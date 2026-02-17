செவ்வாய், 17 பிப்ரவரி 2026
  • Follow us
  1. விளையாட்டு
  2. விளையாட்டு
  3. செய்திகள்
Written By Siva
Last Updated : செவ்வாய், 17 பிப்ரவரி 2026 (10:20 IST)

ஆஸ்திரேலியாவை வீழ்த்திய இலங்கை: இலங்கையின் வெற்றிக்கு இந்தியா காரணமா? இது என்ன புதுசா இருக்குது..!

ஆஸ்திரேலியாவை வீழ்த்திய இலங்கை: இலங்கையின் வெற்றிக்கு இந்தியா காரணமா? இது என்ன புதுசா இருக்குது..!
2026 டி20 உலகக்கோப்பை தொடரில் ஆஸ்திரேலியாவை வீழ்த்தி இலங்கை அணி 'சூப்பர் 8' சுற்றுக்கு தகுதி பெற்றுள்ளது. இந்த வரலாற்று வெற்றிக்கு பிறகு பேசிய இலங்கை பயிற்சியாளர் சனத் ஜெயசூர்யா, அணியின் முன்னேற்றத்திற்கு இந்திய பயிற்சியாளர்களான ஆர். ஸ்ரீதர் மற்றும் விக்ரம் ரத்தோர் ஆகியோரே முக்கிய காரணம் என பாராட்டியுள்ளார். இந்திய அணியின் முன்னாள் பயிற்சியாளர்களான இவர்கள், தற்போது இலங்கையின் ஃபீல்டிங் மற்றும் பேட்டிங் பயிற்சியாளர்களாக பணியாற்றி வருகின்றனர்.
 
இலங்கை வீரர் பதும் நிசாங்காவின் அதிரடி சதம் மற்றும் அவர் பிடித்த அற்புதமான கேட்ச் ஆட்டத்தின் திருப்புமுனையாக அமைந்தது. "ஸ்ரீதர் மற்றும் விக்ரம் இருவரும் வீரர்களுக்கு மிகுந்த நம்பிக்கையை அளித்துள்ளனர். அவர்களின் ஐபிஎல் அனுபவம் எங்களது அணிக்கு மிகப்பெரிய பலம்" என்று ஜெயசூர்யா நெகிழ்ச்சியுடன் குறிப்பிட்டார். 
 
தொடக்கத்தில் ரன்களை வாரி வழங்கினாலும், மதீஷா பத்திரனா காயத்தால் வெளியேறிய நிலையிலும், சுழற்பந்து வீச்சாளர்களை கொண்டு ஆஸ்திரேலியாவை இலங்கை கட்டுப்படுத்தியது குறிப்பிடத்தக்கது. ஹசரங்கா மற்றும் பத்திரனா போன்ற முக்கிய வீரர்கள் காயமடைந்தாலும், புதிய உத்வேகத்துடன் இலங்கை அணி சூப்பர் 8 சுற்றில் நுழைகிறது.
 
Edited by Siva

ஆஸ்திரேலியாவிற்கு அதிர்ச்சி கொடுத்த இலங்கை: டி20 உலகக்கோப்பை தொடரில் இருந்து வெளியேறுமா ஆஸ்திரேலியா?

ஆஸ்திரேலியாவிற்கு அதிர்ச்சி கொடுத்த இலங்கை: டி20 உலகக்கோப்பை தொடரில் இருந்து வெளியேறுமா ஆஸ்திரேலியா?நேற்று நடைபெற்ற டி20 உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டியில் ஆஸ்திரேலியாவை வீழ்த்தி இலங்கை அணி அபார வெற்றி பெற்றது, கிரிக்கெட் உலகையே அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

பாகிஸ்தான் படுதோல்வி.. மோசமான தோல்வியை பதிவு செய்த பரிதாபம்.. சூப்பர் 8 சுற்றுக்கு இந்தியா தகுதி..!

பாகிஸ்தான் படுதோல்வி.. மோசமான தோல்வியை பதிவு செய்த பரிதாபம்.. சூப்பர் 8 சுற்றுக்கு இந்தியா தகுதி..!நேற்று நடைபெற்ற இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் அணிகளுக்கு இடையிலான பரபரப்பான டி20 போட்டியில், பாகிஸ்தானை 61 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி இந்திய அணி அபார வெற்றி பெற்றது.

இன்று இந்தியா - பாகிஸ்தான் போட்டி.. கேப்டன்கள் கைகுலுக்க வாய்ப்பில்லை என தகவல்..!

இன்று இந்தியா - பாகிஸ்தான் போட்டி.. கேப்டன்கள் கைகுலுக்க வாய்ப்பில்லை என தகவல்..!கொழும்பில் இன்று நடைபெறும் டி20 உலகக் கோப்பை லீக் ஆட்டத்தில், பாகிஸ்தான் வீரர்களுடன் இந்திய வீரர்கள் கைகுலுக்க மாட்டார்கள் என்று தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

இன்று இந்தியா - பாகிஸ்தான் நடைபெறுவதில் சிக்கல்? ரசிகர்கள் சோகம்..!

இன்று இந்தியா - பாகிஸ்தான் நடைபெறுவதில் சிக்கல்? ரசிகர்கள் சோகம்..!2026 டி20 உலகக் கோப்பையில் கிரிக்கெட் ரசிகர்கள் ஆவலுடன் எதிர்பார்க்கும் இந்தியா - பாகிஸ்தான் மோதல் இன்று கொழும்பில் நடைபெற உள்ளது. ஆனால், கொழும்பு ஆர். பிரேமதாசா மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ள இப்போட்டிக்கு மழை மிகப்பெரிய முட்டுக்கட்டையாக இருக்கும் என அஞ்சப்படுகிறது.

ஜடேஜாவை வாங்கியும் நோ யூஸ்.. கேப்டன் பதவி இல்லை.. ரசிகர்கள் ஏமாற்றம்..!

ஜடேஜாவை வாங்கியும் நோ யூஸ்.. கேப்டன் பதவி இல்லை.. ரசிகர்கள் ஏமாற்றம்..!சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் நட்சத்திர வீரராக திகழ்ந்த ரவீந்திர ஜடேஜா, சமீபத்திய மெகா ஏலத்தில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியால் வாங்கப்பட்டார். அனுபவம் வாய்ந்த ஜடேஜாவே அந்த அணியின் கேப்டனாக நியமிக்கப்படுவார் என்று அனைவரும் எதிர்பார்த்தனர். ஆனால், ரசிகர்களுக்கு அதிர்ச்சியளிக்கும் வகையில், இளம் வீரர் ரியான் பராக் ராஜஸ்தான் அணியின் புதிய கேப்டனாக அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com