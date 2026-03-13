வெள்ளி, 13 மார்ச் 2026
  • Follow us
  1. விளையாட்டு
  2. விளையாட்டு
  3. செய்திகள்
Written By Siva
Last Updated : வெள்ளி, 13 மார்ச் 2026 (14:50 IST)

சன் ரைசர்ஸ் அணியில் பாகிஸ்தான் வீரர்.. காவ்யா மாறன் குறித்து பிசிசிஐ கூறியது என்ன?

சன் ரைசர்ஸ் அணியில் பாகிஸ்தான் வீரர்.. காவ்யா மாறன் குறித்து பிசிசிஐ கூறியது என்ன?
இங்கிலாந்தின் 'தி ஹண்ட்ரட்'  கிரிக்கெட் தொடருக்கான ஏலத்தில், சன்ரைசர்ஸ் லீட்ஸ் அணி பாகிஸ்தான் சுழற்பந்து வீச்சாளர் அப்ரார் அகமதுவை ஒப்பந்தம் செய்தது பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
1,90,000 பவுண்டுகளுக்கு அவர் வாங்கப்பட்டதன் மூலம், இந்திய உரிமையாளரை கொண்ட ஒரு அணியால் ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்ட முதல் பாகிஸ்தான் வீரர் என்ற பெயரை பெற்றுள்ளார்.
 
கடந்த ஆண்டு 'ஆபரேஷன் சிந்தூர்' நிகழ்வின் போது, இந்திய ராணுவம் குறித்து அப்ரார் அகமது சமூக வலைதளங்களில் அவதூறாக பேசியதாக கூறி, சன்ரைசர்ஸ் உரிமையாளர் காவ்யா மாறனுக்கு எதிராக ரசிகர்கள் கடும் கண்டனங்களை தெரிவித்து வருகின்றனர். 
 
இது குறித்துப் பேசிய பிசிசிஐ துணைத் தலைவர் ராஜீவ் சுக்லா, "இது ஒரு வெளிநாட்டு லீக் தொடர்பான விஷயம் என்பதால் இதில் பிசிசிஐ தலையிட முடியாது; அந்தந்த அணிகளே இது குறித்து முடிவெடுக்க வேண்டும்" என தெரிவித்துள்ளார். 
 
2008-க்குப் பிறகு ஐபிஎல் தொடரில் பாகிஸ்தான் வீரர்கள் விளையாட தடை உள்ள நிலையில், இந்திய நிறுவனத்திற்கு சொந்தமான வெளிநாட்டு அணியில் பாகிஸ்தான் வீரர் இணைந்துள்ளது கிரிக்கெட் வட்டாரத்தில் விவாத பொருளாகியுள்ளது.
 
Edited by Siva

சன் ரைசர்ஸ் அணிக்காக பாகிஸ்தான் வீரரை ஏலம் எடுத்த காவ்யா மாறன்.. வச்சு செய்யும் நெட்டிசன்கள்..!

சன் ரைசர்ஸ் அணிக்காக பாகிஸ்தான் வீரரை ஏலம் எடுத்த காவ்யா மாறன்.. வச்சு செய்யும் நெட்டிசன்கள்..!த ஹண்ட்ரட் 2026 ஏலத்தில், சன்ரைசர்ஸ் லீட்ஸ் அணி பாகிஸ்தான் சுழற்பந்து வீச்சாளர் அப்ரார் அகமதுவை சுமார் ரூ.2.34 கோடிக்கு ஒப்பந்தம் செய்துள்ளது. கடந்த 20 ஆண்டுகளில், ஐபிஎல் உரிமையாளர்களை கொண்ட ஒரு நிறுவனம் பாகிஸ்தான் வீரரை ஒப்பந்தம் செய்வது இதுவே முதல்முறை என்பதால் இது வரலாற்று முக்கியத்துவம் பெறுகிறது.

ஐபிஎல் 2026.. முதல்கட்ட அட்டவணை வெளியீடு.. சிஎஸ்கே விளையாடும் போட்டிகளின் விவரங்கள்..!

ஐபிஎல் 2026.. முதல்கட்ட அட்டவணை வெளியீடு.. சிஎஸ்கே விளையாடும் போட்டிகளின் விவரங்கள்..!ஐபிஎல் 2026 கிரிக்கெட் திருவிழா மார்ச் 18ஆம் தேதி தொடங்க உள்ள நிலையில், சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் ரசிகர்களுக்கான முக்கியப் போட்டி அட்டவணை வெளியாகியுள்ளது. இதன்படி, சிஎஸ்கே தனது முதல் போட்டியில் மார்ச் 30, திங்கட்கிழமை அன்று கவுகாத்தியில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியை எதிர்கொள்கிறது.

தேசிய கொடியை அவமதித்தாரா ஹர்திக் பாண்டியா? கைதாக வாய்ப்பு என தகவல்..!

தேசிய கொடியை அவமதித்தாரா ஹர்திக் பாண்டியா? கைதாக வாய்ப்பு என தகவல்..!அகமதாபாத்தில் நடைபெற்ற டி20 உலகக்கோப்பை இறுதிப்போட்டியில் இந்தியா அபார வெற்றி பெற்று சாம்பியன் பட்டத்தை தக்கவைத்துக் கொண்டது. இந்த வெற்றி கொண்டாட்டத்தின் போது இந்திய அணியின் நட்சத்திர வீரர் ஹர்திக் பாண்டியா தேசிய கொடியை தனது உடலில் சுற்றிக்கொண்டு ஆபாசமாக நடந்து கொண்டதாக புகார் எழுந்துள்ளது.

பும்ராவுக்கு பந்து வீச நான் தான் சொல்லி கொடுத்தேன்.. பாகிஸ்தான் பூர்வீக பந்துவீச்சாளர் கூறிய தகவல்..!

பும்ராவுக்கு பந்து வீச நான் தான் சொல்லி கொடுத்தேன்.. பாகிஸ்தான் பூர்வீக பந்துவீச்சாளர் கூறிய தகவல்..!இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் நட்சத்திர வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஜஸ்பிரித் பும்ராவிற்கு, அவரது புகழ்பெற்ற 'ஸ்லோயர் பால்' வீசும் வித்தையை நான் தான் கற்றுகொடுத்தேன் என ஐக்கிய அரபு அமீரக அணியின் வீரர் ஜகூர் கான் கூறி அதிரவைத்துள்ளார்.

நன்றி என் பொண்டாட்டி.. உலகக்கோப்பை வெற்றிக்கு பின் மனைவிக்காக சஞ்சு சாம்சனின் இன்ஸ்டா பதிவு..!

நன்றி என் பொண்டாட்டி.. உலகக்கோப்பை வெற்றிக்கு பின் மனைவிக்காக சஞ்சு சாம்சனின் இன்ஸ்டா பதிவு..!2026 டி20 உலகக்கோப்பை தொடரில் 'தொடர் நாயகன்' விருது வென்ற இந்திய வீரர் சஞ்சு சாம்சன், தனது வெற்றியை மனைவி சாருலதாவிற்கு அர்ப்பணித்து நெகிழ்ச்சியான பதிவை வெளியிட்டுள்ளார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com