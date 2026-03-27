வெள்ளி, 27 மார்ச் 2026
Written By Mahendran
Last Modified: வெள்ளி, 27 மார்ச் 2026 (17:24 IST)

அசிங்கமா போச்சி குமாரு!.. அழகிப்போட்டியில் கழண்டு விழுந்த பல்!.. வைரலாகும் வீடியோ!..

thailand
தாய்லாந்து நாட்டில் அழகிப் போட்டியில் கலந்து கொண்ட பெண் மேடையில் பேசிக் கொண்டிருந்தபோது அவருக்கு அவரின் செயற்கை கழண்ட சம்பவம் வீடியோவாக வெளியாகி சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.

தாய்லாந்து நாட்டில் மிஸ் கிராண்ட் தாய்லாந்து 2026 என்று என்கிற அழகிப்போட்டி தற்போது நடைபெற்று வருகிறது. இந்த போட்டியில் தாய்லாந்து நாட்டை சேர்ந்த பல பெண்கள் கலந்து கொண்டனர்..

அந்த போட்டியாளர்களில் கமோல்வான் சனகோ என்பவரும் கலந்துகொண்டார்.  ஒவ்வொரு போட்டியாளரும் தன்னை பார்வையாளர்களுக்கு அறிமுகம் செய்து பேச வேண்டும். அப்படி கமோல்வான் தன்னை அறிமுகப்படுத்தி பேசிக் கொண்டிருந்தபோது அவரின் செயற்கை பல் கழண்டுவிட்டது. இதையடுத்து பார்வையாளர்களும், நடுவர்களும் அதிர்ச்சி அடைந்தனர். ஆனாலும் கமோல்வான் கொஞ்சம் பதட்டப்படாமல் மைக்கிலிருந்து சற்று விலகி திரும்பி தனது பற்களை சரி செய்து மீண்டும் பேசத் தொடங்கினார்.

ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலையை அவர் கையாண்ட விதம் மற்றும் அவரின் தன்னம்பிக்கையை பலரும் பாராட்டி வருகிறார்கள். இதற்காகவே அவருக்கு அழகி பட்டம் கொடுக்க வேண்டும் எனவும் பலரும் கூறி வருகிறார்கள்.

அழகி போட்டி ரேம்ப் வாக்கின் போது கழண்டு விழுந்த பல்செட்.. அழகி செய்த சமயோசித செயல்..!

அழகி போட்டி ரேம்ப் வாக்கின் போது கழண்டு விழுந்த பல்செட்.. அழகி செய்த சமயோசித செயல்..!அழகி போட்டிகள் என்றாலே கச்சிதமான தோற்றம் மற்றும் புன்னகைதான் அனைவரது நினைவுக்கு வரும். ஆனால், சமீபத்தில் நடந்த மிஸ் கிராண்ட் தாய்லாந்து போட்டியில் எதிர்பாராத ஒரு சங்கடமான நிகழ்வு அரங்கேறியது.

விஜய் இதையெல்லாம் ஒழுங்கா ஃபாலோ பண்ணனும்!.. தேர்தல் ஆணையம் கிடுக்குப்பிடி!..

விஜய் இதையெல்லாம் ஒழுங்கா ஃபாலோ பண்ணனும்!.. தேர்தல் ஆணையம் கிடுக்குப்பிடி!..தவெக தலைவர் விஜய் கரூருக்கு சென்றபோது அசம்பாவிதம் ஏற்பட்டு 41 பேர் வரை உயிரிழந்தனர்.

திருமணமான ஒருவர் இன்னொரு பெண்ணுடன் லிவ்-இன் உறவில் இருந்தால் குற்றமில்லை: நீதிமன்றம்

திருமணமான ஒருவர் இன்னொரு பெண்ணுடன் லிவ்-இன் உறவில் இருந்தால் குற்றமில்லை: நீதிமன்றம்திருமணமான ஒரு நபர், மற்றொரு பெண்ணுடன் பரஸ்பர விருப்பத்தின் அடிப்படையில் 'லிவ்-இன்' உறவில் இருப்பது குற்றமாகாது என்று அலகாபாத் உயர் நீதிமன்றம் அதிரடி தீர்ப்பு வழங்கியுள்ளது.

ஆப்கானிஸ்தானின் புதிய இ-விசா முறை: இந்தியர்களுக்கு மட்டும் அனுமதி இல்லை..!

ஆப்கானிஸ்தானின் புதிய இ-விசா முறை: இந்தியர்களுக்கு மட்டும் அனுமதி இல்லை..!ஆப்கானிஸ்தான் தனது விசா நடைமுறைகளை நவீனப்படுத்தும் நோக்கில் புதிய மின்னணு விசா முறையை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இதன் மூலம் வெளிநாட்டு பயணிகள் தூதரகங்களுக்கு நேரில் செல்லாமல், இணையதளம் வாயிலாகவே விண்ணப்பிக்க முடியும்.

நள்ளிரவில் திடீரென ஆலோசனை கூட்டத்தை கூட்டிய பிரதமர் மோடி.. காலையில் ஒரு இனிப்பான செய்தி..!

நள்ளிரவில் திடீரென ஆலோசனை கூட்டத்தை கூட்டிய பிரதமர் மோடி.. காலையில் ஒரு இனிப்பான செய்தி..!சர்வதேச சந்தையில் கச்சா எண்ணெய் விலை உயர்ந்து வரும் சூழலில், பொதுமக்களின் சுமையை குறைக்க மத்திய அரசு பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் மீதான கலால் வரியை லிட்டருக்கு தலா 10 ரூபாய் குறைத்துள்ளது. பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையில் நேற்று நள்ளிரவு நடைபெற்ற அவசர ஆலோசனை கூட்டத்தில் இந்த முக்கிய முடிவு எடுக்கப்பட்டது.

