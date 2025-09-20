சனி, 20 செப்டம்பர் 2025
vinoth
சனி, 20 செப்டம்பர் 2025 (09:13 IST)

இந்தியாவுக்கு எதிரானப் போட்டி… போராடித் தோற்ற ஓமன்!

இந்தியா மற்றும் ஓமன் அணிகள் மோதிய லீக் போட்டி நேற்று நடைபெற்றது. இதில் டாஸில் வென்ற இந்திய அணி முதலில் பேட் செய்தது. அதன் படி களமிறங்கிய இந்திய அணியில் அபிஷேக் ஷர்மா, சஞ்சு சாம்சன், அக்ஸர் படேல் மற்றும் திலக் வர்மா ஆகியோர் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்த இந்திய அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 188 ரன்கள் சேர்த்தது. அதிகபட்சமாக சஞ்சு சாம்சன் 56 ரன்கள் சேர்த்தார்.

இதையடுத்து களமிறங்கிய ஓமன் அணி இந்திய அணி பவுலர்களை சிறப்பாக எதிர்கொண்டது. அந்த அணி 20 ஓவர்களையும் எதிர்கொண்டு நான்கு விக்கெட்களை மட்டுமே இழந்து 167 ரன்கள் சேர்த்தது. அந்த அணியின் அமீர் கலீம் 64 ரன்களும், ஹம்மத் மிஸ்ரா 51 ரன்களும் அதிகபட்சமாக சேர்த்தனர்.

இந்திய அணி சார்பில் அரைசதம் அடித்த சஞ்சு சாம்சன் ஆட்டநாயகனாக அறிவிக்கப்பட்டார். இந்த ஹாட்ரிக் வெற்றி மூலம் இந்திய அணி புள்ளிப்பட்டியலில் முதலில் இடத்தில் உள்ளது.

பாகிஸ்தான் நல்ல கிரிக்கெட் விளையாடவில்லை… கபில் தேவ் விமர்சனம்!

பாகிஸ்தான் நல்ல கிரிக்கெட் விளையாடவில்லை… கபில் தேவ் விமர்சனம்!ஆசியக் கோப்பை தொடரின் முதல் சுற்றுப் போட்டிகள் முடிந்து சூப்பர் நான்கு சுற்றுகள் தொடங்கவுள்ளன. இந்த தொடரில் மிகவும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட போட்டிகளில் ஒன்றான இந்தியா- பாகிஸ்தான் போட்டி சில தினங்களுக்கு முன்னர் பரபரப்பில்லாமல் ஒருதலைபட்சமாக முடிந்தது. ஆனால் போட்டியில் நடந்த இன்னொரு சம்பவம்தான் சர்ச்சைகளைக் கிளப்பியுள்ளது. இந்த போட்டி முடிந்ததும் இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் அணி வீரர்கள் கைகுலுக்கிக் கொள்ளவில்லை.

ரோஹித் ஷர்மா மட்டும் கேப்டனாக ‘அதை’ செய்யவில்லை… மனோஜ் திவாரி கருத்து!

ரோஹித் ஷர்மா மட்டும் கேப்டனாக ‘அதை’ செய்யவில்லை… மனோஜ் திவாரி கருத்து!இந்திய அணிக்காக சில போட்டிகள் விளையாடிய மனோஜ் திவாரிக்கு நிலையான வாய்ப்புகள் கிடைக்கவில்லை. இதனால் சர்வதேச போட்டிகளில் இருந்து விலக்கப்பட்ட அவர் ஐபிஎல் மற்றும் ரஞ்சி கோப்பை போன்ற தொடர்களில் விளையாடினார்.

ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட்: சூப்பர் 4 போட்டியில் மோதும் 4 அணிகள் எவை எவை? இறுதிப்போட்டியில் இந்தியா - பாகிஸ்தான்?

ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட்: சூப்பர் 4 போட்டியில் மோதும் 4 அணிகள் எவை எவை? இறுதிப்போட்டியில் இந்தியா - பாகிஸ்தான்?ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் தற்போது விறுவிறுப்பான கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. நேற்று நடைபெற்ற இலங்கை மற்றும் ஆப்கானிஸ்தான் அணிகளுக்கு இடையேயான போட்டியில், இலங்கை அணி 6 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் ஆப்கானிஸ்தானை வீழ்த்தி சூப்பர் 4 சுற்றுக்குத் தகுதி பெற்றது. இதன்மூலம், சூப்பர் 4 போட்டிகளில் மோதவிருக்கும் நான்கு அணிகளும் உறுதியாகியுள்ளன.

படிக்கட்டுகளில் ஏறி இறங்க சிரமப்படும் உசேன் போல்ட். உலக சாதனை படைத்தவருக்கு இப்படி ஒரு நிலையா?

படிக்கட்டுகளில் ஏறி இறங்க சிரமப்படும் உசேன் போல்ட். உலக சாதனை படைத்தவருக்கு இப்படி ஒரு நிலையா?ஒலிம்பிக் தடகள போட்டிகளில் மின்னல் வேக மனிதன் என்று அழைக்கப்பட்ட உசேன் போல்ட், தான் செய்த சாதனைகள் குறித்து மனம் திறந்து பேசியுள்ளார். 100 மீட்டர் ஓட்டத்தில் 9.58 விநாடிகளில் இலக்கை அடைந்து சாதனை படைத்த இவர், ஒலிம்பிக் போட்டிகளில் மட்டும் எட்டு தங்க பதக்கங்களை வென்றுள்ளார்.

ஆசியக் கோப்பை: மீண்டும் இந்தியா பாகிஸ்தான் போட்டி… தேதி அறிவிப்பு!

ஆசியக் கோப்பை: மீண்டும் இந்தியா பாகிஸ்தான் போட்டி… தேதி அறிவிப்பு!ஆசியக் கோப்பை தொடரின் முதல் சுற்றுப் போட்டிகள் முடிந்து சூப்பர் நான்கு சுற்றுகள் தொடங்கவுள்ளன. இந்த தொடரில் மிகவும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட போட்டிகளில் ஒன்றான இந்தியா- பாகிஸ்தான் போட்டி சில தினங்களுக்கு முன்னர் பரபரப்பில்லாமல் ஒருதலைபட்சமாக முடிந்தது. ஆனால் போட்டியில் நடந்த இன்னொரு சம்பவம்தான் சர்ச்சைகளைக் கிளப்பியுள்ளது. இந்த போட்டி முடிந்ததும் இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் அணி வீரர்கள் கைகுலுக்கிக் கொள்ளவில்லை.

