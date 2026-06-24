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Last Modified: Wednesday, 24 June 2026 (19:58 IST)

அடுத்த 5 வருடங்களில் 10 போர்க்கப்பல்கள்!. அமெரிக்காவுக்கு ஷாக் கொடுக்கும் வட கொரிய அதிபர்!..

north korea
Publish: Wed, 24 Jun 2026 (19:58 IST) Updated: Wed, 24 Jun 2026 (20:06 IST)
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அமெரிக்காவுக்கு சிம்ம சொப்பனமாக இருக்கும் நாடுகளில் வடகொரியாவும் ஒன்று. இந்த நாட்டின் அதிபராக கிம் ஜங் உன் செயல்பட்டு வருகிறார். அமெரிக்க கொள்கைக்கு எதிரான மனநிலை கொண்டவர் இவர். சமீபத்தில் ஊடகம் ஒன்றில் பேசிய வடகொரியா அதிபர் அமெரிக்காவும் தென் கொரியாவும் இணைந்து செய்து வரும் கூட்டு ராணுவ நடவடிக்கைகள் வடகொரியாவை அணு ஆயுத போரின் விளிம்புக்கு தள்ளுகிறது.

எனவே நாங்களும் ராணுவ பலத்தை அதிகரிக்க திட்டமிட்டிருக்கிறோம். வடகொரிய ராணுவ படைகளை விரிவுபடுத்த போகிறோம், வடகொரியாவின் கடற்படையின் திறன்கள் இனி கற்பனைக்கு அப்பாற்பட்டு நம்ப முடியாத ஒன்றாக இருக்கும்’ என்று அவர் கூறியிருக்கிறார்..

மேலும் அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகளில் ஆண்டுகளுக்கு இரு போர்க்கப்பல்கள் கட்டவுள்ளதாகவும் கிம் ஜங் உன் அறிவித்திருக்கிறார். 5 ஆயிரம் மெட்ரிக் டன் எடை கொண்ட பிரம்மாண்ட கப்பல்களை கட்டவும் அவர் உத்தரவிட்டிருக்கிறார்.ஏற்கனவே வடகொரியா 5 ஆயிரம் டன் வகை எடை கொண்ட போர்க்கப்பல் ஒன்றை உருவாக்கி கடந்த 14 மாதங்களாக சோதனை செய்து வருகிறது. அந்த சோதனை சமீபத்தில் நிறைவு பெற்றது குறிப்பிடத்தக்கது.

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