தாய்ப்பாசத்தில் இந்திய பெண்களை அடிச்சிக்கவே முடியாது: நெதர்லாந்து பெண்ணின் சுகமான அனுபவம்..!
நெதர்லாந்து நாட்டை சேர்ந்த மைக் ஹிஜ்மேன் என்ற பெண், இந்தியாவிற்கு தனியாக பயணம் மேற்கொண்டு வருகிறார். ராஜஸ்தானின் கிராமப்புறப் பகுதிகளில் பயணம் செய்தபோது, பாதுகாப்பான தங்குமிடம் தேடி அங்கிருந்த ஒரு குடும்பத்தை அணுகினார். அப்போது ஒரு இந்திய தாய், எவ்வித தயக்கமும் இன்றி அந்த பெண்ணை அப்படியே தத்தெடுத்து தனது வீட்டிற்கு அழைத்து சென்ற நெகிழ்ச்சியான வீடியோ தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.
தன்னிடம் விலை உயர்ந்த மிதிவண்டி மற்றும் உபகரணங்கள் இருப்பதால் கூடாரத்தில் தங்குவது பாதுகாப்பற்றது என்று ஹிஜ்மேன் கூகுள் டிரான்ஸ்லேட் மூலம் விளக்கினார்.
அதை கேட்ட அந்த தாய், அவருக்கு தனது வீட்டிலேயே தங்குமிடமும், உணவும் வழங்கி உபசரித்துள்ளார். "இந்திய தாய்மார்களின் அன்பு ஈடு இணையற்றது" என்று நெட்டிசன்கள் இந்த வீடியோவை பாராட்டி வருகின்றனர்.
விருந்தினரே தெய்வம் என்ற இந்திய பண்பாட்டிற்கு சான்றாக இந்த நிகழ்வு அமைந்துள்ளது. ராஜஸ்தான் மற்றும் ஹரியானா மாநிலங்களில் தனக்கு கிடைத்த இத்தகைய அன்பான வரவேற்பு தன்னை நெகிழ வைத்ததாக ஹிஜ்மேன் பகிர்ந்துள்ளார்.
