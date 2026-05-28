29 பந்தில் 97 ரன்கள்.. ஐதராபாத்தை அடித்து நொறுக்கிய வைபவ் சூர்யவன்ஷி... இறுதிக்கு தகுதி பெறுமா ராஜஸ்தான்?
2026 ஐபிஎல் தொடரின் எலிமினேட்டர் போட்டியில், சன்ரைசர்ஸ் ஐதராபாத் அணியை 47 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அபார வெற்றி பெற்றுள்ளது.
சண்டிகரில் நடைபெற்ற இந்த ஆட்டத்தில், ராஜஸ்தான் வீரர் வைபவ் சூர்யவன்ஷி தனது அதிரடி ஆட்டத்தின் மூலம் அனைவரையும் பிரமிக்க வைத்தார். அவர் வெறும் 29 பந்துகளில் 97 ரன்களை விளாசி, ஐதராபாத் அணியின் பந்துவீச்சை நிலைகுலைய செய்தார். இதன் மூலம் ராஜஸ்தான் அணி 20 ஓவர்களில் 243 ரன்கள் என்ற பிரம்மாண்ட இலக்கை நிர்ணயித்தது.
தொடர்ந்து விளையாடிய சன்ரைசர்ஸ் ஐதராபாத் அணி, ஜோப்ரா ஆர்ச்சரின் வேகப்பந்து வீச்சையும், ரவீந்திர ஜடேஜாவின் சுழற்பந்து வீச்சையும் எதிர்கொள்ள முடியாமல் திணறியது. சீரான இடைவெளியில் விக்கெட்டுகளை இழந்த ஐதராபாத் அணி, 19.2 ஓவர்களில் 196 ரன்களுக்கு அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்து தோல்வியடைந்தது. தொடக்கத்தில் இருந்தே ராஜஸ்தான் அணியின் கட்டுப்பாட்டில் இருந்த இந்த ஆட்டம், வைபவ் சூர்யவன்ஷியின் அபார பேட்டிங்கால் ஒருதலைப்பட்சமாக மாறியது.
இந்த வெற்றியின் மூலம் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி அடுத்த கட்டத்திற்கு முன்னேறியுள்ளது. ஐதராபாத் அணி இந்த தோல்வியுடன் தொடரிலிருந்து வெளியேறியது. வைபவ் சூர்யவன்ஷி ஆட்ட நாயகனாக தேர்வு செய்யப்பட்டார்.
ராஜஸ்தான் அணி அடுத்தகட்டமாக குவாலிஃபையர் 2 போட்டியில் குஜராத்துடன் மோதுகிறது. இதில் வெற்றி பெற்றால் இறுதி போட்டியில் பெங்களுருடன் மோதும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
ஐபிஎல் 2026 தொடரின் பரபரப்பான பிளே-ஆஃப் சுற்றுகள் இன்று தொடங்குகின்றன. இமாச்சல பிரதேசத்தின் தர்மசாலாவில் உள்ள எச்பிசிஏ மைதானத்தில் இன்று நடைபெறும் முதலாவது குவாலிஃபையர் போட்டியில் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு மற்றும் குஜராத் டைட்டன்ஸ் ஆகிய அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்துகின்றன. லீக் சுற்றுகளின் முடிவில் இவ்விரு அணிகளும் தலா 14 போட்டிகளில் விளையாடி 18 புள்ளிகளுடன் சமநிலையில் இருந்தபோதிலும், சிறந்த ரன்-ரேட் அடிப்படையில் ஆர்சிபி புள்ளிப்பட்டியலில் முதலிடத்தை பிடித்தது.
ஐபிஎல் 2026 தொடரில் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு மற்றும் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணிகளுக்கு இடையேயான போட்டியின் போது, விராட் கோலி மற்றும் டிராவிஸ் ஹெட் இடையே மைதானத்தில் கடும் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது. போட்டி முடிந்த பிறகு டிராவிஸ் ஹெட்டுக்கு கைகுலுக்க விராட் கோலி மறுத்த விவகாரம் சமூக வலைத்தளங்களில் காட்டுத்தீயாக பரவியது. இதனால் ஆத்திரமடைந்த சில ரசிகர்கள், டிராவிஸ் ஹெட்டின் மனைவி ஜெசிகாவை ஆன்லைனில் மிகக்கொடூரமாக வசைபாடி வருகின்றனர்.
ஐபிஎல் 2026 தொடரின் பிளே-ஆஃப் சுற்றுக்கான தகுதி போட்டியில், ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியை எதிர்கொள்ளும் முக்கியமான கட்டத்தில் உள்ளது. இந்த இறுதி லீக் போட்டியில் வெற்றி பெற்றால், ராஜஸ்தான் அணி 16 புள்ளிகளுடன் பிளே-ஆஃப் சுற்றை உறுதி செய்யும். தற்போது ராஜஸ்தான் அணி 14 புள்ளிகளுடன் உள்ள நிலையில், இந்த வெற்றி அவர்களுக்கு புள்ளிப் பட்டியலில் முதல் நான்கு இடங்களுக்குள் ஒரு இடத்தை பெற்று தரும்.