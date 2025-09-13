சனி, 13 செப்டம்பர் 2025
  • Follow us
  1. விளையாட்டு
  2. விளையாட்டு
  3. செய்திகள்
Written By Mahendran
Last Modified: சனி, 13 செப்டம்பர் 2025 (17:21 IST)

ஆசிய கோப்பை: இந்தியாவை வெல்வது மட்டும் இலக்கல்ல, கோப்பையையும் வெல்வோம்: பாகிஸ்தான் வீரர்

ஆசிய கோப்பை: இந்தியாவை வெல்வது மட்டும் இலக்கல்ல, கோப்பையையும் வெல்வோம்: பாகிஸ்தான் வீரர்
ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில், இந்தியாவை வெல்வது மட்டும் தங்களது நோக்கம் அல்ல என்றும், ஒட்டுமொத்த கோப்பையை கைப்பற்றுவதே பாகிஸ்தான் அணியின் முக்கிய இலக்கு என்றும் அந்த அணியின் வீரர் சயிம் அயூப் தெரிவித்துள்ளார்.
 
ஆசிய கோப்பையில் இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் ஆகிய இரண்டு அணிகளும்  நாளை   மோதுகின்றன. இப்போட்டிக்கு முன்னதாகப் பேசிய சயிம் அயூப், "இந்தியாவுக்கு எதிரான போட்டியில் வெற்றி பெறுவதை மட்டுமே நாங்கள் குறிக்கோளாக கொண்டு விளையாடவில்லை. கோப்பையை வெல்வதே எங்கள் பிரதான இலக்கு. எதிரணி யாராக இருந்தாலும், அச்சமின்றி விளையாடி வெற்றி பெற முயற்சிப்போம்" என்று கூறியுள்ளார்.
 
நாங்கள் எதிர்கொள்ளும் ஒவ்வொரு பந்துவீச்சாளரும் எங்களுக்கு சவாலானவர்கள்தான். அணிக்கு வெற்றியை பெற்றுத் தருவதற்கான வழியைக் கண்டுபிடிப்பதே எங்களுக்கு இருக்கும் மிக முக்கியமான வேலை" என்றும் அவர் கூறினார்.
 
 கடந்த 10 ஆண்டுகளில் இந்தியா - பாகிஸ்தான் இடையே நடைபெற்ற 15 போட்டிகளில் 12 போட்டிகளில் இந்திய அணி வெற்றி பெற்றுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
 
Edited by Mahendran

பிசிசிஐ தலைவர் பதவிக்கு போட்டியிடுகிறாரா ஹர்பஜன்சிங்? பரபரப்பு தகவல்கள்..!

பிசிசிஐ தலைவர் பதவிக்கு போட்டியிடுகிறாரா ஹர்பஜன்சிங்? பரபரப்பு தகவல்கள்..!இந்திய கிரிக்கெட் கட்டுப்பாட்டு வாரியமான பிசிசிஐ தலைவர் பதவிக்கான போட்டியில், முன்னாள் சுழற்பந்து வீச்சாளர் ஹர்பஜன் சிங் களமிறங்கக்கூடும் என்ற செய்தி கிரிக்கெட் உலகில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இந்தியா பாகிஸ்தான் போட்டிக்கான டிக்கெட் விற்பனையில் மந்தம்!.. காரணம் என்ன?

இந்தியா பாகிஸ்தான் போட்டிக்கான டிக்கெட் விற்பனையில் மந்தம்!.. காரணம் என்ன?ஆசியக் கோப்பை தொடருக்கான இந்தியா பாகிஸ்தான் அணிகள் மோதும் முக்கியமானப் போட்டி நாளை துபாயில் நடக்கவுள்ளது. இந்த தொடரின் மிகவும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட போட்டியாக இந்த போட்டிதான் கருதப்பட்டது.

இதுமட்டும் நடக்காவிட்டால் மெல்போர்ன் மைதானத்தில் நிர்வாணமாக நடப்பேன்: மேத்யூ ஹைடன்

இதுமட்டும் நடக்காவிட்டால் மெல்போர்ன் மைதானத்தில் நிர்வாணமாக நடப்பேன்: மேத்யூ ஹைடன்ஆஸ்திரேலியாவில் நடைபெறும் டெஸ்ட் கிரிக்கெட் தொடர்களில் இங்கிலாந்து வீரர் ஜோ ரூட் சதம் அடிக்கத் தவறினால், மெல்போர்ன் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் தான் நிர்வாணமாக வலம் வருவேன் என ஆஸ்திரேலிய முன்னாள் கிரிக்கெட் வீரர் மேத்யூ ஹைடன் சவால் விடுத்துள்ளார்.

யுடியூபும் ரோஹித் ஷர்மாவும்தான் என்னுடைய முதல் கோச்… ஜிதேஷ் ஷர்மா கருத்து!

யுடியூபும் ரோஹித் ஷர்மாவும்தான் என்னுடைய முதல் கோச்… ஜிதேஷ் ஷர்மா கருத்து!நடந்து முடிந்த ஐபிஎல் தொடரில் ஆர் சி பி அணிக்காக முதல் முறையாகக் களமிறங்கி விளையாடிய ஜிதேஷ் ஷர்மா அந்த அணிக் கோப்பையை வெல்வதில் முக்கியப் பங்காற்றினார். சில போட்டிகளில் அந்த அணிக்குக் கேப்டனாகவும் செயல்பட்டார்.

சஞ்சு சாம்சன் முதல் மூன்று இடங்களுக்குள் விளையாட வேண்டும்… முன்னாள் பயிற்சியாளர் விருப்பம்!

சஞ்சு சாம்சன் முதல் மூன்று இடங்களுக்குள் விளையாட வேண்டும்… முன்னாள் பயிற்சியாளர் விருப்பம்!ஆசியக் கோப்பை தொடரில் நேற்று முன்தினம் இந்திய அணி தங்கள் முதல் போட்டியில் UAE அணியை எதிர்த்து விளையாடியது. இந்த போட்டியில் முதலில் பேட்டிங் செய்த யுஏஇ அணி, இந்திய பந்துவீச்சின் அபார தாக்குதலால் வெறும் 57 ரன்களுக்கு அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்தது. அந்த அணி 13 ஓவர்கள் மட்டுமே விளையாடியது. அதையடுத்து அந்த எளிய இலக்கை ஐந்தாவது ஓவரிலேயே எட்டி டி 20 கிரிக்கெட்டில் மிகப்பெரிய வெற்றியைப் பதிவு செய்தது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com