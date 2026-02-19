வியாழன், 19 பிப்ரவரி 2026
  1. விளையாட்டு
  2. கிரிக்கெட்
  3. செய்திகள்
Written By Mahendran
Last Modified: வியாழன், 19 பிப்ரவரி 2026 (09:56 IST)

T20 உலக கோப்பை கிரிக்கெட்!.. இன்று மோதும் 3 அணிகள்!..

t20
50 ஓவர் கிரிக்கெட்டை போலவே T20 உலக கோப்பை கிரிக்கெட்டுக்கும் உலக அளவில் ரசிகர்கள் உண்டு. பல வருடங்களாகவே இந்த T20 உலக கோப்பை போட்டி நடந்து வருகிறது.. கிரிக்கெட் ரசிகர்கள் அனைவருமே இந்த T20 உலகை கோப்பையை பார்த்து ரசிக்கிறார்கள்..

தற்போது 10வது T20 உலக கோப்பை கிரிக்கெட் கடந்த சில நாட்களாகவே இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது.. இதில் சூப்பர் ஹிட் சுற்றுக்கு இந்தியா, இலங்கை உள்ளிட்ட 8 அணிகள் தகுதி பெற்றிருக்கிறது..

இந்நிலையில், இன்று மூன்று ஆட்டங்கள் நடைபெறவிருக்கிறது.. அந்த போட்டிகள் எங்கு, எந்தெந்த நேரங்களில் நடைபெறுகிறது என்பதை பார்ப்போம்..


இத்தாலி -  வெஸ்ட் இண்டீஸ் (C பிரிவு) மோதும் மட்டம் காலை 11 மணிக்கு கொல்கத்தாவில் தொடங்குகிறது..

இலங்கை - ஜிம்பாப்வே (B பிரிவு) மோதும் ஆட்டம் இலங்கையில் பிற்பகல் 3 மணிக்கு துவங்குகிறது..

ஆப்கானிஸ்தான் -  கனடா மோதும் ஆட்டம் (D பிரிவு) சென்னையில் இன்று இரவு 7 மணிக்கு துவங்குகிறது..

இம்ரான்கானுக்காகக் குரல் கொடுத்த கபில்தேவ், கவாஸ்கர்: பாகிஸ்தான் அரசுக்கு உருக்கமான வேண்டுகோள்!

இம்ரான்கானுக்காகக் குரல் கொடுத்த கபில்தேவ், கவாஸ்கர்: பாகிஸ்தான் அரசுக்கு உருக்கமான வேண்டுகோள்!பாகிஸ்தான் முன்னாள் பிரதமரும், 1992-ஆம் ஆண்டு உலகக்கோப்பையை வென்று தந்த பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் அணியின் கேப்டனுமான இம்ரான் கான், தற்போது சிறையில் உடல்நலக்குறைவால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளார். அவரது உடல்நிலை மோசமடைந்து வருவதாக வெளிவரும் செய்திகள் சர்வதேச கிரிக்கெட் சமூகத்தினரிடையே பெரும் கவலையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இன்று நடைபெறும் ஜிம்பாவே -அயர்லாந்து போட்டி இந்தியாவுக்கு முக்கியமானதா? சேப்பாக்கம் ரசிகர்களுக்கு ஜாக்பாட்

இன்று நடைபெறும் ஜிம்பாவே -அயர்லாந்து போட்டி இந்தியாவுக்கு முக்கியமானதா? சேப்பாக்கம் ரசிகர்களுக்கு ஜாக்பாட்டி20 உலகக்கோப்பையில் இன்று நடைபெறும் அயர்லாந்து - ஜிம்பாப்வே போட்டியின் முடிவே ஆஸ்திரேலியாவின் விதியை தீர்மானிக்கும். இதில் ஜிம்பாப்வே வென்றால் ஆஸ்திரேலியா தொடரிலிருந்து அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியேறும். இது இந்தியாவிற்குச் சாதகமாக அமையும்.

ஆஸ்திரேலியாவை வீழ்த்திய இலங்கை: இலங்கையின் வெற்றிக்கு இந்தியா காரணமா? இது என்ன புதுசா இருக்குது..!

ஆஸ்திரேலியாவை வீழ்த்திய இலங்கை: இலங்கையின் வெற்றிக்கு இந்தியா காரணமா? இது என்ன புதுசா இருக்குது..!2026 டி20 உலகக்கோப்பை தொடரில் ஆஸ்திரேலியாவை வீழ்த்தி இலங்கை அணி 'சூப்பர் 8' சுற்றுக்கு தகுதி பெற்றுள்ளது. இந்த வரலாற்று வெற்றிக்கு பிறகு பேசிய இலங்கை பயிற்சியாளர் சனத் ஜெயசூர்யா, அணியின்

ஆஸ்திரேலியாவிற்கு அதிர்ச்சி கொடுத்த இலங்கை: டி20 உலகக்கோப்பை தொடரில் இருந்து வெளியேறுமா ஆஸ்திரேலியா?

ஆஸ்திரேலியாவிற்கு அதிர்ச்சி கொடுத்த இலங்கை: டி20 உலகக்கோப்பை தொடரில் இருந்து வெளியேறுமா ஆஸ்திரேலியா?நேற்று நடைபெற்ற டி20 உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டியில் ஆஸ்திரேலியாவை வீழ்த்தி இலங்கை அணி அபார வெற்றி பெற்றது, கிரிக்கெட் உலகையே அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

பாகிஸ்தான் படுதோல்வி.. மோசமான தோல்வியை பதிவு செய்த பரிதாபம்.. சூப்பர் 8 சுற்றுக்கு இந்தியா தகுதி..!

பாகிஸ்தான் படுதோல்வி.. மோசமான தோல்வியை பதிவு செய்த பரிதாபம்.. சூப்பர் 8 சுற்றுக்கு இந்தியா தகுதி..!நேற்று நடைபெற்ற இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் அணிகளுக்கு இடையிலான பரபரப்பான டி20 போட்டியில், பாகிஸ்தானை 61 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி இந்திய அணி அபார வெற்றி பெற்றது.

