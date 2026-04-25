சனி, 25 ஏப்ரல் 2026
  உலகச் செய்திகள்
Written By சு. பாலகிருஷ்ணன்
Last Modified: சனி, 25 ஏப்ரல் 2026 (10:31 IST)

அமெரிக்காவில் மரண தண்டனைக்கு மீண்டும் துப்பாக்கியால் சுடும் முறை அமல்

அமெரிக்காவில் மரண தண்டனைக்கு மீண்டும் துப்பாக்கியால் சுடும் முறை அமல்
அமெரிக்காவில் மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்ட குற்றவாளிகளுக்கு தண்டனையை நிறைவேற்ற, பல ஆண்டுகளாக பின்பற்றப்பட்டு வந்த விஷ ஊசி செலுத்தும் முறைக்கு  மாற்றாக, மீண்டும் துப்பாக்கியால் சுடும் முறையை கூட்டாட்சி அளவில் அமலுக்கு கொண்டுவர அமெரிக்க நீதித்துறை அதிகாரப்பூர்வமாக உத்தரவிட்டுள்ளது. டொனால்ட் ட்ரம்ப் தலைமையிலான அரசு  நேற்று இந்த அதிரடி அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.
 
 
மரண தண்டனையை நிறைவேற்றப் பயன்படுத்தப்படும் பெண்டோபார்பிடல் உள்ளிட்ட ரசாயன மருந்துகளுக்கு அமெரிக்க சிறைத்துறையில் கடும் தட்டுப்பாடு நிலவுகிறது. ஐரோப்பிய நாடுகள் மற்றும் பல முன்னணி பன்னாட்டு மருந்து தயாரிப்பு நிறுவனங்கள், தங்களது மருந்துகள் மனிதர்களைக் கொல்லப் பயன்படுத்தப்படுவதற்கு கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து, அமெரிக்க சிறைகளுக்கு அவற்றை விநியோகிப்பதை பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பே நிறுத்திவிட்டன.
 
சமீபத்திய ஆண்டுகளில், சில குற்றவாளிகளுக்கு விஷ ஊசி செலுத்தப்படும் போது, ஊசி சரியாக நரம்பில் இறங்காமல் அவர்கள் பல மணி நேரம் துடிதுடித்து உயிரிழந்த கொடூர சம்பவங்கள் அரங்கேறின. இதனால் குற்றவாளிகள் கடும் சித்திரவதையை அனுபவிப்பதாக மனித உரிமை அமைப்புகள் நீதிமன்றங்களில் பல வழக்குகளைத் தொடர்ந்தன. இதன் காரணமாக மரண தண்டனை நிறைவேற்றுவது பல மாகாணங்களில் தாமதமானது.
 
 
முந்தைய ஜோ பைடன் ஆட்சியில், மரண தண்டனைகளை நிறைவேற்றுவதற்கு கூட்டாட்சி அளவில் தற்காலிக தடை விதிக்கப்பட்டிருந்தது. தற்போது அந்த தடையை அமெரிக்க நீதித்துறை அதிகாரப்பூர்வமாக நீக்கியுள்ளது. நிலுவையில் உள்ள மரண தண்டனைகளை விரைவாக நிறைவேற்றும் நோக்கில் இந்த மாற்று முறைகள் கொண்டுவரப்பட்டுள்ளன.  நிலுவையில் உள்ள 44 குற்றவாளிகளுக்கு விரைவில் மரண தண்டனையை நிறைவேற்ற அமெரிக்க அரசு திட்டமிட்டுள்ளது.  மாகாண அளவில் ஏற்கனவே உட்டா, தென் கரோலினா, இடாஹோ, மிசிசிப்பி, மற்றும் ஓக்லஹோமா ஆகிய 5 மாகாணங்களில் துப்பாக்கியால் சுடும் முறை சட்டப்பூர்வமாக அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது.
 
இந்த முறையில், மரண தண்டனை கைதி ஒரு நாற்காலியில் கட்டப்பட்டு, அவரது இதயம் இருக்கும் பகுதியை குறிவைத்து ஒரு குறியீடு வைக்கப்படும். கைதியின் கண்களும் கட்டப்பட்டிருக்கும். பின்னர் பயிற்சி பெற்ற 5 துப்பாக்கி சுடும் வீரர்கள் சிறிது தூரத்தில் நின்று ஒரே நேரத்தில் கைதியின் இதயத்தை நோக்கி சுடுவார்கள்.
 
இதில், யார் சுட்ட குண்டு உயிரைப் பறித்தது என்ற குற்ற உணர்ச்சியோ, மன உளைச்சலோ துப்பாக்கி சுடும் வீரர்களுக்குக் காலமெல்லாம் ஏற்படக் கூடாது என்பதற்காக, 5 துப்பாக்கிகளில் ஒன்றில் மட்டும் 'டம்மி தோட்டா வைக்கப்பட்டிருக்கும். யாருடைய துப்பாக்கியில் அது இருக்கிறது என சுடுபவருக்கே தெரியாது.
 
அமெரிக்க அரசின் இந்த அதிரடி முடிவுக்கு அம்னெஸ்டி இன்டர்நேஷனல், 'ரிப்ரீவ் போன்ற மனித உரிமை அமைப்புகள் கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளன. குற்றவாளிகளை விரைவாகக் கொல்ல வேண்டும் என்பதற்காக, காட்டுமிராண்டித்தனமான முறைகளை அரசு மீண்டும் கையில் எடுப்பது மனித உரிமைகளுக்கு எதிரானது என அவர்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர்.

விரைவில் Redmi Note 17 Pro Max: 200MP கேமரா மற்றும் 10000mAh பேட்டரியுடன் மிரட்டலான வருகை!

விரைவில் Redmi Note 17 Pro Max: 200MP கேமரா மற்றும் 10000mAh பேட்டரியுடன் மிரட்டலான வருகை!சியோமி நிறுவனம் தனது அடுத்த தலைமுறை ஸ்மார்ட்போனான Redmi Note 17 Pro Max மாடலை உருவாக்கும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளது. இது குறித்த சமீபத்திய தகவல்கள் இணையத்தில் கசிந்து, தொழில்நுட்ப உலகையே ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது. குறிப்பாக, மிட்-ரேஞ்ச் விலையில் ஃபிளாக்ஷிப் ரக சிறப்பம்சங்களை இந்த போன் கொண்டிருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

100 அடி நீள ரூபாய் நோட்டு மாலை அணிந்த மணமகன்! போலீஸ் விசாரணையால் பரபரப்பு..!

100 அடி நீள ரூபாய் நோட்டு மாலை அணிந்த மணமகன்! போலீஸ் விசாரணையால் பரபரப்பு..!ராஜஸ்தான் மாநிலம் டீக் மாவட்டத்தில் உள்ள பாமன்வாடி கிராமத்தில் நடைபெற்ற ஒரு திருமண விழாவின் வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் தீயாய் பரவி வருகிறது. இந்த வீடியோவில், மணமகன் ஒருவர் சுமார் 100 அடி நீளமுள்ள பிரம்மாண்ட மாலையை அணிவதற்காக ஏணியில் ஏறுவது போன்ற காட்சிகள் இடம்பெற்றுள்ளன. இந்த மாலையானது முழுவதுமாக 500 மற்றும் 100 ரூபாய் நோட்டுகளால் கோர்க்கப்பட்டிருந்தது அனைவரையும் வியப்பில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

பேடிஎம் பேமெண்ட்ஸ் வங்கி உரிமம் ரத்து: வாடிக்கையாளர்கள் பணத்தை எப்படி எடுப்பது?

பேடிஎம் பேமெண்ட்ஸ் வங்கி உரிமம் ரத்து: வாடிக்கையாளர்கள் பணத்தை எப்படி எடுப்பது?இந்திய ரிசர்வ் வங்கி, விதிமீறல்கள் மற்றும் நிர்வாக குளறுபடிகள் காரணமாக பேடிஎம் பேமெண்ட்ஸ் வங்கியின் உரிமத்தை ஏப்ரல் 24 முதல் ரத்து செய்துள்ளது

பணம் கொடுக்கலான காலி!.. மிரட்டிய சாமியார்!.. கல்லூரி மாணவி தற்கொலை!..

பணம் கொடுக்கலான காலி!.. மிரட்டிய சாமியார்!.. கல்லூரி மாணவி தற்கொலை!..உலகமெங்கும் பல ஆயிரம் போலி சாமியார்கள் இருக்கிறார்கள். மதம், கடவுள் நம்பிக்கை மற்றும் மூட நம்பிக்கை உள்ளவர்களை குறிவைத்து அவர்கள் பணம் கறந்து சுக போகமாக வாழ்ந்து வருகிறார்கள்.

மதுரை மத்திய தொகுதிக்கு பிரச்சாரத்திற்கு போகாத உதயநிதி?.. பின்னணி இதுதான்!....

மதுரை மத்திய தொகுதிக்கு பிரச்சாரத்திற்கு போகாத உதயநிதி?.. பின்னணி இதுதான்!....தமிழகத்தில் நேற்று நடந்து முடிந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் 85.15 சதவீத வாக்குகள் பதிவாகி சாதனை படைத்திருக்கிறது. ஏனெனில் கடந்த பல தேர்தலாகவே இந்த அளவுக்கு வாக்குகள் பதிவானதில்லை

