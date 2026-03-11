புதன், 11 மார்ச் 2026
  • Follow us
  1. விளையாட்டு
  2. விளையாட்டு
  3. செய்திகள்
Written By Siva
Last Updated : புதன், 11 மார்ச் 2026 (09:00 IST)

பும்ராவுக்கு பந்து வீச நான் தான் சொல்லி கொடுத்தேன்.. பாகிஸ்தான் பூர்வீக பந்துவீச்சாளர் கூறிய தகவல்..!

பும்ராவுக்கு பந்து வீச நான் தான் சொல்லி கொடுத்தேன்.. பாகிஸ்தான் பூர்வீக பந்துவீச்சாளர் கூறிய தகவல்..!
இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் நட்சத்திர வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஜஸ்பிரித் பும்ராவிற்கு, அவரது புகழ்பெற்ற 'ஸ்லோயர் பால்' வீசும் வித்தையை நான் தான் கற்றுகொடுத்தேன் என ஐக்கிய அரபு அமீரக அணியின் வீரர் ஜகூர் கான் கூறி அதிரவைத்துள்ளார். 
 
பாகிஸ்தானை பூர்வீகமாகக் கொண்ட ஜகூர் கான், சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வரும் ஒரு வீடியோவில் இந்தத் தகவலை பகிர்ந்துள்ளார். 2019-ஆம் ஆண்டு ஐபிஎல் தொடரின் போது, மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியில் நெட் பவுலராக இருந்தபோது இந்த சம்பவம் நடந்ததாக அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார். 
 
அபுதாபியில் நடந்த ஒரு போட்டியின் போது, மும்பை அணியின் பந்துவீச்சாளர்கள் அதிக ரன்களை கொடுத்த நிலையில், ஜகூர் கானின் பந்துவீச்சு நுட்பத்தை பார்த்து பும்ரா வியந்ததாக கூறப்படுகிறது. பந்துவீச்சு வேகத்தை குறைக்காமல், அதே ஆக்‌ஷனில் எப்படி மெதுவான பந்துகளை வீசுவது என்பதை பும்ரா தன்னிடம் ஆர்வமாக கேட்டு தெரிந்து கொண்டதாக ஜகூர் கான் விளக்கியுள்ளார்.
 
ஷேன் பாண்ட் மற்றும் மஹேல ஜெயவர்த்தனே போன்ற ஜாம்பவான்கள் முன்னிலையில் இந்த பயிற்சி நடந்ததாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார். உலகத்தரம் வாய்ந்த ஒரு பந்துவீச்சாளர், தன்னிடம் வந்து வித்தையை கற்றுக் கொண்டது தமக்கு மிகவும் மகிழ்ச்சி அளிப்பதாக ஜகூர் கான் நெகிழ்ச்சியுடன் பகிர்ந்துள்ளார்.
 
Edited by Siva

நன்றி என் பொண்டாட்டி.. உலகக்கோப்பை வெற்றிக்கு பின் மனைவிக்காக சஞ்சு சாம்சனின் இன்ஸ்டா பதிவு..!

நன்றி என் பொண்டாட்டி.. உலகக்கோப்பை வெற்றிக்கு பின் மனைவிக்காக சஞ்சு சாம்சனின் இன்ஸ்டா பதிவு..!2026 டி20 உலகக்கோப்பை தொடரில் 'தொடர் நாயகன்' விருது வென்ற இந்திய வீரர் சஞ்சு சாம்சன், தனது வெற்றியை மனைவி சாருலதாவிற்கு அர்ப்பணித்து நெகிழ்ச்சியான பதிவை வெளியிட்டுள்ளார்.

எங்களுடைய அடுத்த இலக்கு 2027 ஒருநாள் உலகக்கோப்பை.. இப்போதே திட்டமிடும் காம்பீர்..!

எங்களுடைய அடுத்த இலக்கு 2027 ஒருநாள் உலகக்கோப்பை.. இப்போதே திட்டமிடும் காம்பீர்..!2026 டி20 உலகக் கோப்பையை வென்ற கையோடு, அடுத்த இலக்கான 2027 ஒருநாள் உலகக் கோப்பைக்கான திட்டமிடலை இந்திய அணி இப்போதே தொடங்கியுள்ளது.

கிரிக்கெட் விளையாட்டையே இந்தியா அழித்துவிட்டது: பொறாமையில் பொசுங்கிய சோயப் அக்தர்

கிரிக்கெட் விளையாட்டையே இந்தியா அழித்துவிட்டது: பொறாமையில் பொசுங்கிய சோயப் அக்தர்2026 டி20 உலகக்கோப்பையை வென்று இந்தியா வரலாற்று சாதனை படைத்துள்ள நிலையில், பாகிஸ்தான் முன்னாள் வேகப்பந்து வீச்சாளர் சோயப் அக்தரின் கருத்துக்கள் பெரும் சர்ச்சையைக் கிளப்பியுள்ளன.

கோப்பையை 2 பேருக்கு சமர்ப்பித்த காம்பீர்.. தனக்கு ஆதரவாக இருந்த ஜெய்ஷாவுக்கும் நன்றி..!

கோப்பையை 2 பேருக்கு சமர்ப்பித்த காம்பீர்.. தனக்கு ஆதரவாக இருந்த ஜெய்ஷாவுக்கும் நன்றி..!அகமதாபாத் நரேந்திர மோடி மைதானத்தில் நியூசிலாந்தை 96 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி, இந்தியா தனது மூன்றாவது டி20 உலகக்கோப்பையை வென்று சாதனை படைத்துள்ளது.

சச்சின் கொடுத்த மனவலிமை தான் வெற்றிக்கு காரணம்: சஞ்சு சாம்சன்.. 'கில்லர் காம்போ'.. தோனி வாழ்த்து..!

சச்சின் கொடுத்த மனவலிமை தான் வெற்றிக்கு காரணம்: சஞ்சு சாம்சன்.. 'கில்லர் காம்போ'.. தோனி வாழ்த்து..!அகமதாபாத் நரேந்திர மோடி மைதானத்தில் இந்தியா படைத்த வரலாற்று சாதனைக்கு கிரிக்கெட் உலகின் ஜம்பவான்கள் பாராட்டு மழையை பொழிந்து வருகின்றனர்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com