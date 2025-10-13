திங்கள், 13 அக்டோபர் 2025
  • Follow us
  1. விளையாட்டு
  2. கிரிக்கெட்
  3. செய்திகள்
Written By vinoth
Last Updated : திங்கள், 13 அக்டோபர் 2025 (09:54 IST)

ஐபிஎல் தொடரில் இருந்தும் ஓய்வு பெறுகிறாரா கோலி… திடீரென பரவும் தகவல்!

ஐபிஎல் தொடரில் இருந்தும் ஓய்வு பெறுகிறாரா கோலி… திடீரென பரவும் தகவல்!
இந்திய அணியின் நட்சத்திர வீரர் விராட் கோலியின் திடீரென கடந்த ஏப்ரல் மாதம் டெஸ்ட் போட்டிகளில் இருந்து ஓய்வு பெறுவதாக அறிவித்தது இன்றளவும் விவாதப் பொருளாக உள்ளது. தற்போது 36 வயதாகும் அவர் ஓய்வு முடிவை அறிவித்த போது ரசிகர்களுக்கு அதிர்ச்சியான ஒன்றாக அமைந்தது. ஏற்கனவே அவர் டி 20 போட்டிகளில் இருந்தும் கடந்த ஆண்டு ஓய்வை அறிவித்துவிட்டதால் தற்போது ஒருநாள் போட்டிகளில் மட்டும் விளையாடி வருகிறார்.

ஆனால் விரைவில் நடக்கவுள்ள ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான ஒரு நாள் தொடரோடு அவர் ஒருநாள் போட்டிகளில் இருந்தும் ஓய்வை அறிவிக்கலாம் என சொல்லப்படுகிறது. ஏனென்றால் அவரை உள்ளூர் போட்டிகளில் விளையாட சொல்லி பிசிசிஐ அழுத்தம் கொடுப்பதாக சொல்லப்படுகிறது.

இந்நிலையில் கோலி ஐபிஎல் போட்டிகளில் இருந்தும் அடுத்த சீசனில் ஓய்வு பெறவுள்ளதாக ஒரு தகவல் பரவி வருகிறது. இது சம்மந்தமாக அவர் தான் விளையாடி வந்த ஆர் சி பி அணி நிர்வாகத்திடம் முறையாகத் தெரிவித்து விட்டதாகவும் சொல்லப்படுகிறது. ஆனால் இந்த தகவலின் உண்மை தன்மை தெரியவில்லை.

2வது இன்னிங்ஸில் சுதாரித்த மே.இ.தீவுகள்.. சதத்தை நெருங்கிய கேம்ப்பெல்.. ஹோப் அதிரடி ஆட்டம்..!

2வது இன்னிங்ஸில் சுதாரித்த மே.இ.தீவுகள்.. சதத்தை நெருங்கிய கேம்ப்பெல்.. ஹோப் அதிரடி ஆட்டம்..!இந்தியா மற்றும் மேற்கிந்திய தீவுகள் அணிகளுக்கிடையே நடைபெற்று வரும் இரண்டாவது டெஸ்ட் கிரிக்கெட் போட்டியில் முதல் இன்னிங்சில் 248 ரன்களில் சுருண்ட நிலையில் இரண்டாவது இன்னிங்சில் சுதாரித்து விளையாடுகிறது.

ஃபாலோ ஆன் ஆன மேற்கிந்திய தீவுகள்.. 2வது இன்னிங்ஸிலும் விக்கெட் இழப்பு.. தொடர்கிறது குல்தீப் வேட்டை..!

ஃபாலோ ஆன் ஆன மேற்கிந்திய தீவுகள்.. 2வது இன்னிங்ஸிலும் விக்கெட் இழப்பு.. தொடர்கிறது குல்தீப் வேட்டை..!இந்தியா மற்றும் மேற்கிந்தியத் தீவுகளுக்கு இடையிலான இரண்டாவது டெஸ்ட் கிரிக்கெட் போட்டி அக்டோபர்10ஆம் தேதி தொடங்கியது. இந்த போட்டியில் முதலில் பேட்டிங் செய்த இந்திய அணி, 5 விக்கெட் இழப்பிற்கு 518 ரன்கள் எடுத்த நிலையில் டிக்ளேர் செய்தது.

குல்தீப் யாதவ், ஜடேஜா அபார பந்துவீச்சு.. 9 விக்கெட்டுக்களை இழந்தது மே.இ.தீவுகள்..!

குல்தீப் யாதவ், ஜடேஜா அபார பந்துவீச்சு.. 9 விக்கெட்டுக்களை இழந்தது மே.இ.தீவுகள்..!இந்தியா மற்றும் மேற்கிந்தியத் தீவுகள் அணிகளுக்கிடையே நடைபெற்று வரும் இரண்டாவது டெஸ்ட் கிரிக்கெட் போட்டியில், மேற்கிந்தியத் தீவுகள் அணி தனது முதல் இன்னிங்ஸில் தடுமாறி வருகிறது.

4 விக்கெட்டுக்களை இழந்து தத்தளிக்கும் மே.இ.தீவுகள்.. இந்தியாவுக்கு இன்னொரு இன்னிங்ஸ் வெற்றியா?

4 விக்கெட்டுக்களை இழந்து தத்தளிக்கும் மே.இ.தீவுகள்.. இந்தியாவுக்கு இன்னொரு இன்னிங்ஸ் வெற்றியா?இந்தியா மற்றும் மேற்கிந்தியத் தீவுகள் அணிகளுக்கு இடையேயான டெஸ்ட் போட்டியின் இரண்டாம் நாளான இன்று, மேற்கிந்திய தீவுகள் அணி 4 விக்கெட்டுகளை இழந்து தடுமாறி வருகிறது. இந்தியப் பந்துவீச்சாளர்களின் அபாரமான செயல்பாட்டால், இந்தியாவுக்கு இந்த ஆட்டத்தில் இன்னொரு இன்னிங்ஸ் வெற்றி கிடைக்க வாய்ப்பு இருப்பதாகக் கூறப்படுகிறது.

டபுள் செஞ்சுரியை மிஸ் செய்த ஜெய்ஸ்வால்.. அதிரடி சதம் அடித்த கில்.. இந்தியா டிக்ளேர்..!

டபுள் செஞ்சுரியை மிஸ் செய்த ஜெய்ஸ்வால்.. அதிரடி சதம் அடித்த கில்.. இந்தியா டிக்ளேர்..!இந்தியா மற்றும் மேற்கிந்தியத் தீவுகள் அணிகளுக்கு இடையே டெல்லியில் நடந்து வரும் டெஸ்ட் போட்டியின் முதல் இன்னிங்ஸில், இந்திய அணி 5 விக்கெட் இழப்பிற்கு 518 ரன்கள் எடுத்த நிலையில் டிக்ளேர் செய்துள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com