திங்கள், 15 செப்டம்பர் 2025
  • Follow us
  1. விளையாட்டு
  2. கிரிக்கெட்
  3. செய்திகள்
Written By vinoth
Last Updated : திங்கள், 15 செப்டம்பர் 2025 (08:43 IST)

பஹல்காம் தாக்குதலில் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு இந்த வெற்றி சமர்ப்பணம்… கேப்டன் SKY!

பஹல்காம் தாக்குதலில் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு இந்த வெற்றி சமர்ப்பணம்… கேப்டன் SKY!
ஆசியக் கோப்பைத் தொடரின் மிகவும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட போட்டியான இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் அணிகளுக்கு இடையிலான போட்டி உப்பு சப்பில்லாமல் ஒரு தலைப் பட்சமாக முடிந்து விட்டது.  போட்டியில் டாஸ் வென்று  முதலில் பேட்டிங் செய்த பாகிஸ்தான் அணி இந்திய பந்துவீச்சாளர்களை தாக்கு பிடிக்க முடியாமல் 20 ஓவர்களில் ஒன்பது விக்கெட் இழப்பிற்கு 127 ரன்கள் மட்டுமே எடுத்தது.

இதையடுத்து ஆடிய இந்திய அணி 16 ஆவது ஓவரிலேயே மூன்று விக்கெட்களை மட்டும் இழந்து இலக்கை எட்டியது. அபிஷேக் ஷர்மா 33 ரன்களும் சூர்யகுமார் யாதவ் 47 ரன்களும் சேர்த்தனர். இந்த போட்டியில் இந்திய அணியின் வெற்றி எதிர்பார்க்கப்பட்டதுதான் என்றாலும் இவ்வளவு ஒருதலை பட்சமாக முடியும் என்று யாரும் எதிர்பார்த்திருக்க மாட்டார்கள். இந்த போட்டி முடிந்ததும் இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் அணி வீரர்கள் கைகுலுக்கிக் கொள்ளவில்லை. பஹல்காம் தாக்குதல் சம்மந்தமாக இரு நாட்டுக்கும் இடையே பகை அதிகரித்துள்ளதால் இரு வீரர்களும் கைகுலுக்கிக் கொள்ளவில்லை.  அதே போல டாஸ் போட்டபோதும் இரு அணிக் கேப்டன்களும் கைகுலுக்கிக் கொள்ளவில்லை.

இந்நிலையில் தற்போது இந்திய அணிக் கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவ் பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான வெற்றியை பஹல்காம் தாக்குதலில் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு சமர்ப்பணம் செய்துள்ளார். தன்னுடைய சமூகவலைதளப் பக்கத்தில் “இந்த வெற்றியை பஹல்காம் தாக்குதலில் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கும், நமது ராணுவத்தினருக்கும் சமர்ப்பிக்கிறோம்” எனக் கூறியுள்ளார்.

பாகிஸ்தானை பந்தாடிய இந்தியா.. 7 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி.. குல்தீப் யாதவ் ஆட்டநாயகன்..!

பாகிஸ்தானை பந்தாடிய இந்தியா.. 7 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி.. குல்தீப் யாதவ் ஆட்டநாயகன்..!ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் நேற்று நடந்த இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் இடையிலான போட்டியில் இந்திய அணி ஏழு விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது. நேற்றைய போட்டியில் முதலில் பேட்டிங் செய்த பாகிஸ்தான்

ஆசிய கோப்பை: இந்தியாவை வெல்வது மட்டும் இலக்கல்ல, கோப்பையையும் வெல்வோம்: பாகிஸ்தான் வீரர்

ஆசிய கோப்பை: இந்தியாவை வெல்வது மட்டும் இலக்கல்ல, கோப்பையையும் வெல்வோம்: பாகிஸ்தான் வீரர்ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில், இந்தியாவை வெல்வது மட்டும் தங்களது நோக்கம் அல்ல என்றும், ஒட்டுமொத்த கோப்பையை கைப்பற்றுவதே பாகிஸ்தான் அணியின் முக்கிய இலக்கு என்றும் அந்த அணியின் வீரர் சயிம் அயூப் தெரிவித்துள்ளார்.

பிசிசிஐ தலைவர் பதவிக்கு போட்டியிடுகிறாரா ஹர்பஜன்சிங்? பரபரப்பு தகவல்கள்..!

பிசிசிஐ தலைவர் பதவிக்கு போட்டியிடுகிறாரா ஹர்பஜன்சிங்? பரபரப்பு தகவல்கள்..!இந்திய கிரிக்கெட் கட்டுப்பாட்டு வாரியமான பிசிசிஐ தலைவர் பதவிக்கான போட்டியில், முன்னாள் சுழற்பந்து வீச்சாளர் ஹர்பஜன் சிங் களமிறங்கக்கூடும் என்ற செய்தி கிரிக்கெட் உலகில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இந்தியா பாகிஸ்தான் போட்டிக்கான டிக்கெட் விற்பனையில் மந்தம்!.. காரணம் என்ன?

இந்தியா பாகிஸ்தான் போட்டிக்கான டிக்கெட் விற்பனையில் மந்தம்!.. காரணம் என்ன?ஆசியக் கோப்பை தொடருக்கான இந்தியா பாகிஸ்தான் அணிகள் மோதும் முக்கியமானப் போட்டி நாளை துபாயில் நடக்கவுள்ளது. இந்த தொடரின் மிகவும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட போட்டியாக இந்த போட்டிதான் கருதப்பட்டது.

இதுமட்டும் நடக்காவிட்டால் மெல்போர்ன் மைதானத்தில் நிர்வாணமாக நடப்பேன்: மேத்யூ ஹைடன்

இதுமட்டும் நடக்காவிட்டால் மெல்போர்ன் மைதானத்தில் நிர்வாணமாக நடப்பேன்: மேத்யூ ஹைடன்ஆஸ்திரேலியாவில் நடைபெறும் டெஸ்ட் கிரிக்கெட் தொடர்களில் இங்கிலாந்து வீரர் ஜோ ரூட் சதம் அடிக்கத் தவறினால், மெல்போர்ன் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் தான் நிர்வாணமாக வலம் வருவேன் என ஆஸ்திரேலிய முன்னாள் கிரிக்கெட் வீரர் மேத்யூ ஹைடன் சவால் விடுத்துள்ளார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com