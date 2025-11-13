வியாழன், 13 நவம்பர் 2025
Written By vinoth
Last Updated : வியாழன், 13 நவம்பர் 2025 (08:27 IST)

அர்ஜுன் டெண்டுல்கரை டிரேட் செய்ய மும்பை இந்தியன்ஸ் ஆர்வம்.. !

இந்தியக் கிரிக்கெட்டின் மாஸ்டர் பிளாஸ்டர் சச்சின் டெண்டுல்கரின் மகன் அர்ஜுன் டெண்டுல்கர் அப்பாவின் வழியில் கிரிக்கெட்டைத் தேர்வு செய்து ஆல்ரவுண்டராக திகழ்ந்து வருகிறார். ஐபிஎல் தொடரில் அவரை மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி ஆரம்ப விலையான 20 லட்சத்துக்கே ஏலம் எடுத்தது. ஆனால் இதுவரை எந்த சீசனிலும் அவருக்கு முழுமையாக விளையாட வாய்ப்பளிக்கப்படவில்லை.  அதே போல விளையாடிய போட்டிகளிலும் கூட அவர் முழுமையாக 4 ஓவர்கள் பந்துவீசவே இல்லை.

இதனால் கிரிக்கெட் வாழ்க்கையில் தன்னை நிலைநிறுத்திக் கொள்ள அர்ஜுன் டெண்டுல்கர் போராடி வருகிறார். இதற்காக உள்ளூர் போட்டிகளில் அவர் தொடர்ந்து விளையாடி வருகிறார். இந்நிலையில் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி அவரை டிரேட் செய்ய முடிவெடுத்துள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது.

அவரை 2 கோடி ரூபாய்க்கு லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணியுடன் ஷர்துல் தாக்கூரைப் பெற்றுக்கொண்டு டிரேட் செய்யவுள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது. கடந்த சில நாட்களாக அணிகளுக்குள் டிரேடிங் பேச்சுவார்த்தைகள் அதிகளவில் நடந்து வருகின்றன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

ஜடேஜா சம்மதித்தால் மட்டுமே அணி மாற்றப்படுவார்: ஐபிஎல் 2026 புதிய விதிகள்..!

ஜடேஜா சம்மதித்தால் மட்டுமே அணி மாற்றப்படுவார்: ஐபிஎல் 2026 புதிய விதிகள்..!ஐபிஎல் 2026 மினி ஏலத்திற்கு முன்னதாக வீரர்களை பரிமாற்றம் செய்வதற்கான பேச்சுவார்த்தைகள் சூடுபிடித்துள்ள நிலையில், BCCI வெளியிட்டுள்ள வர்த்தக விதிகள் வீரரின் சம்மதத்தை முக்கியமாக்குகின்றன. உதாரணமாக, ஒரு வீரர் மற்றொரு அணிக்கு செல்ல விரும்பவில்லை என்றால், அவர் கட்டாயப்படுத்தப்பட மாட்டார்.

உள்ளூர் போட்டிகளில் விளையாடவுள்ள ஹிட்மேன் ரோஹித் ஷர்மா!

உள்ளூர் போட்டிகளில் விளையாடவுள்ள ஹிட்மேன் ரோஹித் ஷர்மா!இந்திய அணியின் முன்னாள் கேப்டன் ரோஹித் ஷர்மா டி 20 மற்றும் டெஸ்ட் போட்டிகளில் இருந்து ஓய்வு பெற்றுள்ளார். தற்போது 38 வயதாகும் ரோஹித் ஒருநாள் போட்டிகளில் மட்டும் கவனம் செலுத்துகிறார். 2027 ஆம் ஆண்டு நடக்கவுள்ள ஐம்பது ஓவர் உலகக் கோப்பை தொடரில் விளையாடுவதுதான் அவரின் தற்போதைய நோக்கமாக உள்ளது.

ஆஹா எல்லா சிம்டம்ஸும் கரெக்டா இருக்கே… ஜட்டுவுடன் செல்ஃபி எடுத்துப் பகிர்ந்த ஜெய்ஸ்வால்!

ஆஹா எல்லா சிம்டம்ஸும் கரெக்டா இருக்கே… ஜட்டுவுடன் செல்ஃபி எடுத்துப் பகிர்ந்த ஜெய்ஸ்வால்!கடந்த சில நாட்களாக கிரிக்கெட் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகம் விவாதிக்கப்படும் விஷயமாக உள்ளது சஞ்சு சாம்சன் – ஜடேஜா டிரேட் பேச்சுவார்த்தை. ஆனால் ஜடேஜாவை சென்னை அணி ட்ரேட் செய்யக் கூடாது என்பது ரசிகர்களின் விருப்பமாகவும், முன்னால் வீரர்களின் விருப்பமாகவும் உள்ளது. ஏனென்றால் ஜடேஜா சென்னை அணிக்காகப் பல போட்டிகளை வென்று கொடுத்துள்ளார். 2023 ஆம் ஆண்டு அந்த அணி ஐபிஎல் கோப்பையை வெல்லக் காரணமாக அமைந்ததே ஜடேஜாதான். அதனால் தோனி அவரை டிரேட் செய்ய அனுமதிக்க மாட்டார் என பலரும் கூறி வருகின்றன.

இரண்டாவது திருமணத்தை உறுதி செய்த ரஷித் கான்.. வதந்திகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி..!

இரண்டாவது திருமணத்தை உறுதி செய்த ரஷித் கான்.. வதந்திகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி..!ஆப்கானிஸ்தான் கிரிக்கெட் அணியின் கேப்டனும் நட்சத்திர சுழற்பந்து வீச்சாளருமான ரஷித் கான், ஒரு பெண்ணுடன் அமர்ந்திருக்கும் புகைப்படங்கள் வைரலானதையடுத்து, தான் இரண்டாவது திருமணம் செய்து கொண்டதாக பரவிய வதந்திகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்துள்ளார்.

இந்திய ஏ அணியில் ராகுல் டிராவிட் மகனுக்கு இடம்.. முத்தரப்பு தொடரில் அறிமுகம்..!

இந்திய ஏ அணியில் ராகுல் டிராவிட் மகனுக்கு இடம்.. முத்தரப்பு தொடரில் அறிமுகம்..!இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் முன்னாள் கேப்டன் ராகுல் டிராவிட்டின் மகனும் விக்கெட் கீப்பர் பேட்டருமான அன்வே டிராவிட், 19 வயதுக்குட்பட்டோருக்கான இந்திய பி அணியில் இடம்பெற்றுள்ளார். பெங்களூருவில் நவம்பர் 17 முதல் 30 வரை நடைபெறவுள்ள ஆப்கானிஸ்தான் முத்தரப்பு டி20 தொடரில் அவர் பங்கேற்கிறார்.

Android app iOS app
Webdunia
செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

