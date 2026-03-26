Zombie போதைப்பொருள் இந்தியாவுக்கும் வந்துடுச்சா?!.. ஒரே இடத்தில் 2 மணி நேரம் நின்ற வாலிபர்!..
பஞ்சாப் தலைநகரான சண்டிகரில் டெலிவரி செய்யும் ஒரு வாலிபர் கண்கள் வெறுத்தபடி, கையில் சிகரெட்டை வைத்துக்கொண்டு 2 மணி நேரம் ஒரே இடத்தில் அசையாமல் நின்று கொண்டிருக்கும் வீடியோ சமீபத்தில் வெளியாகி அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியது.
துவக்கத்தில் அவரை கடத்து போனவர்கள் அதை ஒரு சாதாரண நிகழ்வாக பார்த்தார்கள். ஆனால் இரண்டு நேரத்திற்கு மேல் அவர் அதே இடத்தில் அசையாமல் நின்று கொண்டிருந்ததால் அவரை வீடியோவாக எடுத்து சமூக வலைத்தளங்களில் பதிவிட்டார்கள். மேலும் காவல்துறைக்கும் தகவல் தெரிவித்தார்கள்.. இதையடுத்து, அங்கே வந்த போலீசார் அந்த வாலிபரை மீட்டு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்..
இப்படி தன்னை மறந்து நிற்பதற்கு காரணம் வெளிநாடுகளில் கிடைக்கும் Zombie Drug என சொல்லப்படுகிறது. இந்த போதை மருந்தை உட்கொண்டால் பல மணி நேரங்கள் அசையாமல் அப்படியே இருப்பார்கள். இது தொடர்பான வீடியோக்களை சமூகவலைத்தளங்களில் பலரும் பார்த்திருப்பார்கள்.
குறிப்பாக, அமெரிக்காவில் இப்படி மக்கள் பாதிக்கப்பட்டிருப்பது சகஜமான ஒன்று. ஆனால், சண்டிகர் வாலிபரின் வீடியோ வெளியானதையடுத்து இந்த ஜோம்பி போதை மருந்து இந்தியாவுக்கும் வந்து விட்டதா என பலரும் பீதி அடைந்து வருகிறார்கள்.