திங்கள், 6 அக்டோபர் 2025
தோனி அப்பவே எனக்கு அட்வைஸ் பண்ணார்… மனம்திறந்த முகமது சிராஜ்!

இந்திய அணிக்காகக் கடந்த சில ஆண்டுகளாக மிகச்சிறப்பாக பங்களிப்பு செய்து வருகிறார் முகமது சிராஜ். பும்ரா, ஷமி போன்ற பவுலர்கள் காயத்தால் அவதிப்படும் நிலையில் சிராஜ் சற்றும் தளராத உத்வேகத்துடன் விளையாடி வருகிறார். சமீபத்தில் நடந்து முடிந்த இங்கிலாந்துக்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடரில் அவரின் பங்களிப்பால்தான் இந்தியா தொடரை சமனில் முடித்தது.

ஆனாலும் சிராஜுக்குத் தொடர்ச்சியாக அணியில் இடம் கிடைப்பதில்லை. ஒரு நாள் மற்றும் டி 20 போட்டிகளில் அவருக்கு உரிய முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படுவதில்லை. தற்போது நடந்து வரும் வெஸ்ட் இண்டீஸ் தொடரிலும் முதல் டெஸ்ட்டில் அவர் சிறப்பாக செயல்பட்டுள்ளார்.

இந்நிலையில் சிராஜ், முன்னாள் கேப்டன் தோனி தனக்குக் கொடுத்த அட்வைஸ் குறித்துப் பேசியுள்ளார். அதில் “நீ நன்றாக விளையாடினால் உலகமே உன்னோடு இருக்கும். பாராட்டு மழைப் பொழியும். ஒரே நாளில் ஹீரோவாகிவிடுவாய். ஆனால் அடுத்த மேட்ச்சில் சொதப்பினால் ஜீரோதான். ‘நீ கிரிக்கெட் விளையாடவே லாயக்கு இல்லை. உன் அப்பாவோடு சேர்ந்து ஆட்டோ ஓட்டு என்பார்கள். அதனால் பிறர் சொல்வதைப் பற்றிக் கவலைப்படாமல் விளையாடு’ என்றார்” எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

அவர் ஏன் அணியில் இருக்கிறார் என்று தெரியவில்லை… இளம் வீரர் குறித்து ஸ்ரீகாந்த் காட்டம்!

அவர் ஏன் அணியில் இருக்கிறார் என்று தெரியவில்லை… இளம் வீரர் குறித்து ஸ்ரீகாந்த் காட்டம்!தற்போது இந்தியக் கிரிக்கெட் வடிவத்துக்கும் பிரத்யேகமான அணி உருவாகியுள்ளது. டெஸ்ட், டி 20 கிரிக்கெட் மற்றும் ஒருநாள் போட்டிகளுக்கான தனித்துவம் மிக்க வீரர்களும் உருவாகியுள்ளனர். இதனால் ஒரே வீரர் அனைத்து விதமான போட்டிகளிலும் இடம்பெறுவது இனி அரிதான விஷயம்தான்.

கோலி & ரோஹித்துக்கு சிறப்பான ‘send off’ கொடுக்க விரும்புகிறோம்… ஆஸி கிரிக்கெட் வாரிய அதிகாரி!

கோலி & ரோஹித்துக்கு சிறப்பான ‘send off’ கொடுக்க விரும்புகிறோம்… ஆஸி கிரிக்கெட் வாரிய அதிகாரி!ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிராக அக்டோபர் 19-ஆம் தேதி பெர்த்தில் தொடங்கவுள்ள மூன்று போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடருக்கான இந்திய அணி நேற்று முன்தினம் அறிவிக்கப்பட்டது. இந்த தொடருக்கான அணியில் ரோஹித் ஷர்மா இடம்பெற்றிருந்தாலும் அவரின் கேப்டன் பதவி நீக்கப்பட்டு சுப்மன் கில் புதியத் தலைவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

குகேஷின் ராஜாவை எடுத்து கூட்டத்தில் வீசிய நாகமுரா! - செஸ் போட்டியில் அதிர்ச்சி!

குகேஷின் ராஜாவை எடுத்து கூட்டத்தில் வீசிய நாகமுரா! - செஸ் போட்டியில் அதிர்ச்சி!அமெரிக்காவில் நடந்த செஸ் போட்டியில் இந்திய செஸ் வீரர் குகேஷின் ராஜா காயை சக போட்டியாளர் எடுத்து வீசிய சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இந்தியா-பாக். மகளிர் உலக கோப்பை: 88 ரன்கள் அபார வெற்றி; பரபரப்புக்கு பஞ்சமில்லை!

இந்தியா-பாக். மகளிர் உலக கோப்பை: 88 ரன்கள் அபார வெற்றி; பரபரப்புக்கு பஞ்சமில்லை!இந்தியாவில் நடக்கும் மகளிர் உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில், இந்திய மகளிர் அணி 88 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் பாகிஸ்தானை வீழ்த்தி அபார வெற்றி பெற்றது.

இந்த கொசுத் தொல்லை தாங்க முடியல? இந்தியா - பாகிஸ்தான் போட்டியில் இடைஞ்சல்!

இந்த கொசுத் தொல்லை தாங்க முடியல? இந்தியா - பாகிஸ்தான் போட்டியில் இடைஞ்சல்!மகளிர் உலகக் கோப்பை போட்டியில் இன்று இந்தியா - பாகிஸ்தான் போட்டி நடந்து வரும் நிலையில் பூச்சிகள் தொல்லையால் ஆட்டம் தடைப்பட்டுள்ளது.

