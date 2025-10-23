வியாழன், 23 அக்டோபர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. உலகச் செய்திகள்
Written By Prasanth K
Last Modified: வியாழன், 23 அக்டோபர் 2025 (09:37 IST)

போரை நிறுத்துற ஐடியா இல்ல! அணு ஆயுத படை ஒத்திகை நடத்திய ரஷ்யா!

போரை நிறுத்துற ஐடியா இல்ல! அணு ஆயுத படை ஒத்திகை நடத்திய ரஷ்யா!

உக்ரைன் - ரஷ்யா இடையேயான போரை முடிவுக்கு கொண்டு வர அமெரிக்கா உள்ளிட்ட நாடுகள் முயன்று வரும் நிலையில் ரஷ்யா அணு ஆயுத படை ஒத்திகை நடத்தியுள்ளது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

 

உக்ரைன் - ரஷ்யா இடையே கடந்த 4 ஆண்டு காலமாக போர் நடந்து வருகிறது. இந்த ஆண்டு தொடக்கத்தில் அமெரிக்க அதிபராக வந்த டொனால்டு ட்ரம்ப் இந்த போரை நிறுத்துவதை தனது முதன்மையான பணியாக கூறியிருந்தார். அதற்காக கடுமையாக முயற்சித்தும் வருகிறார். அது தொடர்பாக ரஷ்ய அதிபர் புதின் - டொனால்டு ட்ரம்ப் இடையே அலாஸ்காவில் சந்திப்பு நடந்தது.

 

ஆனால் அதில் போர் நிறுத்தம் தொடர்பான திருப்தியான முடிவுகள் எட்டப்படவில்லை. அதை தொடர்ந்து புதினை பல இடங்களில் ட்ரம்ப் விமர்சித்து பேசியுள்ளார். தொடர்ந்து ஹங்கேரியில் நடக்கும் மாநாட்டில் மீண்டும் புதினை சந்தித்து பேச உள்ளதாக ட்ரம்ப் கூறியிருந்தார்.

 

ஆனால் ரஷ்யாவோ போரை தொடர்ந்து நடத்துவதிலேயே திட்டவட்டமாக இருந்து வருகிறது. இந்நிலையில் நேற்று ரஷ்ய ராணுவம் அணு ஆயுத படைகளின் ஒத்திகை நிகழ்ச்சியை நடத்தியுள்ளது. இதில் கலந்துக் கொண்ட புதின் அணு ஆயுதங்களில் செயல்பாடுகளை மேற்பார்வையிட்டுள்ளார். இந்த ஒத்திகையில் பாலிஸ்டிக் ஏவுகணைகள், நீர்மூழ்கி ஏவுகணைகள், குண்டுவீச்சு விமானங்கள் உள்ளிட்டவை ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளன. 

 

Edit by Prasanth.K

இந்தியா மீதான வரியை 15 சதவீதம் குறைக்கிறோம்.. ஆனால்..? - அமெரிக்கா போடும் கண்டிஷன்!

இந்தியா மீதான வரியை 15 சதவீதம் குறைக்கிறோம்.. ஆனால்..? - அமெரிக்கா போடும் கண்டிஷன்!இந்தியா மீது அமெரிக்கா 50 சதவீத வரி விதித்துள்ள நிலையில் அதை குறைத்துக் கொள்ள சில நிபந்தனைகளை விதிப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது.

டிரம்ப் கலந்து கொள்ளும் உச்சிமாநாட்டில் மோடி கலந்து கொள்ள மறுப்பு.. சந்திப்பை தவிர்க்கவா?

டிரம்ப் கலந்து கொள்ளும் உச்சிமாநாட்டில் மோடி கலந்து கொள்ள மறுப்பு.. சந்திப்பை தவிர்க்கவா?மலேசியாவில் நடைபெற உள்ள ஆசியன் (ASEAN) உச்சி மாநாட்டில் அமெரிக்க அதிபர் கலந்து கொள்ள இருக்கும் நிலையில், அவரது சந்திப்பை தவிர்ப்பதற்காகப் பிரதமர் மோடி இந்த மாநாட்டில் நேரடியாக கலந்து கொள்ளவில்லை என்று கூறப்படுவது பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

தவறான ஊசி போட்டதால் பச்சிளம் குழந்தையின் கையை எடுக்க வேண்டிய நிலை: மருத்துவரின் அலட்சியமா?

தவறான ஊசி போட்டதால் பச்சிளம் குழந்தையின் கையை எடுக்க வேண்டிய நிலை: மருத்துவரின் அலட்சியமா?உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தில் பச்சிளம் குழந்தைக்கு தவறான ஊசி போட்டதால், அந்த குழந்தையின் கையை எடுக்க வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டதை தொடர்ந்து, மருத்துவரின் அலட்சியத்திற்கு கடும் கண்டனங்கள் குவிந்து வருகின்றன.

நாமக்கல் மாவட்டத்தின் முக்கிய திமுக எம்.எல்.ஏ திடீர் மரணம்.. மாரடைப்பு என தகவல்..!

நாமக்கல் மாவட்டத்தின் முக்கிய திமுக எம்.எல்.ஏ திடீர் மரணம்.. மாரடைப்பு என தகவல்..!நாமக்கல் மாவட்டம் சேந்தமங்கலம் தொகுதி தி.மு.க. சட்டமன்ற உறுப்பினர் பொன்னுசாமி உடல்நலக்குறைவு காரணமாக இன்று காலமானார். அவருக்கு வயது 74.

பட்டினப்பாக்கம் கடற்கரையில் வெள்ளைநுரை : மாசின் எச்சரிக்கையா, இயற்கையின் சீற்றமா?

பட்டினப்பாக்கம் கடற்கரையில் வெள்ளைநுரை : மாசின் எச்சரிக்கையா, இயற்கையின் சீற்றமா?சென்னை, பட்டினப்பாக்கம் கடற்கரை பகுதியில் சமீப நாட்களாக கடல் அலைகளில் வழக்கத்திற்கு மாறாக வெண்மையான நுரை அதிகமாக காணப்படுகிறது. இந்த வெண்மையான நுரைக் கூட்டம், கடலின் மேற்பரப்பில் ஒரு தடித்த போர்வையை போல படர்ந்து, அப்பகுதி மக்கள் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர்களிடையே பெரும் கவலையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com