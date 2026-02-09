திங்கள், 9 பிப்ரவரி 2026
Written By Mahendran
Last Modified: திங்கள், 9 பிப்ரவரி 2026 (19:43 IST)

இந்தியாவுடன் டி20 உலக கோப்பை!.. பாகிஸ்தானின் கோரிக்கை நிராகரிப்பு?..

india pakistan
டி20 உலக கோப்பையில் இந்தியாவுடன் விளையாட பாகிஸ்தான் விதித்த கோரிக்கைகள் நிராகரிக்கப்பட்டிருப்பதாக செய்திகள் கசிந்திருக்கிறது. டி20 உலக கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் இந்தியாவுடன் விளையாட ஐசிசிக்கு பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் வாரியம் மூன்று நிபந்தனைகளை விதித்ததாக செய்திகள் வெளியானது..

தொடரின் வருவாயில் அதிக பங்கு, பாகிஸ்தான், வங்கதேசத்துடன் இந்தியா இருதரப்பு தொடரில் விளையாட வேண்டும், இந்தியா- பாகிஸ்தான்- வங்காளதேசம் இடையே முத்தரப்பு தொடரில் பங்கேற்க இந்தியா சம்மதம் தெரிவிக்க வேண்டும், போட்டியின் போது பாகிஸ்தான் வீரர்களுடன் இந்தியா கைகுலுக்க வேண்டும் போன்ற கோரிக்கைகளை பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் வாரியம் வைத்தது..

ஆனால், இவற்றை ஏற்க ஐசிசி மறுத்துவிட்டதாக தெரிகிறது. தங்களின் அதிகார வரம்பில் இந்த கோரிக்கைகள் வராது என ICC கூறியதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது..

இந்தியா மற்றும் இலங்கை இடையிலான டி20 உலக கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் தற்போது நடைபெற்று வருகிறது. இலங்கையில் நடைபெறும் போட்டியில் வருகிற 15ம் தேதி இந்தியாவுடன் பாகிஸ்தான் மோதவிருந்தது.  இந்த நிலையில்தான் பாகிஸ்தான கிரிக்கெட் வாரியம் இந்த நிபந்தனைகளை விதித்தது குறிப்பிடத்தக்கது..

இந்த 3 நிபந்தனைகளை ஒப்புக்கொண்டால் இந்தியாவுடன் விளையாடுவோம்: பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் கவுன்சில்

இந்த 3 நிபந்தனைகளை ஒப்புக்கொண்டால் இந்தியாவுடன் விளையாடுவோம்: பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் கவுன்சில்பிப்ரவரி 15-ம் தேதி நடைபெறவுள்ள இந்தியா - பாகிஸ்தான் டி20 உலகக்கோப்பை போட்டியில் பங்கேற்க பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் வாரியம் சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சிலிடம் மூன்று நிபந்தனைகளை விதித்துள்ளது.

118 ரன்களுக்கு 7 விக்கெட் எடுத்து இந்தியாவுக்கு அதிர்ச்சி கொடுத்த அமெரிக்கா.. சூர்யகுமார் யாதவ் புண்ணியத்தில் வெற்றி..!

118 ரன்களுக்கு 7 விக்கெட் எடுத்து இந்தியாவுக்கு அதிர்ச்சி கொடுத்த அமெரிக்கா.. சூர்யகுமார் யாதவ் புண்ணியத்தில் வெற்றி..!நேற்று தொடங்கிய டி20 உலகக்கோப்பை தொடரின் முதல் போட்டியில் இந்தியா மற்றும் அமெரிக்க அணிகள் மோதின. இதில் முதலில் பேட்டிங் செய்த இந்திய அணிக்கு ஆரம்பம் சற்று சவாலாகவே இருந்தது. அமெரிக்க பந்துவீச்சாளர்கள் துல்லியமாக பந்துவீசி, இந்திய அணியை 118 ரன்களுக்கு 7 விக்கெட் என்ற இக்கட்டான நிலைக்கு தள்ளினர்.

வைபவ் சூர்யவன்ஷி இந்திய சீனியர் அணியில் இடம்பெறாதது ஏன்? இந்த 2 காரணங்கள் தான்..!

வைபவ் சூர்யவன்ஷி இந்திய சீனியர் அணியில் இடம்பெறாதது ஏன்? இந்த 2 காரணங்கள் தான்..!ஹராரே மைதானத்தில் இங்கிலாந்துக்கு எதிரான 19 வயதுக்குட்பட்டோர் உலகக்கோப்பை இறுதிப் போட்டியில், 14 வயது வைபவ் சூர்யவன்ஷி ஆடிய 175 ரன்கள் (80 பந்துகள்) ஆட்டம் கிரிக்கெட் உலகையே அதிர வைத்துள்ளது.

15 பவுண்டரி.. 15 சிக்சர்ஸ்.. ருத்ரதாண்டவம் ஆடிய வைபவ் சூர்யவம்ஷி.. 300ஐ தாண்டிய ஸ்கோர்..!

15 பவுண்டரி.. 15 சிக்சர்ஸ்.. ருத்ரதாண்டவம் ஆடிய வைபவ் சூர்யவம்ஷி.. 300ஐ தாண்டிய ஸ்கோர்..!ஜிம்பாப்வேயின் ஹராரேவில் நடைபெற்று வரும் 19 வயதுக்குட்பட்டோருக்கான உலகக்கோப்பை இறுதிப்போட்டியில், இந்திய இளம் வீரர் வைபவ் சூர்யவன்ஷி சதம் விளாசி சாதனை படைத்துள்ளார்.

மகளிர் ஐபிஎல்.. ஆர்சிபி மீண்டும் சாம்பியன்.. ஸ்மிருதி மந்தனாவுக்கு குவியும் வாழ்த்துக்கள்..!

மகளிர் ஐபிஎல்.. ஆர்சிபி மீண்டும் சாம்பியன்.. ஸ்மிருதி மந்தனாவுக்கு குவியும் வாழ்த்துக்கள்..!மகளிர் ஐபிஎல் தொடரின் பரபரப்பான இறுதிப்போட்டியில் டெல்லி கேபிடல்ஸை வீழ்த்தி ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூர் அணி இரண்டாவது முறையாக சாம்பியன் பட்டம் வென்று சாதனை படைத்துள்ளது.

