இந்தியாவில் இன்று அதிபர் தேர்தல்.. 12.5 கோடி மக்கள் வாக்களித்தனர்.. டிரம்ப் பதிவால் பரபரப்பு..
அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப், பிரேசில் நாட்டில் நடைபெற்ற அதிபர் தேர்தலை இந்தியாவின் தேர்தல் என தவறாக குறிப்பிட்டுத் தனது சமூக வலைதளத்தில் பதிவிட்டது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
பிரேசில் நாட்டில் நடைபெற்ற அதிபர் தேர்தலின் முதற்கட்ட வாக்குப் பதிவில் சுமார் 12.5 கோடி மக்கள் வாக்களித்தனர். இது குறித்து தனது 'டிரூத் சோஷியல்' பக்கத்தில் பதிவிட்ட டிரம்ப், "இந்தியாவின் அதிபர் தேர்தலில் இன்று 12.5 கோடி மக்கள் வாக்களித்துள்ளனர். தேர்தல் முடிந்த கையோடு அன்றே முடிவுகளும் வெளியாகிவிட்டன" என்று தவறாக குறிப்பிட்டார். மேலும், அமெரிக்காவின் தேர்தல் முறையை கடுமையாக விமர்சித்து, அங்கு வாக்கு எண்ணிக்கை வாரக்கணக்கில் இழுப்பதாக குற்றம்சாட்டினார்.
பிரேசில் தேர்தலையும் இந்தியாவையும் டிரம்ப் குழப்பி கொண்டதை நெட்டிசன்கள் சுட்டிக்காட்டிய நிலையில், இந்தியாவில் அதிபர் தேர்தல் நேரடியாக மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவதில்லை என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.
தற்போது பிரேசிலில் லுலா டா சில்வா மற்றும் பிளாவியோ போல்சனாரோ இடையே கடும் போட்டி நிலவி வருகிறது. தனது தவறை உணர்ந்த டிரம்ப், பின்னர் 'இந்தியா' என்ற வார்த்தைக்குப் பதிலாக 'பிரேசில்' என திருத்தி பதிவிட்டார்.