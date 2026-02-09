சென்னை சேப்பாக்கம் மைதானத்தில் விசில் எடுத்து செல்ல தடை.. விஜய் சின்னம்ங்கிறது தான் காரணமா?
சென்னை சேப்பாக்கம் மைதானத்தில் நேற்று நடைபெற்ற டி20 உலகக் கோப்பை லீக் ஆட்டத்தின் போது, ரசிகர்கள் விசில்கள் எடுத்துச் செல்ல காவல்துறை தடை விதித்தது பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
2026 தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலை முன்னிட்டு, நடிகர் விஜய்யின் 'தமிழக வெற்றிக் கழகம்' கட்சிக்கு 'விசில்' சின்னம் ஒதுக்கப்பட்ட நிலையில், இந்த நடவடிக்கை அரசியல் நோக்கம் கொண்டதோ என்ற சந்தேகத்தை ரசிகர்களிடையே எழுப்பியுள்ளது.
ஆப்கானிஸ்தான் மற்றும் நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான இந்த விறுவிறுப்பான ஆட்டத்தில், நியூசிலாந்து அணி 5 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது. இருப்பினும், மைதான நுழைவாயிலில் ரசிகர்களிடமிருந்த விசில்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது பேசுபொருளானது.
இது குறித்து தவெக நிர்வாகிகள் கண்டனம் தெரிவித்துள்ள நிலையில், பாதுகாப்பு காரணங்களுக்காகவே இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டதாக தமிழ்நாடு கிரிக்கெட் சங்கம் விளக்கம் அளித்துள்ளது. கடந்த காலங்களிலும் கூட்ட நெரிசலை கட்டுப்படுத்த இத்தகைய கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டதை போலீசார் சுட்டிக்காட்டினர்.
இருப்பினும், தேர்தல் களம் சூடுபிடித்துள்ள சூழலில், விசிலுக்கு விதிக்கப்பட்ட இந்த மறைமுக தடை அரசியல் வட்டாரத்தில் விவாதங்களை உருவாக்கியுள்ளது.
