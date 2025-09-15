திங்கள், 15 செப்டம்பர் 2025
திங்கள், 15 செப்டம்பர் 2025 (07:32 IST)

பாகிஸ்தானை பந்தாடிய இந்தியா.. 7 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி.. குல்தீப் யாதவ் ஆட்டநாயகன்..!

ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் நேற்று நடந்த இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் இடையிலான போட்டியில் இந்திய அணி ஏழு விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது. 
நேற்றைய போட்டியில் முதலில் பேட்டிங் செய்த பாகிஸ்தான் அணி இந்திய பந்துவீச்சாளர்களை தாக்கு பிடிக்க முடியாமல் 20 ஓவர்களில் ஒன்பது விக்கெட் இழப்பிற்கு 127 ரன்கள் மட்டுமே எடுத்தது. பர்கான் மட்டுமே ஓரளவு நிலைத்து ஆடி 42 ரன்கள் எடுத்தார். இந்திய தரப்பில் குல்தீப் யாதவ் மூன்று விக்கெட்டுகளையும், அக்சர் பட்டேல் மற்றும் பும்ரா தலா இரண்டு விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தினர்.
 
இதனை அடுத்து, 128 என்ற எளிய இலக்குடன் களமிறங்கிய இந்திய அணிக்கு அபிஷேக் ஷர்மா அபாரமாக தொடக்கம் கொடுத்தார். அவர் 13 பந்துகளில் 31 ரன்கள் அடித்தார். கேப்டன் சூர்யா குமார் யாதவ் பொறுப்பாக விளையாடி 47 ரன்கள் அடித்து இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் ஆட்டத்தை முடித்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
 
இந்திய அணி 15.5 ஓவர்களில் 3 விக்கெட் இழப்பிற்கு 131 ரன்கள் எடுத்து வெற்றி பெற்றது. இந்தியா ஏற்கனவே ஒரு போட்டியில் வெற்றி பெற்றுள்ளதால், 4 புள்ளிகளுடன் முதல் இடத்தில் உள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
 
 
ஆசிய கோப்பை: இந்தியாவை வெல்வது மட்டும் இலக்கல்ல, கோப்பையையும் வெல்வோம்: பாகிஸ்தான் வீரர்

ஆசிய கோப்பை: இந்தியாவை வெல்வது மட்டும் இலக்கல்ல, கோப்பையையும் வெல்வோம்: பாகிஸ்தான் வீரர்ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில், இந்தியாவை வெல்வது மட்டும் தங்களது நோக்கம் அல்ல என்றும், ஒட்டுமொத்த கோப்பையை கைப்பற்றுவதே பாகிஸ்தான் அணியின் முக்கிய இலக்கு என்றும் அந்த அணியின் வீரர் சயிம் அயூப் தெரிவித்துள்ளார்.

பிசிசிஐ தலைவர் பதவிக்கு போட்டியிடுகிறாரா ஹர்பஜன்சிங்? பரபரப்பு தகவல்கள்..!

பிசிசிஐ தலைவர் பதவிக்கு போட்டியிடுகிறாரா ஹர்பஜன்சிங்? பரபரப்பு தகவல்கள்..!இந்திய கிரிக்கெட் கட்டுப்பாட்டு வாரியமான பிசிசிஐ தலைவர் பதவிக்கான போட்டியில், முன்னாள் சுழற்பந்து வீச்சாளர் ஹர்பஜன் சிங் களமிறங்கக்கூடும் என்ற செய்தி கிரிக்கெட் உலகில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இந்தியா பாகிஸ்தான் போட்டிக்கான டிக்கெட் விற்பனையில் மந்தம்!.. காரணம் என்ன?

இந்தியா பாகிஸ்தான் போட்டிக்கான டிக்கெட் விற்பனையில் மந்தம்!.. காரணம் என்ன?ஆசியக் கோப்பை தொடருக்கான இந்தியா பாகிஸ்தான் அணிகள் மோதும் முக்கியமானப் போட்டி நாளை துபாயில் நடக்கவுள்ளது. இந்த தொடரின் மிகவும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட போட்டியாக இந்த போட்டிதான் கருதப்பட்டது.

இதுமட்டும் நடக்காவிட்டால் மெல்போர்ன் மைதானத்தில் நிர்வாணமாக நடப்பேன்: மேத்யூ ஹைடன்

இதுமட்டும் நடக்காவிட்டால் மெல்போர்ன் மைதானத்தில் நிர்வாணமாக நடப்பேன்: மேத்யூ ஹைடன்ஆஸ்திரேலியாவில் நடைபெறும் டெஸ்ட் கிரிக்கெட் தொடர்களில் இங்கிலாந்து வீரர் ஜோ ரூட் சதம் அடிக்கத் தவறினால், மெல்போர்ன் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் தான் நிர்வாணமாக வலம் வருவேன் என ஆஸ்திரேலிய முன்னாள் கிரிக்கெட் வீரர் மேத்யூ ஹைடன் சவால் விடுத்துள்ளார்.

யுடியூபும் ரோஹித் ஷர்மாவும்தான் என்னுடைய முதல் கோச்… ஜிதேஷ் ஷர்மா கருத்து!

யுடியூபும் ரோஹித் ஷர்மாவும்தான் என்னுடைய முதல் கோச்… ஜிதேஷ் ஷர்மா கருத்து!நடந்து முடிந்த ஐபிஎல் தொடரில் ஆர் சி பி அணிக்காக முதல் முறையாகக் களமிறங்கி விளையாடிய ஜிதேஷ் ஷர்மா அந்த அணிக் கோப்பையை வெல்வதில் முக்கியப் பங்காற்றினார். சில போட்டிகளில் அந்த அணிக்குக் கேப்டனாகவும் செயல்பட்டார்.

