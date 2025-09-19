வெள்ளி, 19 செப்டம்பர் 2025
Written By Prasanth K
Last Modified: வெள்ளி, 19 செப்டம்பர் 2025 (09:11 IST)

இந்தியாவில் இன்று iPhone17 விற்பனை! முண்டியடித்த கூட்டத்தில் உண்டான கைக்கலப்பு! - அதிர்ச்சி வீடியோ!

iphone 17 fight

இன்று ஆப்பிள் நிறுவனத்தின் iPhone 17 இந்தியாவில் வெளியாகும் நிலையில் அதிகாலை முதலாக அதை வாங்க கூடிய கூட்டத்தில் கைக்கலப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

 

ஆப்பிள் நிறுவனத்தின் புதிய iPhone 17 மாடல்கள் சமீபத்தில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டன. இவற்றின் விலை லட்சங்களில் உள்ள நிலையிலும் அதை வாங்க மக்கள் ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர். இந்நிலையில் இன்று iPhone 17 மாடல் இந்தியாவில் அறிமுகமாகிறது.

 

இந்த ஐஃபோனை வாங்க மும்பையில் பிகேசி ஜியோ செண்டரில் காலை முதலே ஏராளமானவர்கள் வரிசையில் காத்திருக்கத் தொடங்கியுள்ளனர். நேரம் ஆக ஆக கூட்டம் அதிகரித்த நிலையில் அங்கு தள்ளு முள்ளும் கைக்கலப்பும் ஏற்பட்டுள்ளது. இந்த வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.  ஒரு ஃபோனுக்காக இளைஞர்கள் காட்டும் ஆர்வமும், வன்முறையும் கவலையளிப்பதாக பலரும் கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.

 

ரஷ்யாவில் 7.8 ரிக்டர் அளவில் சக்திவாய்ந்த நிலநடுக்கம்: சுனாமி எச்சரிக்கை..!

ரஷ்யாவில் 7.8 ரிக்டர் அளவில் சக்திவாய்ந்த நிலநடுக்கம்: சுனாமி எச்சரிக்கை..!ரஷ்யாவின் கிழக்கு பகுதியில் அமைந்துள்ள கம்சட்கா தீபகற்பத்தின் கடற்கரைக்கு அப்பால், இன்று அதிகாலையில் ரிக்டர் அளவுகோலில் 7.8 ரிக்டர் அளவில் சக்திவாய்ந்த நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது. இதனால் பல கட்டிடங்கள் அதிர்ந்தன. இதை தொடர்ந்து, அதிகாரிகள் அப்பகுதிக்கு சுனாமி எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

அமெரிக்காவில் இந்திய இளைஞர் சுட்டுக் கொலை: இனவெறி குற்றச்சாட்டுகளால் சர்ச்சை

அமெரிக்காவில் இந்திய இளைஞர் சுட்டுக் கொலை: இனவெறி குற்றச்சாட்டுகளால் சர்ச்சைஅமெரிக்காவின் கலிஃபோர்னியாவில், 30 வயது இந்திய தொழில்நுட்ப வல்லுநரான முகமது நிஜாமுதீன், காவல்துறையினரால் சுட்டுக் கொல்லப்பட்ட சம்பவம் பெரும் சோகத்தையும் சர்ச்சையையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.

எனது ஓட்டலில் 50 ரூபாய்க்கு தான் வியாபாரம் நடந்தது.. ஆனால் ரூ.15 சம்பளம் கொடுத்தேன்: கங்கனா ரனாவத்

எனது ஓட்டலில் 50 ரூபாய்க்கு தான் வியாபாரம் நடந்தது.. ஆனால் ரூ.15 சம்பளம் கொடுத்தேன்: கங்கனா ரனாவத்இமாச்சல பிரதேசத்தின் மணாலி பகுதியில் வெள்ளத்தால் சேதமடைந்த கிராம மக்களுக்கு ஆறுதல் கூற சென்ற நடிகையும், பாஜக எம்.பி.யுமான கங்கனா ரனாவத், தனது உணவகத்தின் நிதி இழப்புகள் குறித்து அவர்களிடம் பேசி, பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளார்.

ஊடுருவல்காரர்களுக்கு எப்படி வாக்களிக்கும் உரிமை வழங்க முடியும்?" ராகுல் காந்திக்கு அமித் ஷா கேள்வி

ஊடுருவல்காரர்களுக்கு எப்படி வாக்களிக்கும் உரிமை வழங்க முடியும்?மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா, காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தியின் "வாக்குத் திருட்டு" குற்றச்சாட்டுக்கு கடுமையான பதிலடி கொடுத்துள்ளார்.

தாய்லாந்து ராணுவத் தாக்குதல்: கம்போடியாவில் புத்தமத துறவிகள் உள்பட 29 பேர் காயம்

தாய்லாந்து ராணுவத் தாக்குதல்: கம்போடியாவில் புத்தமத துறவிகள் உள்பட 29 பேர் காயம்தெற்காசிய நாடுகளான தாய்லாந்துக்கும், கம்போடியாவுக்கும் இடையே நீண்ட காலமாக எல்லை பிரச்சினை நிலவி வருகிறது. குறிப்பாக, பிரசட் ப்ரீ வியர் என்றழைக்கப்படும் இந்து கோவிலுக்கு இரு நாடுகளுமே உரிமை கோரி வருகின்றன.

