  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. உலகச் செய்திகள்
  4. Netanyahu Faces Setback in Israel Elections as Hung Parliament and Arab Parties Create Political Deadlock
Written By SIVA SIVA

இஸ்ரேல் தேர்தல்.. நெதன்யாகுவுக்கு பின்னடைவு.. எதிர்க்கட்சிகள் இணைந்து ஆட்சி அமைக்கிறதா?

nethanyagu
Written By: SIVA
Updated: Thu, 29 Oct 2026 (09:09 IST)
google-news
இஸ்ரேல் நாடாளுமன்றத் தேர்தலில் பிரதமர் பெஞ்சமின் நெதன்யாகுவின் கூட்டணிக்கு பின்னடைவு ஏற்பட்டுள்ளது. 89.8 சதவீத வாக்குகள் எண்ணப்பட்ட நிலையில், நெதன்யாகு  53 இடங்களையும், காடி ஐசென்கோட் தலைமையிலான எதிர்க்கட்சி 48 இடங்களையும் கைப்பற்ற கூடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 120 இடங்களைக் கொண்ட நாடாளுமன்றத்தில் பெரும்பான்மைக்குத் தேவையான 61 இடங்கள் கிடைக்காமல் தொங்கு நிலை உருவாகியுள்ளது.
 
அரபு-தலைமையிலான கட்சிகள் வரலாற்றுச் சாதனையாக 19 இடங்களில் வெற்றி பெற்று 'கிங்மேக்கர்' நிலையை அடைந்துள்ளன. நெதன்யாகு அரபுக் கட்சிகளுடனான கூட்டணியைத் கடுமையாக எதிர்த்துள்ள நிலையில், எதிர்க்கட்சியான ஐசென்கோட் சில நிபந்தனைகளுடன் அவர்களுடன் இணைந்து பணியாற்றத் தயாராக உள்ளார். இதனால் நெதன்யாகுவை ஆட்சியிலிருந்து அகற்ற எதிர்க்கட்சிகள் அரபுக் கட்சிகளுடன் கைகோர்க்க வாய்ப்புள்ளது. தேர்தல் முடிவுகளை மாற்றியமைக்கக் கூடிய சுமார் 5 லட்சம் தபால் மற்றும் இராணுவ வாக்குகளின் எண்ணிக்கை நிலுவையில் உள்ளது.
 
வாக்குப்பதிவு 78 சதவீதமாக உயர்ந்த நிலையில், இறுதி முடிவு சான்றிதழ் நவம்பர் 4-க்குள் வெளியிடப்பட வேண்டும். பெரும்பான்மை அரசு அமையாவிட்டால் மீண்டும் தேர்தல் நடத்தப்படலாம் அல்லது சிறுபான்மை அரசுக்கான சாத்தியக்கூறுகள் ஆராயப்பட்டு வருகின்றன.
About Writer
SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
அரசு பள்ளி ஆசிரியர்கள் சொத்துக்கணக்கை காட்ட வேண்டியது கட்டாயம்: அதிரடி உத்தரவு...

மிருகக்காட்சிச்சாலைக்கு கணவருடன் சென்ற 18 வயது பெண் மாயம்.. 20 நாட்களுக்கு பின் நடந்த ஆச்சரியம்...

மிருகக்காட்சிச்சாலைக்கு கணவருடன் சென்ற 18 வயது பெண் மாயம்.. 20 நாட்களுக்கு பின் நடந்த ஆச்சரியம்...மத்தியப் பிரதேசம் குவாலியர் மிருகக்காட்சிச்சாலைக்கு வந்த திருமணமாகிய 18 வயது இளம் பெண் ஒருவர் மாயமான சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்திய நிலையில், 20 நாட்களுக்கு பிறகு காவல்துறையினரால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளார்.

ஏஐ டெக்னாலஜியால் 90 சதவீத மக்கள் வேலை இழந்துவிடுவார்களா? ஸ்ரீதர் வேம்பு எச்சரிக்கை...

ஏஐ டெக்னாலஜியால் 90 சதவீத மக்கள் வேலை இழந்துவிடுவார்களா? ஸ்ரீதர் வேம்பு எச்சரிக்கை...செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பத்தின் அசுர வளர்ச்சியால் வேலைவாய்ப்புகளில் பெரும் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டு வருவதாக ஜோஹோ நிறுவனர் ஸ்ரீதர் வேம்பு எச்சரித்துள்ளார்.

கிண்டில் பிரிவில் கை வைத்த அமேசான்... 250 ஊழியர்களின் வேலை காலி...

கிண்டில் பிரிவில் கை வைத்த அமேசான்... 250 ஊழியர்களின் வேலை காலி...டெக் உலகின் ஜாம்பவானான அமேசான் நிறுவனம், தனது கிண்டில் மற்றும் எக்கோ தயாரிப்புகளை கவனிக்கும் சாதனங்கள் பிரிவில் மீண்டும் ஒரு ஆட்குறைப்பு நடவடிக்கையை மேற்கொண்டுள்ளது. இதில் சுமார் 250 ஊழியர்களின் வேலைகள் பறிபோயுள்ளன. குறிப்பாக மென்பொருள் மேம்பாட்டுப் பிரிவில் உள்ள ஊழியர்கள் இதனால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

வாடா வாடா சண்டைக்கு வாடா!... சண்டை போட கட்டணம் வசூலிக்கும் சீன நபர்...

வாடா வாடா சண்டைக்கு வாடா!... சண்டை போட கட்டணம் வசூலிக்கும் சீன நபர்...வித்தியாச கோணத்தில் சிந்தித்து முதலீடே இல்லாமல் ஒரு தொழிலை அல்லது வேலையை தொடங்குவது என்பது சீனர்களுக்கு கைவந்த கலை.

லேஸ் சிப்ஸ் பாக்கெட்டில் குறைந்த எடை!.. கேஸ் போட்டு 8 ஆயிரம் இழப்பீடு வாங்கிய நபர்...

லேஸ் சிப்ஸ் பாக்கெட்டில் குறைந்த எடை!.. கேஸ் போட்டு 8 ஆயிரம் இழப்பீடு வாங்கிய நபர்...சமீபகாலமாகவே தனியார் நிறுவனங்களில் தயாரிக்கப்படும் பல்வேறு வகையான சிப்ஸ்கள் பாக்கெட்டுகளில் அடைக்கப்பட்டு சின்ன சின்ன மளிகை கடை முதல் பெரிய பெரிய சூப்பர் மார்க்கெட் வரை விற்பனை செய்யப்படுகிறது.