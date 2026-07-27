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Written By Webdunia
Last Updated : Monday, 27 July 2026 (08:42 IST)

வைபவ் சூர்யவன்ஷி வரலாற்று சாதனை.. 16 வயதிற்குள் இதுவரை யாருமே செய்யாத சாதனை...!

வைபவ் சூர்யவன்ஷி
Written By: Webdunia
Updated: Mon, 27 Jul 2026 (08:42 IST)
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ஜிம்பாப்வே அணிக்கு எதிரான மூன்றாவது டி20 கிரிக்கெட் போட்டியில் அபாரமாக விளையாடிய இந்திய அணியின் இளம் வீரர் வைபவ் சூர்யவன்ஷி வரலாற்று சாதனை படைத்துள்ளார். 
 
ஹராரே மைதானத்தில் நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் வெறும் 31 பந்துகளில் அரைசதம் கடந்த அவர், தொடர்ச்சியாக தனது இரண்டாவது அரைசதத்தை பதிவு செய்து அசத்தினார். தனது இன்னிங்ஸில் 6 பவுண்டரிகளையும் 2 சிக்சர்களையும் பறக்கவிட்டு ஜிம்பாப்வே பந்துவீச்சாளர்களை திணறடித்தார்.
 
தனது 16 வயதுக்குட்பட்ட வயதிற்குள் சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் இரண்டு முறை ஐம்பது ரன்களுக்கு மேல் குவித்த சேர்ந்த ஒரே பேட்ஸ்மேன் என்ற பெருமையை இவர் பெற்றுள்ளார். இந்த ஆட்டத்தில் வைபவ் சூர்யவன்ஷியின் மிரட்டலான 81 ரன்கள் மற்றும் மயங்க் யாதவின் சிறப்பான பந்துவீச்சு ஆகியவற்றின் மூலம் இந்தியா 35 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது. மேலும், இந்த தொடரை 3-0 என்ற கணக்கில் முழுமையாக கைப்பற்றி இந்தியா கோப்பையை வென்றது.
 
ஆட்ட நாயகன் மற்றும் தொடர் நாயகன் விருதுகளை வென்ற வைபவ் சூர்யவன்ஷி, இது தனக்கு கனவு நனவாகும் தருணம் என்று மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்தார். அணியின் பயிற்சியாளர்கள் மற்றும் கேப்டனின் தொடர்ச்சியான ஆதரவே தன் வெற்றிக்கு காரணம் என்றும் அவர் நெகிழ்ச்சியுடன் குறிப்பிட்டார்.
 
Edited by Siva
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