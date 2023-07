இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் ஜாம்பவான் வீரர்களில் ஒருவர் தோனி. 2014 ஆம் ஆண்டு இந்தியாவுக்காக அறிமுகம் ஆன தோனி, 2020 ஆம் ஆண்டு ஓய்வை அறிவித்தார். தற்போது ஐபிஎல் கிரிக்கெட்டில் மட்டும் விளையாடி வரும் தோனி அடுத்த சீசனில் விளையாடுவாரா என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.





தோனிக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு அடுத்தபடியாக அதிகம் பிடித்தது பைக்குகளும் கார்களும்தான். எனவே எக்கசக்கமாக பைக்குகளை வாங்கி குவித்துள்ளார் தோனி. சுமார் 50க்கும் மேற்பட்ட பைக்குகள் மற்றும் 10க்கும் மேற்பட்ட கார்களுக்காக வீட்டின் அருகே தோனி தனியே ஒரு கட்டிடத்தையே கட்டி அதை பராமரித்து வருகிறார்.





இந்நிலையில் இப்போது இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் முன்னாள் வீரர் வெங்கடேஷ் பிரசாத் தோனியின் கார் மற்றும் பைக்குகள் கராஜிலிருந்து எடுத்து வெளியிட்டுள்ள வீடியோ இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

One of the craziest passion i have seen in a person. What a collection and what a man MSD is . A great achiever and a even more incredible person. This is a glimpse of his collection of bikes and cars in his Ranchi house.

