இலங்கைக்கு எதிரான டெஸ்ட் போட்டிகள்.. இந்திய அணி அறிவிப்பு.. மீண்டும் வருகிறார் ஜடேஜா...
இலங்கைக்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடருக்கான இந்திய அணி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த அணியில் காயத்தில் இருந்து முழுமையாக மீண்டுள்ள அனுபவமிக்க சுழற்பந்து வீச்சு ஆல்-ரவுண்டர் ரவீந்திர ஜடேஜா மீண்டும் அணியில் இடம்பிடித்துள்ளார்.
மேலும், இங்கிலாந்து தொடரின் போது ஏற்பட்ட காயம் காரணமாக வாஷிங்டன் சுந்தர் இடம்பெறாத நிலையில், அவருக்குப் பதிலாக மத்தியப் பிரதேசத்தைச் சேர்ந்த இளம் சுழற்பந்து வீச்சு ஆல்-ரவுண்டர் சாராங் ஜெயின் முதல்முறையாக இந்திய அணிக்குத் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார். இவர் முதல்தர கிரிக்கெட்டில் 181 விக்கெட்டுகளையும், 2,200 ரன்களுக்கு மேல் குவித்தும் தனது திறமையை நிரூபித்துள்ளார்.
பிசிசிஐ வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பின்படி, சுப்மன் கில் தலைமையில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ள இந்த 15 பேர் கொண்ட அணி, இலங்கைக்கு எதிராக இரண்டு டெஸ்ட் போட்டிகளில் விளையாடுகிறது. தொடருக்கு முன்னதாக கொழும்பில் ஆகஸ்ட் 7ஆம் தேதி முதல் நான்கு நாள் பயிற்சி ஆட்டம் தொடங்குகிறது.
அதனைத் தொடர்ந்து முதல் டெஸ்ட் காலியிலும் (ஆகஸ்ட் 15-19), இரண்டாவது டெஸ்ட் கொழும்பிலும் (ஆகஸ்ட் 23-27) நடைபெற உள்ளது. இதற்கிடையே, சாய் சுதர்சன் மற்றும் பும்ரா ஆகியோரின் பங்கேற்பு பிசிசிஐ மையத்தின் உடற்தகுதி சான்றுக்கு உட்பட்டது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Edited by Siva