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  4. If PM Modi is Leader and India is Attacked, We'll Help: Trump's Big Promise
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இந்தியாவை யாராவது தாக்கினால் அமெரிக்கா இந்தியாவுக்கு உதவும்... ஆனால் அப்போது மோடி பிரதமராக இருக்க வேண்டும்.. டிரம்ப்

இந்தியா
Publish: Thu, 18 Jun 2026 (07:59 IST) Updated: Thu, 18 Jun 2026 (07:52 IST)
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பிரான்ஸ் நாட்டின் ஏவியன்-லெ-பெய்ன்ஸ் நகரில் நடைபெற்று வரும் ஜி7  உச்சிமாநாட்டின் இடையே, அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் மற்றும் இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஆகியோர் சந்தித்து பேசினர். கடந்த 16 மாதங்களில் இரு தலைவர்களுக்கும் இடையே நடக்கும் முதல் நேரடி சந்திப்பு இதுவாகும். இந்த சந்திப்புக்குத் பிறகு செய்தியாளர்களிடம் பேசிய டிரம்ப், இந்தியாவுடனான உறவு மிகவும் வலுவாக உள்ளதாக தெரிவித்தார்.
 
பிரதமர் மோடியின் தலைமையை பாராட்டிய டிரம்ப், "நரேந்திர மோடி இந்தியாவின் தலைவராக இருக்கும்போது அந்த நாட்டின் மீது ஏதேனும் தாக்குதல் நடத்தப்பட்டால், அமெரிக்கா நிச்சயம் இந்தியாவின் உதவிக்கு துணை நிற்கும்" என்று அதிரடியாக உறுதியளித்தார். மேலும் நகைச்சுவையாக, "ஒருவேளை புதிய தலைவர் யாராவது வந்தால், என் நிலைப்பாடு என்னவென்று எனக்கு தெரியாது" என்று கூறினார். 2025 மே மாதம் இந்தியா நடத்திய 'ஆபரேஷன் சிந்துார்' ராணுவ நடவடிக்கைக்கு பிறகு இந்தச் சந்திப்பு நடந்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
 
வர்த்தக பேச்சுவார்த்தைகளில் மோடி ஒரு கடினமான நபர் என்று குறிப்பிட்ட டிரம்ப், அவரது தலைமையில் இந்தியா தொடர்ந்து முன்னேறும் என்றார். அண்மையில் ஓமன் அருகே அமெரிக்க தாக்குதலில் மூன்று இந்திய மாலுமிகள் உயிரிழந்த சம்பவத்திற்கு அவர் தனது இரங்கலை தெரிவித்தார். வர்த்தக சுங்கக்கட்டண விவகாரங்கள் மற்றும் சமீபத்திய கருத்து வேறுபாடுகளுக்கு மத்தியிலும், இந்த சந்திப்பு இரு நாடுகளின் வியூக உறவை மேலும் வலுப்படுத்தியுள்ளது.
 
Edited by Siva
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Webdunia
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இந்தியாவை யாராவது தாக்கினால் அமெரிக்கா இந்தியாவுக்கு உதவும்... ஆனால் அப்போது மோடி பிரதமராக இருக்க வேண்டும்.. டிரம்ப்

இந்தியாவை யாராவது தாக்கினால் அமெரிக்கா இந்தியாவுக்கு உதவும்... ஆனால் அப்போது மோடி பிரதமராக இருக்க வேண்டும்.. டிரம்ப்பிரான்ஸ் நாட்டின் ஏவியன்-லெ-பெய்ன்ஸ் நகரில் நடைபெற்று வரும் ஜி7 உச்சிமாநாட்டின் இடையே, அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் மற்றும் இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஆகியோர் சந்தித்து பேசினர். கடந்த 16 மாதங்களில் இரு தலைவர்களுக்கும் இடையே நடக்கும் முதல் நேரடி சந்திப்பு இதுவாகும். இந்த சந்திப்புக்குத் பிறகு செய்தியாளர்களிடம் பேசிய டிரம்ப், இந்தியாவுடனான உறவு மிகவும் வலுவாக உள்ளதாக தெரிவித்தார்.

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