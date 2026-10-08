தொண்டு நிறுவன நிதியில் முறைகேடு புகார்.. மஹிந்த ராஜபக்ச மனைவி ஷிரந்தி ராஜபக்ச கைது
இலங்கையின் முன்னாள் அதிபர் மஹிந்த ராஜபக்சவின் மனைவியும், அந்நாட்டின் முன்னாள் முதல் பெண்மணியுமான ஷிரந்தி ராஜபக்ச , தொண்டு நிறுவன நிதி முறைகேடு தொடர்பான வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இந்த விவகாரம் இலங்கை அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
ஷிரந்தி ராஜபக்ச சிரிலிய சவியா என்ற அறக்கட்டளையை நடத்தி வந்தார். இந்த அமைப்பின் மூலம் கொழும்பு அருகே உள்ள மஹரகம அபேக்ஷா புற்றுநோய் மருத்துவமனைக்குத் தேவையான நவீன மருத்துவ ஸ்கேனர் கருவியை வாங்குவதற்காக பொதுமக்களிடம் நிதி திரட்டப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது.
ஆனால், சம்பந்தப்பட்ட மருத்துவக் கருவியை சீன அரசு இலங்கைக்கு இலவசமாக வழங்கியதாக விசாரணையில் தெரியவந்ததாக கூறப்படுகிறது. இதையடுத்து, கருவி வாங்குவதற்காக பொதுமக்களிடம் வசூலிக்கப்பட்ட பணம் என்ன ஆனது என்பது குறித்து அதிகாரிகள் விசாரணையை தீவிரப்படுத்தினர்.
இந்த விசாரணையில், பொதுமக்களிடம் இருந்து திரட்டப்பட்டதாகக் கூறப்படும் **10 மில்லியன் இலங்கை ரூபாய்**, மருத்துவமனைக்குச் செல்லாமல் ஷிரந்தி ராஜபக்சவுடன் தொடர்புடைய வங்கிக் கணக்கிற்கு மாற்றப்பட்டதாக குற்றச்சாட்டு முன்வைக்கப்பட்டுள்ளது. அந்தப் பணம் தனிப்பட்ட செலவுகளுக்குப் பயன்படுத்தப்பட்டதாகவும் விசாரணை அதிகாரிகள் சந்தேகிப்பதாக கூறப்படுகிறது.
இந்த நிதி பரிவர்த்தனைகள் தொடர்பாக இலங்கையின் லஞ்சம் மற்றும் ஊழல் குற்றச்சாட்டுகளை விசாரிக்கும் அதிகாரிகள் தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தி வந்தனர். அதன் ஒரு பகுதியாக ஷிரந்தி ராஜபக்சவிடம் விசாரணை நடத்தப்பட்ட நிலையில், அவர் கைது செய்யப்பட்டதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
இலங்கை அரசியலில் பல ஆண்டுகளாக செல்வாக்கு செலுத்தி வரும் ராஜபக்ச குடும்பத்தைச் சேர்ந்த ஒருவர் நிதி முறைகேடு குற்றச்சாட்டில் கைது செய்யப்பட்டதாக வெளியாகியுள்ள செய்தி அந்நாட்டு அரசியல் வட்டாரத்தில் புதிய பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.