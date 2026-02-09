திங்கள், 9 பிப்ரவரி 2026
  • Follow us
  1. விளையாட்டு
  2. விளையாட்டு
  3. செய்திகள்
Written By Siva
Last Updated : திங்கள், 9 பிப்ரவரி 2026 (13:54 IST)

இந்த 3 நிபந்தனைகளை ஒப்புக்கொண்டால் இந்தியாவுடன் விளையாடுவோம்: பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் கவுன்சில்

இந்த 3 நிபந்தனைகளை ஒப்புக்கொண்டால் இந்தியாவுடன் விளையாடுவோம்: பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் கவுன்சில்
பிப்ரவரி 15-ம் தேதி நடைபெறவுள்ள இந்தியா - பாகிஸ்தான் டி20 உலகக்கோப்பை போட்டியில் பங்கேற்க பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் வாரியம் சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சிலிடம் மூன்று நிபந்தனைகளை விதித்துள்ளது. 
 
பாதுகாப்பு காரணங்களுக்காக வங்கதேசம் இந்தியாவுக்கு வர மறுத்த நிலையில், அதற்கு ஆதரவாக பாகிஸ்தானும் இந்தியாவுடன் விளையாடப்போவதில்லை என அறிவித்தது. இந்த சிக்கலைத் தீர்க்க லாகூரில் நடைபெற்ற ஆலோசனை கூட்டத்தில் பாகிஸ்தான் தன் கோரிக்கைகளை முன்வைத்தது.
 
ஐசிசி வருவாயில் அதிகப்பங்கு, இந்தியாவுடன் இருதரப்பு தொடர்களை மீண்டும் தொடங்குவது மற்றும் கைகுலுக்கும் நெறிமுறையை அமல்படுத்துவது ஆகியவையே அந்த மூன்று கோரிக்கைகள். 
 
ஆசியக் கோப்பையின் போது பயங்கரவாத தாக்குதலுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கும் வகையில் இந்திய வீரர்கள் பாகிஸ்தான் வீரர்களுடன் கைகுலுக்க மறுத்தனர். இதனை சுட்டிக்காட்டி பாகிஸ்தான் மூன்றாவது கோரிக்கையை வைத்துள்ளது.
 
 இந்தியா - பாகிஸ்தான் போட்டி நடைபெறாவிட்டால் ஐசிசிக்கு பெரும் வருவாய் இழப்பு ஏற்படும் என்பதை சாதகமாகப் பயன்படுத்தி பாகிஸ்தான் இந்த அழுத்தத்தைத் தருகிறது. இருப்பினும், இருதரப்பு போட்டிகள் குறித்த முடிவு இரு நாட்டு அரசாங்கங்களின் கையில் உள்ளதால், ஐசிசி இதில் என்ன செய்யப்போகிறது என்பது பெரும் கேள்வியாக உள்ளது.
 
Edited by Siva

118 ரன்களுக்கு 7 விக்கெட் எடுத்து இந்தியாவுக்கு அதிர்ச்சி கொடுத்த அமெரிக்கா.. சூர்யகுமார் யாதவ் புண்ணியத்தில் வெற்றி..!

118 ரன்களுக்கு 7 விக்கெட் எடுத்து இந்தியாவுக்கு அதிர்ச்சி கொடுத்த அமெரிக்கா.. சூர்யகுமார் யாதவ் புண்ணியத்தில் வெற்றி..!நேற்று தொடங்கிய டி20 உலகக்கோப்பை தொடரின் முதல் போட்டியில் இந்தியா மற்றும் அமெரிக்க அணிகள் மோதின. இதில் முதலில் பேட்டிங் செய்த இந்திய அணிக்கு ஆரம்பம் சற்று சவாலாகவே இருந்தது. அமெரிக்க பந்துவீச்சாளர்கள் துல்லியமாக பந்துவீசி, இந்திய அணியை 118 ரன்களுக்கு 7 விக்கெட் என்ற இக்கட்டான நிலைக்கு தள்ளினர்.

வைபவ் சூர்யவன்ஷி இந்திய சீனியர் அணியில் இடம்பெறாதது ஏன்? இந்த 2 காரணங்கள் தான்..!

வைபவ் சூர்யவன்ஷி இந்திய சீனியர் அணியில் இடம்பெறாதது ஏன்? இந்த 2 காரணங்கள் தான்..!ஹராரே மைதானத்தில் இங்கிலாந்துக்கு எதிரான 19 வயதுக்குட்பட்டோர் உலகக்கோப்பை இறுதிப் போட்டியில், 14 வயது வைபவ் சூர்யவன்ஷி ஆடிய 175 ரன்கள் (80 பந்துகள்) ஆட்டம் கிரிக்கெட் உலகையே அதிர வைத்துள்ளது.

15 பவுண்டரி.. 15 சிக்சர்ஸ்.. ருத்ரதாண்டவம் ஆடிய வைபவ் சூர்யவம்ஷி.. 300ஐ தாண்டிய ஸ்கோர்..!

15 பவுண்டரி.. 15 சிக்சர்ஸ்.. ருத்ரதாண்டவம் ஆடிய வைபவ் சூர்யவம்ஷி.. 300ஐ தாண்டிய ஸ்கோர்..!ஜிம்பாப்வேயின் ஹராரேவில் நடைபெற்று வரும் 19 வயதுக்குட்பட்டோருக்கான உலகக்கோப்பை இறுதிப்போட்டியில், இந்திய இளம் வீரர் வைபவ் சூர்யவன்ஷி சதம் விளாசி சாதனை படைத்துள்ளார்.

மகளிர் ஐபிஎல்.. ஆர்சிபி மீண்டும் சாம்பியன்.. ஸ்மிருதி மந்தனாவுக்கு குவியும் வாழ்த்துக்கள்..!

மகளிர் ஐபிஎல்.. ஆர்சிபி மீண்டும் சாம்பியன்.. ஸ்மிருதி மந்தனாவுக்கு குவியும் வாழ்த்துக்கள்..!மகளிர் ஐபிஎல் தொடரின் பரபரப்பான இறுதிப்போட்டியில் டெல்லி கேபிடல்ஸை வீழ்த்தி ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூர் அணி இரண்டாவது முறையாக சாம்பியன் பட்டம் வென்று சாதனை படைத்துள்ளது.

இந்தியாவுடன் கிரிக்கெட் விளையாட மாட்டோம்: பாகிஸ்தான் பிரதமர் அறிவிப்பு..!

இந்தியாவுடன் கிரிக்கெட் விளையாட மாட்டோம்: பாகிஸ்தான் பிரதமர் அறிவிப்பு..!இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் நடைபெறவுள்ள 2026 டி20 உலக கோப்பையில், இந்தியாவுக்கு எதிரான போட்டியை பாகிஸ்தான் புறக்கணிப்பதாக அந்நாட்டு பிரதமர் ஷாபாஸ் ஷெரீஃப் அதிரடியாக அறிவித்துள்ளார். வங்கதேசத்தில் நிலவும் சூழல் மற்றும் ஐசிசியின் சில முடிவுகளுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கும் வகையில் இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com