செவ்வாய், 17 பிப்ரவரி 2026
செவ்வாய், 17 பிப்ரவரி 2026 (08:50 IST)

ஆஸ்திரேலியாவிற்கு அதிர்ச்சி கொடுத்த இலங்கை: டி20 உலகக்கோப்பை தொடரில் இருந்து வெளியேறுமா ஆஸ்திரேலியா?

நேற்று நடைபெற்ற டி20 உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டியில் ஆஸ்திரேலியாவை வீழ்த்தி இலங்கை அணி அபார வெற்றி பெற்றது, கிரிக்கெட் உலகையே அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது. 
 
முதலில் பேட்டிங் செய்த ஆஸ்திரேலியா 180 ரன்கள் எடுத்தது. தொடர்ந்து ஆடிய இலங்கை அணி, தொடக்க வீரர் நிசாங்காவின் அதிரடி சதத்தின் உதவியுடன் 18 ஓவர்களிலேயே 184 ரன்கள் குவித்து, 8 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது. இந்த வெற்றியின் மூலம் இலங்கை அணி 'சூப்பர் 8' சுற்றுக்குத் தகுதி பெற்றுள்ளது.
 
இந்தத்தோல்வியால் ஆஸ்திரேலியாவின் அடுத்த சுற்று வாய்ப்பு கேள்விக்குறியாகியுள்ளது. புள்ளிப்பட்டியலில் ஜிம்பாப்வே 2 போட்டிகளில் வெற்றியுடன் இரண்டாவது இடத்திலும், ஆஸ்திரேலியா 3 போட்டிகளில் ஒரு வெற்றியுடன் மூன்றாவது இடத்திலும் உள்ளன. 
 
வரும் போட்டியில் அயர்லாந்துக்கு எதிராக ஜிம்பாப்வே வெற்றி பெற்றால், முன்னாள் சாம்பியனான ஆஸ்திரேலியா குரூப் சுற்றிலேயே வெளியேறும் இக்கட்டான நிலை உருவாகும். இதனால் ஆஸ்திரேலிய ரசிகர்கள் பெரும் கவலையில் உள்ளனர்.
 
பாகிஸ்தான் படுதோல்வி.. மோசமான தோல்வியை பதிவு செய்த பரிதாபம்.. சூப்பர் 8 சுற்றுக்கு இந்தியா தகுதி..!நேற்று நடைபெற்ற இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் அணிகளுக்கு இடையிலான பரபரப்பான டி20 போட்டியில், பாகிஸ்தானை 61 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி இந்திய அணி அபார வெற்றி பெற்றது.

இன்று இந்தியா - பாகிஸ்தான் போட்டி.. கேப்டன்கள் கைகுலுக்க வாய்ப்பில்லை என தகவல்..!கொழும்பில் இன்று நடைபெறும் டி20 உலகக் கோப்பை லீக் ஆட்டத்தில், பாகிஸ்தான் வீரர்களுடன் இந்திய வீரர்கள் கைகுலுக்க மாட்டார்கள் என்று தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

இன்று இந்தியா - பாகிஸ்தான் நடைபெறுவதில் சிக்கல்? ரசிகர்கள் சோகம்..!2026 டி20 உலகக் கோப்பையில் கிரிக்கெட் ரசிகர்கள் ஆவலுடன் எதிர்பார்க்கும் இந்தியா - பாகிஸ்தான் மோதல் இன்று கொழும்பில் நடைபெற உள்ளது. ஆனால், கொழும்பு ஆர். பிரேமதாசா மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ள இப்போட்டிக்கு மழை மிகப்பெரிய முட்டுக்கட்டையாக இருக்கும் என அஞ்சப்படுகிறது.

ஜடேஜாவை வாங்கியும் நோ யூஸ்.. கேப்டன் பதவி இல்லை.. ரசிகர்கள் ஏமாற்றம்..!சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் நட்சத்திர வீரராக திகழ்ந்த ரவீந்திர ஜடேஜா, சமீபத்திய மெகா ஏலத்தில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியால் வாங்கப்பட்டார். அனுபவம் வாய்ந்த ஜடேஜாவே அந்த அணியின் கேப்டனாக நியமிக்கப்படுவார் என்று அனைவரும் எதிர்பார்த்தனர். ஆனால், ரசிகர்களுக்கு அதிர்ச்சியளிக்கும் வகையில், இளம் வீரர் ரியான் பராக் ராஜஸ்தான் அணியின் புதிய கேப்டனாக அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார்.

10ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு எழுதும் வைபவ் சூர்யவன்ஷி.. சலுகைகள் உண்டா?2026-ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற ஐசிசி 19 வயதுக்குட்பட்டோருக்கான உலக கோப்பையில், இங்கிலாந்துக்கு எதிரான இறுதிப்போட்டியில் வெறும் 80 பந்துகளில் 175 ரன்கள் குவித்து இந்திய அணி 6-வது முறையாக சாம்பியன் பட்டம் வெல்ல காரணமாக இருந்தவர் இளம் வீரர் வைபவ் சூர்யவன்ஷி. கிரிக்கெட் உலகின் புதிய நட்சத்திரமாக உருவெடுத்துள்ள 14 வயதே ஆன இந்த இடதுகை ஆட்டக்காரர், தற்போது தனது 10-ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வை எழுத தயாராகி வருகிறார்.

