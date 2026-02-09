திங்கள், 9 பிப்ரவரி 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Siva
Last Updated : திங்கள், 9 பிப்ரவரி 2026 (08:06 IST)

சென்னை சேப்பாக்கம் மைதானத்தில் விசில் எடுத்து செல்ல தடை.. விஜய் சின்னம்ங்கிறது தான் காரணமா?

சென்னை சேப்பாக்கம் மைதானத்தில் விசில் எடுத்து செல்ல தடை.. விஜய் சின்னம்ங்கிறது தான் காரணமா?
சென்னை சேப்பாக்கம் மைதானத்தில் நேற்று நடைபெற்ற டி20 உலகக் கோப்பை லீக் ஆட்டத்தின் போது, ரசிகர்கள் விசில்கள் எடுத்துச் செல்ல காவல்துறை தடை விதித்தது பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
2026 தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலை முன்னிட்டு, நடிகர் விஜய்யின் 'தமிழக வெற்றிக் கழகம்' கட்சிக்கு 'விசில்' சின்னம் ஒதுக்கப்பட்ட நிலையில், இந்த நடவடிக்கை அரசியல் நோக்கம் கொண்டதோ என்ற சந்தேகத்தை ரசிகர்களிடையே எழுப்பியுள்ளது.
 
ஆப்கானிஸ்தான் மற்றும் நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான இந்த விறுவிறுப்பான ஆட்டத்தில், நியூசிலாந்து அணி 5 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது. இருப்பினும், மைதான நுழைவாயிலில் ரசிகர்களிடமிருந்த விசில்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது பேசுபொருளானது. 
 
இது குறித்து தவெக நிர்வாகிகள் கண்டனம் தெரிவித்துள்ள நிலையில், பாதுகாப்பு காரணங்களுக்காகவே இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டதாக தமிழ்நாடு கிரிக்கெட் சங்கம் விளக்கம் அளித்துள்ளது. கடந்த காலங்களிலும் கூட்ட நெரிசலை கட்டுப்படுத்த இத்தகைய கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டதை போலீசார் சுட்டிக்காட்டினர். 
 
இருப்பினும், தேர்தல் களம் சூடுபிடித்துள்ள சூழலில், விசிலுக்கு விதிக்கப்பட்ட இந்த மறைமுக தடை அரசியல் வட்டாரத்தில் விவாதங்களை உருவாக்கியுள்ளது.
 
Edited by Siva

சேலம் தவெக கூட்டத்திற்கு ஒரு வழியா அனுமதி கிடைச்சாச்சு.. ஆனால் நிபந்தனைகள் என்னென்ன?

சேலம் தவெக கூட்டத்திற்கு ஒரு வழியா அனுமதி கிடைச்சாச்சு.. ஆனால் நிபந்தனைகள் என்னென்ன?தமிழக வெற்றிக் கழகத் தலைவர் விஜய் பங்கேற்கும் சேலம் பிரசாரக் கூட்டத்திற்கு, மாநகரக் காவல் துறை பல்வேறு நிபந்தனைகளுடன் அனுமதி வழங்கியுள்ளது. சேலம் சீலநாயக்கன்பட்டி நெடுஞ்சாலை அருகிலுள்ள தாளமுத்து நடராஜன் திடலில் வரும் பிப்ரவரி 13-ஆம் தேதி இந்தக் கூட்டம் நடைபெறவுள்ளது. இந்தக் கூட்டத்தில் 5,000 பேருக்கு மேல் பங்கேற்க மாட்டார்கள் எனத் தவெக நிர்வாகிகள் அளித்த உறுதியின் அடிப்படையில் இந்த அனுமதி கிடைத்துள்ளது.

ஓடும் ரயிலில் திடீர் தீ விபத்து.. பயணிகளுக்கு என்ன ஆச்சு? பரபரப்பு தகவல்..!

ஓடும் ரயிலில் திடீர் தீ விபத்து.. பயணிகளுக்கு என்ன ஆச்சு? பரபரப்பு தகவல்..!ராஜஸ்தான் மாநிலம் ஜெய்சால்மர் அருகே சென்று கொண்டிருந்த விரைவு ரயிலில் ஏற்பட்ட திடீர் தீ விபத்து பயணிகளிடையே பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

காதலியுடன் மகனை கண்ட தாய்.. மெட்ரோ ரயில் நிலையத்திலேயே நிச்சயதார்த்தம்..!

காதலியுடன் மகனை கண்ட தாய்.. மெட்ரோ ரயில் நிலையத்திலேயே நிச்சயதார்த்தம்..!மெட்ரோ ரயில் நிலையத்தில் தனது காதலியுடன் பொழுதை கழித்து கொண்டிருந்த மகனை, அவரது தாய் கையும் களவுமாக பிடித்த சம்பவம் இணையத்தில் பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மூன்று சிறுமிகள் தற்கொலை வழக்கில் திடுக்கிடும் திருப்பம்.. தந்தையே மறைமுக காரணமா?

மூன்று சிறுமிகள் தற்கொலை வழக்கில் திடுக்கிடும் திருப்பம்.. தந்தையே மறைமுக காரணமா?காஸியாபாத் அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் மூன்று சிறுமிகள் தற்கொலை செய்துகொண்ட வழக்கில் திடுக்கிடும் புதிய தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

விஜய் கட்சி 200 தொகுதிகளில் ஜெயிக்கும்.. அல்லது பூஜ்யம் ஆகும்.. ஒரு வித்தியாசமான கணிப்பு..!

விஜய் கட்சி 200 தொகுதிகளில் ஜெயிக்கும்.. அல்லது பூஜ்யம் ஆகும்.. ஒரு வித்தியாசமான கணிப்பு..!தமிழக அரசியல் களம் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலை ஆவலுடன் எதிர்நோக்கியுள்ளது. குறிப்பாக, நடிகர் விஜய்யின் 'தமிழக வெற்றி கழகம்' ஏற்படுத்தப்போகும் தாக்கம் குறித்து பல்வேறு விவாதங்கள் எழுந்துள்ளன.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com