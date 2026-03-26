வியாழன், 26 மார்ச் 2026
Written By Mahendran
Last Modified: வியாழன், 26 மார்ச் 2026 (15:11 IST)

Zombie போதைப்பொருள் இந்தியாவுக்கும் வந்துடுச்சா?!.. ஒரே இடத்தில் 2 மணி நேரம் நின்ற வாலிபர்!..

zombie
பஞ்சாப் தலைநகரான சண்டிகரில் டெலிவரி செய்யும் ஒரு வாலிபர் கண்கள் வெறுத்தபடி, கையில் சிகரெட்டை வைத்துக்கொண்டு 2 மணி நேரம் ஒரே இடத்தில் அசையாமல் நின்று கொண்டிருக்கும் வீடியோ சமீபத்தில் வெளியாகி அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியது.

துவக்கத்தில் அவரை கடத்து போனவர்கள் அதை ஒரு சாதாரண நிகழ்வாக பார்த்தார்கள். ஆனால் இரண்டு நேரத்திற்கு மேல் அவர் அதே இடத்தில் அசையாமல் நின்று கொண்டிருந்ததால் அவரை வீடியோவாக எடுத்து சமூக வலைத்தளங்களில் பதிவிட்டார்கள். மேலும் காவல்துறைக்கும் தகவல் தெரிவித்தார்கள்.. இதையடுத்து, அங்கே வந்த போலீசார் அந்த வாலிபரை மீட்டு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்..

இப்படி தன்னை மறந்து நிற்பதற்கு காரணம் வெளிநாடுகளில் கிடைக்கும் Zombie Drug என சொல்லப்படுகிறது. இந்த போதை மருந்தை உட்கொண்டால் பல மணி நேரங்கள் அசையாமல் அப்படியே இருப்பார்கள். இது தொடர்பான வீடியோக்களை சமூகவலைத்தளங்களில் பலரும் பார்த்திருப்பார்கள்.

குறிப்பாக, அமெரிக்காவில் இப்படி மக்கள் பாதிக்கப்பட்டிருப்பது சகஜமான ஒன்று. ஆனால், சண்டிகர் வாலிபரின் வீடியோ வெளியானதையடுத்து இந்த ஜோம்பி போதை மருந்து இந்தியாவுக்கும் வந்து விட்டதா என பலரும் பீதி அடைந்து வருகிறார்கள்.

தரை வழி தாக்குதல் நடந்தால் உங்கள் வீரர்கள் காணாமல் போவார்கள்!. அமெரிக்க, இஸ்ரேலுக்கு ஈரான் கடும் எச்சரிக்கை!...

தரை வழி தாக்குதல் நடந்தால் உங்கள் வீரர்கள் காணாமல் போவார்கள்!. அமெரிக்க, இஸ்ரேலுக்கு ஈரான் கடும் எச்சரிக்கை!...அணு ஆயுதம் மற்றும் ஏவுகணைகளை வைத்துக் கொள்ளக் கூடாது என சொல்லி ஈரான் நாட்டின் மீது அமெரிக்காவும், இஸ்ரேலும் கடந்த பல நாட்களாகவே தாக்குதல் நடத்தி வருகிறது.

அதெல்லாம் கண்முன்ன வந்து போகும்ல!.. விஜயின் ரோட் ஷோவுக்கு பர்மிசன் இல்லை.. போலீஸ் ஆலோசனை!..

அதெல்லாம் கண்முன்ன வந்து போகும்ல!.. விஜயின் ரோட் ஷோவுக்கு பர்மிசன் இல்லை.. போலீஸ் ஆலோசனை!..விஜய் எப்போது கரூருக்கு சென்று அவரால் 41 பேர் உயிரிழந்தார்களோ அப்போது முதலே அவர் எங்கு சென்றாலும் தமிழக காவல்துறைக்கு தலைவலிதான் என்கிற நிலை உருவாகியிருக்கிறது.

விஜய்க்கு பொண்டாட்டியா இருப்போம்!.. விபச்சாரிகளை அப்டிதான் சொல்ல முடியும்.. மன்னிப்பு கேட்க மறுக்கும் பொன்ராஜ்..

விஜய்க்கு பொண்டாட்டியா இருப்போம்!.. விபச்சாரிகளை அப்டிதான் சொல்ல முடியும்.. மன்னிப்பு கேட்க மறுக்கும் பொன்ராஜ்..தவெக தலைவர் விஜய் பிரபலமான சினிமா நடிகர் என்பதால் அவருக்கு ஏராளமான ரசிகர்கள் இருக்கிறார்கள்.

வாக்காளர் பட்டியலில் BLO பெயரே இல்லையா? மேற்குவங்கத்தின் தேர்தல் கூத்து..!

வாக்காளர் பட்டியலில் BLO பெயரே இல்லையா? மேற்குவங்கத்தின் தேர்தல் கூத்து..!மேற்கு வங்கத்தின் பஷீர்ஹாட் வடக்கு சட்டமன்ற தொகுதியில், ஒரே வாக்குச்சாவடியை சேர்ந்த 340 முஸ்லிம் வாக்காளர்களின் பெயர்கள் வாக்காளர் பட்டியலிலிருந்து நீக்கப்பட்டது பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

போர் முடிய போகிற நேரத்தில் கச்சா எண்ணெயை வாங்கி குவிக்கும் இந்தியா.. குழப்பத்தில் உலக நாடுகள்..!

போர் முடிய போகிற நேரத்தில் கச்சா எண்ணெயை வாங்கி குவிக்கும் இந்தியா.. குழப்பத்தில் உலக நாடுகள்..!மத்திய கிழக்கில் நிலவும் போர்ச்சூழலால் கச்சா எண்ணெய் மற்றும் எல்பிஜி விநியோகத்தில் ஏற்பட்டுள்ள பாதிப்புகளை சமாளிக்க, இறக்குமதி ஒப்பந்தங்களை இந்தியா வேகப்படுத்தியுள்ளது.

