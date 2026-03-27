வெள்ளி, 27 மார்ச் 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Siva
Last Updated : வெள்ளி, 27 மார்ச் 2026 (16:01 IST)

திருமணமான ஒருவர் இன்னொரு பெண்ணுடன் லிவ்-இன் உறவில் இருந்தால் குற்றமில்லை: நீதிமன்றம்

திருமணமான ஒரு நபர், மற்றொரு பெண்ணுடன் பரஸ்பர விருப்பத்தின் அடிப்படையில் 'லிவ்-இன்' உறவில் இருப்பது குற்றமாகாது என்று அலகாபாத் உயர் நீதிமன்றம் அதிரடி தீர்ப்பு வழங்கியுள்ளது. 
 
உத்திரப்பிரதேசத்தின் ஷாஜஹான்பூரை சேர்ந்த அனாமிகா மற்றும் நேத்ரபால் தொடர்ந்த வழக்கில் நீதிபதிகள் ஜே.ஜே.முனீர் மற்றும் தருண் சக்சேனா அமர்வு இந்த உத்தரவை பிறப்பித்தது.
 
சமூக ஒழுக்கம் மற்றும் தனிநபர் சட்டத்தை விட குடிமக்களின் உரிமைகளே மேலானது என்று நீதிமன்றம் சுட்டிக்காட்டியுள்ளது. பெண்ணின் தாயார் அளித்த கடத்தல் புகாரை ரத்து செய்த நீதிமன்றம், இருவரும் வயது வந்தவர்கள் என்பதால் அவர்கள் இணைந்து வாழ்வதை தடுக்க முடியாது என கூறியது. 
 
மேலும், கௌரவ கொலை மிரட்டல் விடுத்த பெண்ணின் குடும்பத்தினர் அவர்களை தொடர்பு கொள்ள தடை விதித்ததுடன், தம்பதியினருக்கு தகுந்த போலீஸ் பாதுகாப்பு வழங்கவும் உத்தரவிட்டது. "சமூகத்தின் கருத்துகளுக்காகவோ அல்லது அறநெறிக்காகவோ நீதிமன்றம் சட்டத்தின் கடமையிலிருந்து விலக முடியாது" என்று நீதிபதிகள் தெளிவுபடுத்தினர்.
 
Edited by Siva

ஆப்கானிஸ்தானின் புதிய இ-விசா முறை: இந்தியர்களுக்கு மட்டும் அனுமதி இல்லை..!

ஆப்கானிஸ்தானின் புதிய இ-விசா முறை: இந்தியர்களுக்கு மட்டும் அனுமதி இல்லை..!ஆப்கானிஸ்தான் தனது விசா நடைமுறைகளை நவீனப்படுத்தும் நோக்கில் புதிய மின்னணு விசா முறையை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இதன் மூலம் வெளிநாட்டு பயணிகள் தூதரகங்களுக்கு நேரில் செல்லாமல், இணையதளம் வாயிலாகவே விண்ணப்பிக்க முடியும்.

நள்ளிரவில் திடீரென ஆலோசனை கூட்டத்தை கூட்டிய பிரதமர் மோடி.. காலையில் ஒரு இனிப்பான செய்தி..!

நள்ளிரவில் திடீரென ஆலோசனை கூட்டத்தை கூட்டிய பிரதமர் மோடி.. காலையில் ஒரு இனிப்பான செய்தி..!சர்வதேச சந்தையில் கச்சா எண்ணெய் விலை உயர்ந்து வரும் சூழலில், பொதுமக்களின் சுமையை குறைக்க மத்திய அரசு பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் மீதான கலால் வரியை லிட்டருக்கு தலா 10 ரூபாய் குறைத்துள்ளது. பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையில் நேற்று நள்ளிரவு நடைபெற்ற அவசர ஆலோசனை கூட்டத்தில் இந்த முக்கிய முடிவு எடுக்கப்பட்டது.

பழனிச்சாமி சொன்னது ஃபிர்ட்ஜ் இல்ல. பிரிஞ்சி சாதம்!.. நாஞ்சில் சம்பத் நக்கல்!...

பழனிச்சாமி சொன்னது ஃபிர்ட்ஜ் இல்ல. பிரிஞ்சி சாதம்!.. நாஞ்சில் சம்பத் நக்கல்!...தமிழகத்தில் சட்டமன்ற தேர்தல் நெருங்கும் நிலையில் மக்களிடம் வாக்குகளை வாங்க திமுகவும், அதிமுகவும் பல வாக்குறுதிகளை சொல்லி வருகிறது.

இந்தியாவில் மீண்டும் லாக்டவுன் போடப்படுமா?!.. மத்திய அரசு சொல்வது என்ன?...

இந்தியாவில் மீண்டும் லாக்டவுன் போடப்படுமா?!.. மத்திய அரசு சொல்வது என்ன?...ஈரான் நாட்டின் மீது அமெரிக்காவும், இஸ்ரேலும் தொடர்ந்து தாக்குதல் நடத்தி வருவது இந்தியா உள்ளிட்ட பல நாடுகளிலும் பல பாதிப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.

ராம நவமி தினத்தில் 36 வருடங்களுக்கு பின் திறக்கப்பட்ட இந்து கோவில்.. உள்ளூர் முஸ்லீம்கள் வாழ்த்து..!

ராம நவமி தினத்தில் 36 வருடங்களுக்கு பின் திறக்கப்பட்ட இந்து கோவில்.. உள்ளூர் முஸ்லீம்கள் வாழ்த்து..!காஷ்மீரின் ஸ்ரீநகரில் உள்ள வரலாற்று சிறப்புமிக்க ரகுநாத் கோவில் சுமார் 36 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ஜீலம் நதிக்கரையில் மீண்டும் திறக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com