் நடைபெறாதா? என்ற விவாதங்களுக்கு மத்தியில், இந்த இரண்டு கட்ட அறிவிப்பு ரசிகர்களிடையே பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
இந்தியா - இங்கிலாந்து போட்டியில் மழை பெய்தால்? இறுதி போட்டிக்கு செல்லும் அணி எது?

இந்தியா - இங்கிலாந்து போட்டியில் மழை பெய்தால்? இறுதி போட்டிக்கு செல்லும் அணி எது?2026 டி20 உலகக்கோப்பை தொடரின் இரண்டாவது அரையிறுதி போட்டியில் இந்தியா மற்றும் இங்கிலாந்து அணிகள் மோதவுள்ளன. இந்த போட்டி கயானாவில் நடைபெறவுள்ள நிலையில், அங்கு மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. ஒருவேளை மழையினால் ஆட்டம் முழுமையாக ரத்து செய்யப்பட்டால், இறுதிப்போட்டிக்குத் தகுதி பெறப்போவது யார் என்ற விவாதம் தற்போது எழுந்துள்ளது.

அகமதாபாத் நரேந்திர மோடி மைதானம் எங்கள் ஹோம் கிரவுண்ட்.. கோப்பையை வெல்வோம்: தென்னாப்பிரிக்கா

அகமதாபாத் நரேந்திர மோடி மைதானம் எங்கள் ஹோம் கிரவுண்ட்.. கோப்பையை வெல்வோம்: தென்னாப்பிரிக்காநடப்பு டி20 உலக கோப்பை தொடரில் தென்னாப்பிரிக்க அணியின் அபாரமான ஆட்டம் அனைவரையும் வியப்பில் ஆழ்த்தியுள்ளது. அந்த அணியின் தலைமை பயிற்சியாளர் ஷக்ரி கன்ராட், அகமதாபாத்தில் உள்ள நரேந்திர மோடி மைதானத்தை தங்களது ஹோம் கிரவுண்ட் என்று பெருமையுடன் குறிப்பிட்டுள்ளார். இந்த தொடரில் தென்னாப்பிரிக்கா விளையாடிய 7 போட்டிகளில், 5 போட்டிகள் இந்த அகமதாபாத் மைதானத்திலேயே நடைபெற்றுள்ளன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

சஞ்சு சாம்சனின் 97 ரன்களை விட ஷிவம் துபே அடித்த 2 பவுண்டரிகள் முக்கியமானது: கம்பீர்

சஞ்சு சாம்சனின் 97 ரன்களை விட ஷிவம் துபே அடித்த 2 பவுண்டரிகள் முக்கியமானது: கம்பீர்இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் பயிற்சியாளர் கௌதம் கம்பீர், அணியின் வெற்றிக்கு சிறிய பங்களிப்புகளே அடித்தளமாக அமைகின்றன என்று நெகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துள்ளார்.

திருவனந்தபுரத்தின் மகன் சஞ்சு சாம்சன்.. காங்கிரஸ் எம்பி பெருமிதம்..!

திருவனந்தபுரத்தின் மகன் சஞ்சு சாம்சன்.. காங்கிரஸ் எம்பி பெருமிதம்..!மேற்கிந்தியத் தீவுகளுக்கு எதிரான வாழ்வா சாவா டி20 உலகக்கோப்பை போட்டியில், சஞ்சு சாம்சன் 50 பந்துகளில் 97 ரன்கள் குவித்து இந்தியாவை அரையிறுதிக்கு அழைத்து சென்றார். கொல்கத்தா ஈடன் கார்டன்ஸ் மைதானத்தில் நடைபெற்ற இந்த வரலாற்று சிறப்புமிக்க வெற்றியை தொடர்ந்து, சஞ்சு சாம்சனுக்கு பாராட்டுகள் குவிகின்றன.

இந்தியா அரையிறுதிக்கு தகுதி பெறாது என கூறிய பாகிஸ்தான் வீரர்.. வச்சு செய்யும் நெட்டிசன்கள்..!

இந்தியா அரையிறுதிக்கு தகுதி பெறாது என கூறிய பாகிஸ்தான் வீரர்.. வச்சு செய்யும் நெட்டிசன்கள்..!மேற்கிந்திய தீவுகளுக்கு எதிரான வாழ்வா சாவா டி20 உலகக்கோப்பை ஆட்டத்தில் இந்தியா அபார வெற்றி பெற்று அரையிறுதிக்கு தகுதி பெற்றுள்ளது. 196 ரன்கள் என்ற கடினமான இலக்கை நோக்கி ஆடிய இந்தியா, சஞ்சு சாம்சனின் அதிரடி ஆட்டத்தால் 5 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வென்றது.

