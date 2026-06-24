தொடர்புடைய செய்திகள்
- மோடி புத்திசாலி!.. நாடும் அமைதி.. அவரும் அமைதி!.. பாராட்டிய டிரம்ப்!...
- போரை நடத்தி ஒரு யூசும் இல்ல!.. டொனால்ட் டிரம்பை திட்டிய பராக் ஒபாமா!..
- இத்தாலி பிரதமர் என்னிடம் கெஞ்சினார்.. டிரம்ப் ஆணவ பேச்சு.. நான் யாரிடமும் இதுவரை கெஞ்சியதில்லை.. மெலோனி பதிலடி...
- முடிவுக்கு வந்த போர்!.. அமெரிக்கா - இரான் அமைதி ஒப்பந்தம் கையெழுத்தானது!..
- இந்தியாவை யாராவது தாக்கினால் அமெரிக்கா இந்தியாவுக்கு உதவும்... ஆனால் அப்போது மோடி பிரதமராக இருக்க வேண்டும்.. டிரம்ப்
அடுத்த 5 வருடங்களில் 10 போர்க்கப்பல்கள்!. அமெரிக்காவுக்கு ஷாக் கொடுக்கும் வட கொரிய அதிபர்!..
அமெரிக்காவுக்கு சிம்ம சொப்பனமாக இருக்கும் நாடுகளில் வடகொரியாவும் ஒன்று. இந்த நாட்டின் அதிபராக கிம் ஜங் உன் செயல்பட்டு வருகிறார். அமெரிக்க கொள்கைக்கு எதிரான மனநிலை கொண்டவர் இவர். சமீபத்தில் ஊடகம் ஒன்றில் பேசிய வடகொரியா அதிபர் அமெரிக்காவும் தென் கொரியாவும் இணைந்து செய்து வரும் கூட்டு ராணுவ நடவடிக்கைகள் வடகொரியாவை அணு ஆயுத போரின் விளிம்புக்கு தள்ளுகிறது.
எனவே நாங்களும் ராணுவ பலத்தை அதிகரிக்க திட்டமிட்டிருக்கிறோம். வடகொரிய ராணுவ படைகளை விரிவுபடுத்த போகிறோம், வடகொரியாவின் கடற்படையின் திறன்கள் இனி கற்பனைக்கு அப்பாற்பட்டு நம்ப முடியாத ஒன்றாக இருக்கும்’ என்று அவர் கூறியிருக்கிறார்..
மேலும் அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகளில் ஆண்டுகளுக்கு இரு போர்க்கப்பல்கள் கட்டவுள்ளதாகவும் கிம் ஜங் உன் அறிவித்திருக்கிறார். 5 ஆயிரம் மெட்ரிக் டன் எடை கொண்ட பிரம்மாண்ட கப்பல்களை கட்டவும் அவர் உத்தரவிட்டிருக்கிறார்.ஏற்கனவே வடகொரியா 5 ஆயிரம் டன் வகை எடை கொண்ட போர்க்கப்பல் ஒன்றை உருவாக்கி கடந்த 14 மாதங்களாக சோதனை செய்து வருகிறது. அந்த சோதனை சமீபத்தில் நிறைவு பெற்றது குறிப்பிடத்தக்கது.
எனவே நாங்களும் ராணுவ பலத்தை அதிகரிக்க திட்டமிட்டிருக்கிறோம். வடகொரிய ராணுவ படைகளை விரிவுபடுத்த போகிறோம், வடகொரியாவின் கடற்படையின் திறன்கள் இனி கற்பனைக்கு அப்பாற்பட்டு நம்ப முடியாத ஒன்றாக இருக்கும்’ என்று அவர் கூறியிருக்கிறார்..
மேலும் அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகளில் ஆண்டுகளுக்கு இரு போர்க்கப்பல்கள் கட்டவுள்ளதாகவும் கிம் ஜங் உன் அறிவித்திருக்கிறார். 5 ஆயிரம் மெட்ரிக் டன் எடை கொண்ட பிரம்மாண்ட கப்பல்களை கட்டவும் அவர் உத்தரவிட்டிருக்கிறார்.ஏற்கனவே வடகொரியா 5 ஆயிரம் டன் வகை எடை கொண்ட போர்க்கப்பல் ஒன்றை உருவாக்கி கடந்த 14 மாதங்களாக சோதனை செய்து வருகிறது. அந்த சோதனை சமீபத்தில் நிறைவு பெற்றது குறிப்பிடத்தக்கது.
காமேனி இறுதிச்சடங்கு!.. பிரதமர் மோடிக்கு அழைப்பு?.. ஈரான் செல்வரா?..
அடுத்த 5 வருடங்களில் 10 போர்க்கப்பல்கள்!. அமெரிக்காவுக்கு ஷாக் கொடுக்கும் வட கொரிய அதிபர்!..
தாம்பரம் to வேளச்சேரி சாலைக்கு மேஜர் முகுந்த் வரதராஜன் பெயர்!.. விஜய் உத்தரவு!...
தப்பா பேசாதீங்க!.. மயங்கிய சிறுமிகளுக்கு உதவி செய்தேன்!.. அமைச்சர் விஸ்வநாதன் கோபம்!...
தாய்மாமன் தங்க மோதிர திட்டத்திற்கு விண்ணப்பம் செய்வது எப்படி? என்னென்ன ஆவணங்கள் தேவை?
தமிழக அரசு புதிதாக பிறக்கும் குழந்தைகளுக்காக பாராட்டும் வகையில் "தாய்மாமன் தங்க மோதிரம் திட்டம்" என்ற புதிய வரலாற்று சிறப்புமிக்க மக்கள் நலத்திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இத்திட்டத்தின் கீழ் புதிதாக அரசு மருத்துவமனைகளில் பிறக்கும் அனைத்து குழந்தைகளுக்கும் எவ்வித பாலின பாகுபாடும் இன்றி இலவசமாக தங்க மோதிரம் வழங்கப்பட உள்ளது. இத்திட்டத்திற்காக அரசு ரூ.753 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்துள்ளதுடன், ஆண்டுக்கு 450 கிலோ தங்கம் கொள்முதல் செய்யத் திட்டமிட்டுள்ளது.