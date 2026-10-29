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Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Thursday, 29 October 2026 (11:52 IST)

எஸ்கேப்பான 17 கைதிகள் - தனித்தனியாக சிறையில் அடைக்க திட்டம்...

prision
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Thu, 29 Oct 2026 (11:54 IST)
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சமீபத்தில் தேனி தேக்கம்பட்டி சிறையிலிருந்து 17 கைதிகள் தப்பி சென்றனர். அவர்களை பல இடங்களில் தேடி 15 பேரை போலீசார் மீண்டும் கைது செய்தனர். இரண்டு பேர் தானாகவே வந்து சரணடைந்தனர். அவர்களுக்கு பிடிக்க பொதுமக்களும் போலீசாருக்கு உதவி செய்தனர்.

இதைத்தொடர்ந்து சிறையிலிருந்து கைதிகள் தப்பினால் அவர்களை சுட்டு பிடிக்க டிஜிபி உத்தரவிட்டிருந்தார். இந்நிலையில் தேனி தேக்கம்பட்டி சிறையில் இருந்து தப்பிய 17 கைதிகளையும் பாளையங்கோட்டை, சேலம், கோவை, கடலூர், வேலூர் ஆகிய ஐந்து சிறைகளில் தனித்தனியாக அடைக்க சிறை நிர்வாகம்  முடிவு செய்திருக்கிறது.

முதல் கட்டமாக தப்பியோடிய கைதிகளில் மூன்று பேர் பாளையங்கோட்டை சிறைக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளனர். மற்ற கைதிகள் விரைவில் மற்ற சிறைகளுக்கு மாற்றப்படவுள்ளனர். கடைசி நான்கு கைதிகளிடம் விசாரணை நிறைவு பெற்று அந்த நான்கு பேரையும் இன்று நீதிமன்றத்தில் ஆசைப்பட்டு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
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